Scoop พิเศษ : 4 ประเด็นสุดดาร์กใน “Mask Girl” สะท้อนความเปราะบางของสังคมเกาหลี

ไม่แปลกที่ Mask Girl จะทะยานขึ้นสู่ชาร์ตอันดับหนึ่ง Netflix Thailand ภายในวันเดียว ด้วยเรื่องราวที่ทันยุคสมัย ไม่โลกสวย ไม่สร้างภาพ ตรงกันข้ามซีรีส์นำเสนอความจริงที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของสังคม ปมโรคจิต ความหมกมุ่นทางเพศ ความรุนแรง และความต้องการเป็นที่ยอมรับจนสูญเสียตัวตน โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากความขาดแคลนความรักของ ‘คิมโมมี’ หญิงสาวที่เติบโตมาท่ามกลางมาตรฐานความงามตามค่านิยมของเกาหลีซีรีส์ยังนำเสนอ 4 ประเด็นสุดดาร์กที่สะท้อนความเปราะบางของสังคม จนเรายกให้เป็นซีรีส์ 18+ ไม่เหมาะควรกับคนที่มีภาวะซึมเศร้าเมื่อความสวยไม่ต้องรอชาติหน้า โดยมีเกาหลีเป็นผู้รันวงการศัลยกรรมจนสร้าง Beauty Standard หรือมาตรฐานความสวย-หล่อตามอุดมคติของชาวเกาหลี จนกลายเป็น Soft Power ส่งผลต่อความมั่นใจของผู้คนและเป็นจุดเริ่มต้นของ Mask Girl (2023) ซีรีส์ที่สร้างจากเว็บตูนยอดนิยมของนักเขียน ‘เมมี’ ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแนวเสียดสีสังคม ปมโรคจิต ฆาตกรรม การใส่ร้ายป้ายสี และการล้างแค้นสุดโหดMask Girl เป็นซีรีส์ 7 ตอนที่ทุกตอนจะบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครต่าง ๆ อย่างตอนแรกว่าด้วยปมชีวิตของคิมโมมี สาวขี้เหร่ที่เกิดมาพร้อมหน้าอกสุดสะบึมและหุ่นเซ็กซี่ ตอนกลางวันเธอเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปที่ไม่มีใครสนใจ ส่วนกลางคืนเธอเป็น Mask Girl ในโลกออนไลน์ ที่ผู้ชายต่างก็ต้องการอยากจะลองรักกับเธอสักครั้งในทางตรงกันข้ามผู้หญิงก็มีมาตรฐานความหล่อเช่นกัน คิมโมมีปลื้มผู้จัดการหนุ่มหุ่นฟิตที่เล่นชู้กับสาวรุ่นน้องในที่ทำงาน ผู้มาพร้อมความงามและสิทธิพิเศษแบบ Beauty Privilege สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของการเลือกปฏิบัติต่อคนหน้าตาดี ที่ทำลายความมั่นใจในหน้าตาของคนทั่วไป อีกทั้งคิมโมมียังมีปมฝังใจในวัยเด็กที่ถูกปฏิเสธจากแม่ (เพราะแค่เธอไม่สวย) เธอจึงโตมาอย่างขาดความอบอุ่นและตลอดชีวิตเธอก็ไม่รู้จักความหมายของรักแท้ นอกจากความรักที่เธอมีต่อลูกสาวซึ่งไม่ได้เกิดมาจากความรัก แต่เกิดจากความผิดพลาดในฐานะ Mask Girlตั้งแต่เด็กจนโตคิมโมมีหมกมุ่นในความงามและรูปร่างของตัวเอง จนไม่ได้สนใจรูปแบบว่าสปอตไลต์จะส่องมาที่เธอด้วยวิธีไหน แม้มันจะดาร์กถึงขนาดการเต้นยั่วใน Live Streaming แนวขายเซ็กซ์แบบซอฟต์คอร์ก็ตาม แต่ช่วงเวลานั้นแหละที่เธอได้ลิ้มรสความสุขจากการเป็นที่สนใจของผู้ชาย ทว่าเมื่อชีวิตพลิกผันให้เธอกลายเป็นฆาตกรและต้องศัลยกรรมใบหน้าเป็นสาวสวย เวอร์ชั่นนี้รับบทโดย นานะ อดีตไอดอลวง After School ที่ได้รับการโหวตให้เป็นผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลก 2 ปีซ้อนจาก The 100 Most Beautiful Faces of 2014 และ 2015ถึงจะผ่านมีดหมอจนสวยระดับนางฟ้า แต่คิมโมมีกลับพบว่า ชีวิตไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดและแทบจะไม่มีฉากไหนที่เราได้เห็นรอยยิ้มของคิมโมมีเวอร์ชั่นนี้เลย นอกจากรอยยิ้มเพื่อการค้า ด้วยเหตุผลที่ต้องใช้ชีวิตหลบ ๆ ซ่อน ๆ ทำให้เธอต้องทำงานในไนท์คลับที่ใช้ประโยชน์จากรูปร่างหน้าตาได้เต็มที่จนอาจล้ำเส้นถึงขั้นขายเรือนร่างที่บาร์เธอได้รู้จักกับเพื่อนสนิทที่มีปมชีวิตจาก Beauty Standard เหมือน ๆ กัน