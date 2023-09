“Across The Sky ลัดฟ้าล่าฝัน” ทดสอบสู่เป้าหมาย!

ช่องวัน31 พร้อมส่งโปรเจกต์ยิ่งใหญ่กับเรื่องราวดราม่าครอบครัวที่มาครบทุกอรรถรส เต็มอิ่มทุกอารมณ์ ของเหล่าตัวตึงทั้งรุ่นใหญ่และเจนใหม่ ที่ต้องฝ่าฝันกับบททดสอบ บนเส้นทางสู่ความฝัน ในละคร “Across The Sky ลัดฟ้าล่าฝัน” นำแสดงโดย บอส-บูลเศรษฐ์ ภูสินโชควงศา, ไดร์ม่อน-ณรกร ณิชกุลธนโชติ, เอินเอิน-ฟาติมา เดชะวลีกุล เสริมทัพด้วย ปลื้ม-ธยศทรณ์ ไวยฉัยยา, ใยไหม-ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ, ออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล, ตั้งต้น-จิณภพ ปรารถนาสันติ, ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ, ผิงผิง-สรวีย์ ธนพูนหิรัญ, โอ-ณัทฐ์สุทธา สราญสิริบริรักษ์, บูม-ฐานัตถ์ จิรรัชชกิจ, อู๋-ธงชัย วังศิริไพศาล, บูม-สหรัฐ เทียมปาน, ภูมิ-พงศ์รชตะ ไชยศิวามงคล ฯลฯ ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมือ อาทิ กัปตัน-ภูธเนศ หงษ์มานพ, โดนัท-มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, นุ้ย-สุจิรา อรุณพิพัฒน์, โดม-จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม, ชิน-ชินวุฒ อินทรคูสิน, ลูกหว้า-พิจิกา จิตตะปุตตะ, เอ็ม-อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, ตุ๊ก-ชนกวนัน รักชีพ ฯลฯ กำกับการแสดงโดย บอย-ถกลเกียรติ วีรวรรณ และ อาร์ต-จาริวัฒน์ อุปการไชยพัฒน์“Across The Sky ลัดฟ้าล่าฝัน” เป็นเรื่องราวของ สกาย(บอส-บูลเศรษฐ์) วัยรุ่นที่รักในการร้อง เต้น เล่นดนตรี และมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินเหมือนพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว จึงตัดสินใจสมัครเข้าโรงเรียนสอนร้องสอนเต้น Max Academy ซึ่งการก้าวเข้ามาเรียนที่นี่ทำให้สกายได้ใกล้ชิดกับ เพื่อนนักเรียนอย่าง ของขวัญ(เอินเอิน-ฟาติมา) และคู่ปรับอย่าง ฉลาม(ไดร์ม่อน-ณรกร) ที่ต่างฟาดฟันกันผ่านการร้อง การเต้น เพื่อช่วงชิงการเป็นตัวแทนของโรงเรียน ไปแข่งขันยังเวทีระดับประเทศสุดท้ายแล้วการต่อสู้ ที่เต็มไปด้วยความฝัน ความรัก เพื่อจุดหมายของชีวิตครั้งนี้จะลงเอยอย่างไร ตามลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขา ได้ในละคร “Across The Sky ลัดฟ้าล่าฝัน” ทุกวันเสาร์ เวลา 20.15 น. ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 9 กันยายนนี้ ทางช่องวัน31