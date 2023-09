เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “เวลาเพรียกหาเธอ | A Time Called You” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : A Time Called Youชื่อเรื่องเกาหลี : 너의 시간 속으로 | neo-eui si-gan sok-eu-roชื่อเรื่องไทย : เวลาเพรียกหาเธอแนวซีรีส์ : โรแมนติก, ดราม่า, แฟนตาซีการจัดเรตซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : คิมจินวอน ผลงานกำกับซีรีส์ My Country My Country: The New Age (JTBC, 2019)ผู้เขียนบท : ชเวฮโยบี ผลงานเขียนบทมินิซีรีส์ Babysitter (KBS, 2016)ผู้ผลิต : Npio Entertainment Co., Ltd., Lian Contents Co., Ltd. และ Studio Flow, Inc.ดัดแปลงจากซีรีส์ไต้หวันเรื่อง : Someday or One Dayจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 70 นาทีออกอากาศในไทยพร้อมเกาหลีใต้ทาง : Netflix ทั้ง ซับไทยและพากย์ไทยวันเวลาออกอากาศ : วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.แนะนำตัวละคร ใครเล่นเป็นใครในซีรีส์ “เวลาเพรียกหาเธอ | A Time Called You”กูยอนจุน เขาเป็นคนรักของฮันจุนฮี ที่วางแผนจะขอแฟนสาวแต่งงาน แต่กลับประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตชีฮอน เป็นเด็กหนุ่มนักเรียนมัธยมปลายในปี 1998 ที่หน้าตาและนิสัยคล้ายกับกูยอนจูเป๊ะฮันจุนฮี และ ควอนมินจู ถึงแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนกันเป๊ะ แต่นิสัยของสองคนกลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง• คังฮุน รับบทเป็น จองอินกยูเด็กหนุ่มชั้น ม.ปลาย เพื่อนซี้ของ ชีฮอน ที่ต้องเผชิญกับบททดสอบระหว่างมิตรภาพและความรักที่บริสุทธิ์และเยาว์วัยของเด็กหนุ่มสาววัย 18 ปี เมื่อพบว่ามินจูที่เขาแอบชอบมานาน กลับไปชอบ ชีฮอน เพื่อนรักของตัวเองร่วมด้วยอยู่มาวันหนึ่ง ฮันจุนฮี ได้พบกับเทปคาสเซ็ตของนักร้องยุค 90 ซึ่งเป็นวงโปรดของยอนจุน ขณะนั่งมาบนรถเมล์ประจำทางเธอกดเล่นเทปเพลงฟังโปรดของเขา พร้อมบอกกล่าวไปถึงคนรักว่า “หวังว่าเพลงนี้จะพาคุณไปสู่ ช่วงเวลาที่คุณมีความสุขที่สุด”จู่ๆ ก็เกิดอุบัติเหตุ และเรื่องไม่คาดฝันขึ้น ฮันจุนฮี พบว่าตัวเองได้ย้อนเวลากลับไปในปี 1988 และต้องสวมรอยเป็นเด็กสาวนักเรียนมัธยมปลาย ควอนมินจู (รับบทโดย จอนยอบิน) ซึ่งหน้าตาเหมือนกัน แต่นิสัยแตกต่างกันกับเธอโดยสิ้นเชิงและที่สำคัญจุนฮียังแทบช็อค ถึงกับน้ำตารื้นเมื่อได้เจอกับ ชีฮอน (รับบทโดย อันฮโยซ็อบ) เด็กหนุ่มนักเรียนมัธยมปลายเพื่อนของมินจูที่หน้าตาเหมือน กูยอนจุน คนรักของเธอเป๊ะ นอกจากนี้ จุนฮี ต้องเจอกับความสัมพันธ์เพื่อนกูรักมึงว่ะที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม เมื่อ จองอินกยู (รับบทโดย คังฮุน) เพื่อนสนิทของยอนจูก็แอบชอบมินจูอยู่ที่ผ่านมาจุนฮีได้แต่ถามยอนจุนที่ชอบดูหนัง ย้อนอดีต ข้ามเวลา เอามากๆ ซึ่งคนรักของเธอบอกว่า เป็นเรื่องสนุกที่คนเราจะได้ย้อนกลับไปอดีต เพื่อไปเปลี่ยนอนาคตได้ แล้วการย้อนอดีต ย้อนโอกาส ที่จะกอบกู้ความรักของเธอ จะลงเอยอย่างไร? ควอนมินจูตัวจริงในปี 1988 อยู่ไหน? และปริศนารักทะลุมิติ พร้อมด้วยเทปคาสเซ็ตปริศนาลับ รวมทั้งเหตุผลในการย้อนเวลาครั้งนี้เกิดจากอะไรหนอ?เรียบเรียงจาก : Netflix.com, Wikipedia.org และซีรีส์ไต้หวันเรื่อง Someday or One Dayภาพประกอบจาก : Netflix, hancinema.net