ทั้งสองต่างเป็นเหยื่อของสังคมเกาหลีที่ให้คุณค่าแก่มาตรฐานความงาม จนทำให้ผู้หญิงต้องเข้าสู่วงจรการทำศัลยกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจ และต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมถึงการได้รับ Beauty Privilege เฉกเช่นไอดอล ถึงอย่างนั้นพวกเธอกลับถูกอิจฉาจากผู้หญิงด้วยกัน และทั้งสองก็ลงเอยด้วยการทำงานในบาร์ซึ่งไม่ต่างอะไรกับวัตถุทางเพศสำหรับผู้ชายเหตุเพราะคิมโมมีแสวงหาความรักอย่างมาก และภูมิคุ้มกันด้านความมั่นใจเปราะบาง เธอจึงเลือกที่จะชูจุดขายภายใต้หน้ากากผ่าน Live Streaming ที่เต็มไปด้วยหนุ่มหื่นกระหาย และผู้ชายแนวโอตาคุที่หมกมุ่นเรื่องเพศจนกลายเป็นทาสรักของ Mask Girl ถึงจะได้รับความคลั่งไคล้จากผู้ชายกลัดมันเธอก็ไม่แคร์ ในอีพีสองจึงเป็นตอนของ ‘ผู้จัดการจูโอนัม’ (รับบทโดย อันแจฮง) โอตาคุตัวพ่อและทาสรักผู้ซื่อสัตย์ต่อ Mask Girl แม้จะรู้ว่าร่างจริงของเธอคือคิมโมมี (เวอร์ชั่นขี้เหร่) แต่เขาก็ยังคลั่งไคล้ถึงขนาดยอมทำทุกอย่างเพื่อเน็ตไอดอลที่รักจูโอนัมจึงเป็นตัวแทนของโอตาคุหรือ ‘โอตะ’ ที่มีความคลั่งไคล้ในอะนิเมะสุดติ่ง หรือหมกหมุ่นในบางสิ่งจนเกินไป ในเรื่องนี้จูโอนัมและสาวกอีกหลายคนของ Mask Girl ต่างก็หมกมุ่นในเรื่องเพศและหน้าอกของคิมโมมีอย่างมาก อาจเพราะปมฝังใจในวัยเด็กของเขาที่เติบโตมาในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวเคร่งศาสนา ทำให้เขาต้องหลบซ่อนเรื่องความสนใจทางเพศและกลายเป็นความหมกมุ่น และด้วยเป็นลูกของ Single Mom ในสังคมเกาหลีทำให้เขาโดนกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมชั้นจนกลัวการเข้าสังคม และขังตัวเองอยู่แต่ในห้องจูโอนัมซ่อนความโรคจิตไว้ในจิตใจจนถึงขนาดก้าวล้ำเส้นแบ่งแห่งคุณธรรม กระทั่งยอมเป็นฆาตกรเพื่อล้างบาปให้คิมโมมีอีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจในเรื่องนี้คือ การที่แม่ของจูโอนัม (รับบทโดย ยอมฮเยรัน) Single Mom ผู้เคร่งศาสนาและศรัทธาในพระเจ้า กลายเป็นคุณแม่นักล่าที่ตามอาฆาตคิมโมมีตลอดทั้งเรื่อง ด้วยเพราะมั่นใจว่าคิมโมมีเป็นฆาตกรที่สังหารลูกชายและหั่นร่างกายเป็นชิ้น ๆ ในเมื่อตำรวจตามล่าฆาตรกรไม่ได้ แม่จึงเริ่มออกตามล่าด้วยปืนลูกซองและตามจองล้างจองผลาญคิมโมมีจนกว่าชีวิตจะหาไม่ แม้ในวันที่คิมโมมีเข้ามอบตัวและติดคุกแล้วก็ตามจากคุณแม่ผู้ศรัทธาในพระเจ้ากลายร่างเป็นปีศาจในคราบมนุษย์ป้า แม่ลงทุนศัลยกรรมหน้าใหม่เพื่อตามหลอกหลอนคิมโมมี รวมถึงทำลายอนาคตของลูกสาวคิมโมมี เรียกว่าศาสนาไม่สามารถทำให้แม่รู้จักปล่อยวางและให้อภัย ซ้ำร้ายแม่ยังทำตัวแสนดีปลอมเป็นเจ้าหน้าที่จากโบสถ์เข้าไปทำร้ายจิตใจของคิมโมมี (เวอร์ชั่นมนุษย์แม่ที่รับบทโดย โกฮยอนจอง) ถึงในคุก เพราะแม่เชื่อว่า ใครทำกรรมอะไรไว้ มันต้องได้รับแบบเดียวกันถึงจะสาสม!ในตอนท้ายเราจึงได้เห็นการต่อสู้ของเหล่ามนุษย์แม่ ทั้งแม่ของจูโอนัม แม่ของคิมโมมี และคิมโมมี ทั้งยังสะท้อนหัวใจของคนเป็นแม่ที่แสดงออกแตกต่างกัน แม่ของจูโอนัมทั้งปากร้ายและรักลูกกว่าใคร เธอจึงยอมขายวิญญาณให้ปีศาจเพื่อล้างแค้นให้ลูกของเธอ ส่วนแม่ของคิมโมมีก็ไม่รู้วิธีแสดงความรักกับลูกและหลานของตัวเอง จนสร้างปมบาดแผลในใจให้คิมโมมีและหลานสาว ขณะที่คิมโมมีที่รักลูกมากและตัดสินใจทำเพื่อลูกจนนาทีสุดท้ายMask Girl ยังมีประเด็นทางสังคมที่แฝงไว้อีกหลายจุด แต่เราอยากให้คุณตามไปดูซีรีส์กันต่อได้ที่ Netflix ออนแอร์ครบทั้ง 7 ตอนรัสรินทร์https://www.hancinema.net/