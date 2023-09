“My Dearest” ปิดฉาก ภาค 1 อย่างเปรี้ยงปังเกรียงไกร ด้วยเรตติ้งสูงสุดสองหลัก 12.2 %

ซีรีส์แนวโรแมนติก อิงประวัติศาสตร์ ยอดนิยม ที่นำแสดงโดยเฮีย นัมกุงมิน (Namkoong-min) และ อันอึนจิน (Ahn Eun-jin) ซึ่งมีกำหนดออกอากาศแบ่งเป็น 2 ภาค ตามที่ผู้บริหารช่อง MBC ได้บอกกล่าวแล้วก่อนออกอากาศ โดยหลังจากจบภาค 1 ไปเมื่อวันที่ 2 กันยายน ซีรีส์จะกลับมาพร้อม 10 ตอน ของภาค 2 ในเดือนตุลาคมตามรายงานผลสำรวจของ Nielsen Korea ซีรีส์ My Dearest มีผู้ชมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในตอนสุดท้าย (ตอนที่ 10) ของภาค 1 โดยทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 12.2 % ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาเดียวกันในทุกช่องและถูกบันทึกเป็นสถิติสูงสุดใหม่สำหรับซีรีส์อีกด้วยไม่เท่านั้น My Dearest ยังทำเรตติ้งสูงสุดในกลุ่มผู้ชมหลัก ที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 49 ปี โดยมีเรตติ้งเฉลี่ย 3.6 %สำหรับภาค 2 ที่มีแพลนจะออกอากาศในเดือนตุลาคมนั้น ช่อง MBC ได้เปิดเผยตัวละครลับที่จะมาร่วมสร้างความสนุกเพิ่มเติมก็คือ นักแสดงสาว อีชองอา (Lee Chung-ah) ซึ่งถือเป็นการร่วมงานครั้งที่ 3 ของเธอ กับเฮียนัมกุงมิน ถัดจาก Awaken และ One Dollar Lawyer ซึ่งเธอได้ปรากฏตัวครั้งแรกใน ตอนที่ 9ข้อมูลข่าว : hancinema.net, wikipedia.orgภาพประกอบ : ทวิตเตอร์ MBC Drama