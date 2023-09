เดือนกันยายน 2566 มีอะไรน่าสนใจบน Prime Video

รายการโทรทัศน์และภาพยนตร์แนะนำบน Prime Videoกำหนดสตรีม: สามารถรับชมได้แล้วทาง Prime Videoสามารถรับชมตัวอย่างซีรีส์ได้ ที่นี่ “ภารกิจฮาแหกเกาะ (Comedy Island)” คือ ซีรีส์ออริจินัลไทยเรื่องแรกของ Prime Video เป็นรายการ ซีรีส์คอเมดี้แบบไม่มีสคริปต์รูปแบบใหม่ เอาใจผู้ชมชาวไทยโดยเฉพาะ ด้วยความสนุกเสริมความสร้างสรรค์ เป็นส่วนผสมของซีรีส์และเรียลลิตี้…เมื่อนักแสดงชื่อดัง 6 คน ถูกสองนักวิทยาศาสตร์ลักพาตัวมายังเกาะลึกลับแห่งหนึ่ง พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำการแสดงให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้คนบนเกาะ แลกกับการได้กลับบ้าน แม้จะจับมือสัญญาว่าจะสามัคคีกัน แต่ภายใต้สถานการณ์ที่กดดัน สัญชาตญาณการเอาตัวรอดในแบบฉบับของแต่ละคนก็เริ่มทำงาน เพราะการแสดงที่เกิดขึ้นบนเกาะแห่งนี้ พวกเขาจะไม่มีโอกาสได้อ่านบทหรือทำความเข้าใจสถานการณ์ล่วงหน้า แต่ต้องอาศัยสัญชาตญาณและไหวพริบเฉพาะตัวเพื่อเอาตัวรอดไปกับเหตุการณ์บนเวที ความยากของการแสดงทวีคูณขึ้นตามลำดับเพื่อรีดเค้นความสามารถของนักแสดงมาสร้างฮอร์โมนความสุขให้กับพลเมืองบนเกาะ…เกาะที่ดูเหมือนสงบสุข ที่จะค่อยๆ เผยความลับออกมาทีละน้อย ผ่านสายตาของนักแสดงทั้ง 6 คนนำแสดงโดย มาร์ช-จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล, เผือก-พงศธร จงวิลาส, ติช่า-กันติชา ชุมมะ, รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, พีค-ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, แจ็ค-เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, โจ๊ก-กรภพ จันทร์เจริญกำกับการแสดงโดย เมษ ธราธร และ กฤษดา คณิวิชาภรณ์กำหนดสตรีม: 7 กันยายนบันทึกการแสดงสดโปรเจกต์คอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ เกิดจากการหันมาผนึกกำลังระหว่างสองค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของประเทศ GMM Grammy และ RS Music โดยคอนเสิร์ตแรกในชื่อ Grammy X RS: 90’s Versary Concert คอนเสิร์ตครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ศิลปินยุค 90 จากสองค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของวงการเพลงไทยซึ่งมีอิทธิพลและบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมรวมถึงวัฒนธรรมเพลงป็อปของประเทศไทยตลอด 4 ทศวรรษ จะได้มาปรากฏตัวบนเวทีเดียวกัน เพื่อสร้างปรากฏการณ์และระเบิดความสนุกแบบจัดเต็มให้แฟนๆ อีกครั้งคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ยกทัพศิลปินระดับตำนานจากทั้งสองค่ายเพลง มาร่วมประชันความมันส์คูณสองแบบไม่มีใครยอมใคร ประกอบด้วย เจ เจตริน / ติ๊นา คริสติน่า / ใหม่ เจริญปุระ / มอส ปฏิภาณ / นิโคล เทริโอ / มาช่า วัฒนพานิช / นัท มีเรีย / คู่หู แร็พเตอร์ / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง / โดม ปกรณ์ ลัม / คู่หู ลิฟท์-ออย / เต๋า สมชาย / เจมส์ เรืองศักดิ์ และ นุ๊ก สุทธิดากำหนดสตรีม: 13 กันยายนสามารถรับชมตัวอย่างของซีรีส์ได้ ที่นี่ ซีรีส์ The Kidnapping Day สร้างจากหนังสือนิยายเกาหลีในชื่อเดียวกัน เรื่องราวของโจรลักพาตัวสุดเงอะงะและเด็กสาวอัจฉริยะที่ต้องมาเกี่ยวข้องและร่วมมือกันในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด สถานการณ์ที่มีทั้งการหักมุมชวนลุ้นผสมผสานกับเสียงหัวเราะไปพร้อมกัน ตลอดเวลาที่ทั้งคู่ค้นหาความจริงเบื้องหลังเหตุลึกลับและการฆาตกรรม กำกับโดย ผู้กำกับพัคยูยอง ที่เคยมีผลงานก่อนหน้าอย่างเรื่อง Model Family, Love Alarm ซีซั่น 2 และ Kingdom ซีซั่น 1 และเขียนบทโดย นักเขียนบทคิมเจยอง เจ้าของผลงานภาพยนตร์เรื่อง Cheese in the Trap, Miss Wife และ Insaneนักแสดงนำในเรื่องนี้ได้แก่ ยุนคเยซัง, พัคซองฮุน, คิมชินรก และสาวน้อยดาวรุ่งดวงใหม่อย่าง ยูนา สำหรับ ยุนคเยซังมีผลงานที่ผ่านมาอย่างเรื่อง Kiss Sixth Sense รับบทเป็น คิมมยองจุน คุณพ่อผู้สิ้นหวังที่ตัดสินใจลักพาตัวชเวโรฮีเพื่อหาเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกสาวของเขา ส่วน พัคซองฮุน ที่มีผลงานล่าสุดเรื่อง The Glory รับบทเป็น พัคซังยุน นับสืบที่กำลังตามไล่ล่าโจรลักพาตัวอย่างคิมมยองจุน และ ยูนา ผู้ที่ได้รับเลือกจากผู้สมัครกว่า 500 คน รับบทเป็น ชเวโรฮี เด็กอัจฉริยะ ปิดท้ายด้วย คิมชินรก ที่ได้ร่วมแสดงในซีรีส์ Reborn Rich รับบทเป็น ซอฮเยอึน อดีตภรรยาของคิมมยองจุน ผู้เป็นคนเสนอไอเดียการลักพาตัวครั้งนี้กำหนดสตรีม: 13 กันยายนภาพยนตร์สยองขวัญจากเกาหลี เรื่องราวของนายองเป็นนักข่าวที่กำลังต้องการทำข่าวใหญ่ เธอรู้จากอูวอนเพื่อนของเธอว่ามีการเสียชีวิตสะเทือนขวัญเกิดขึ้นหลายครั้งที่สถานีรถไฟใต้ดินอ๊กซู นายองจึงเริ่มค้นหาความจริงเบื้องหลังเรื่องลึกลับที่เกิดขึ้นด้วยความช่วยเหลือของอูวอน แต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นกับเธอ…นักแสดงนำ: คิมโบรา, คิมแจฮยอน, ชินโซยูลกำหนดสตรีม: 1 กันยายนสามารถรับชมตัวอย่างของซีรีส์ได้ ที่นี่ ซีรีส์เรื่องนี้สร้างจากนิยายชุดแฟนตาซีที่ขายดีที่สุดของโรเบิร์ต จอร์แดน บอกเล่าเรื่องราวของแรนด์ อัลธอร์ (รับบทโดย โยชา สตราดอฟสกี จากภาพยนตร์เรื่อง Gran Turismo) เด็กหนุ่มชาวไร่ผู้ต่ำต้อยที่ค้นพบว่าตัวเองคือ “มังกรจุติ” (The Dragon Reborn) บุคคลที่คำพยากรณ์โบราณทำนายว่าจะเป็นผู้กอบกู้…หรือไม่ก็ทำลายโลกให้สูญสลาย กองทัพแม่มดผู้ทรงพลังอำนาจซึ่งจำเป็นต้องปกป้องแรนด์จากอำนาจมืด จึงต้องต่อกรกับพลังที่แผ่ขยายและความบ้าคลั่งของเจ้าอนธการ (The Dark One) วงล้อแห่งกาลเวลาหมุนไปและสงครามครั้งสุดท้ายกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แม้ว่าแรนด์จะคิดว่าเขาได้ทำลายเจ้าอนธการไปแล้ว แต่พลังอำนาจชั่วร้ายยังไม่หายไปจากโลก ในซีซั่นที่สองนี้ ภัยร้ายทั้งใหม่และเก่าที่ตามล่าเหล่าสหายจากทูริเวอร์สกำลังแผ่ขยายอำนาจไปทั่วทุกแห่งของโลก บัดนี้หญิงที่เป็นผู้ค้นพบและคอยนำทางพวกเขาในการเดินทางครั้งสำคัญไร้สิ้นพลังจะช่วยเหลือพวกเขาแล้ว พวกเขาจึงต้องตามหาขุมพลังใหม่เพื่อเผชิญหน้ากับอำนาจมืด ขุมพลังซึ่งอาจอยู่ในตัวพวกเขาเอง ในกันและกัน ในแสงสว่าง…หรือในความมืดThe Wheel of Time (วงล้อแห่งกาลเวลา) นำแสดงโดย “Rosamund Pike (โรซามันด์ ไพค์)” (จาก Gone Girl และ I Care a Lot) ซึ่งรับบท Moiraine Damodred, “Daniel Henney (แดเนียล เฮนนีย์)” (จาก Criminal Minds) รับบท Lan Mandragoran, “Zoë Robins ” (จาก Power Rangers Ninja Steel) รับบท Nynaeve al'Meara, “Madeleine Madden (เมเดอลีน แมดเดน)” (จาก Dora and the Lost City of Gold) รับบท Egwene al'Vere, “Marcus Rutherford (มาร์คัส รูเทอร์ฟอร์ด)” (จาก Obey) รับบท เพอร์ริน เอบารา, “Dónal Finn (โดนัล ฟินน์)” (จาก Rogue Heroes) รับบท Mat Cauthon และ “Ceara Coveney” (จาก Young Wallander) รับบท Elayne Trakandกำหนดสตรีม: 15 กันยายนสามารถรับชมตัวอย่างซีรีส์ได้ ที่นี่ สร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันของ บี.อี.โจนส์ Wilderness นำเสนอเรื่องราวของคู่รักชาวอังกฤษ ลิฟ (รับบทโดย เจนนา โคลแมน) และวิล (รับบทโดย แจ็คสัน-โคเฮน) ที่ดูเหมือนจะมีพร้อมทุกอย่าง ทั้งการแต่งงานที่มั่นคง ชีวิตใหม่ที่สวยงามในนิวยอร์ก ไกลจากบ้านเกิดในต่างจังหวัดหลายพันไมล์ และความเป็นหนุ่มสาวที่ทำให้รู้สึกว่าอนาคตมากมายกำลังรออยู่ข้างหน้า จนกระทั่งลิฟรู้เรื่องการคบชู้ของวิลล์ ความเสียใจตามมาอย่างรวดเร็วด้วยความโกรธ การแก้แค้นคือทางเลือกเดียวของเธอ และเมื่อวิลเสนอให้ทั้งคู่ออกเดินทางท่องเที่ยวรอบอุทยานแห่งชาติอันยิ่งใหญ่ของอเมริกาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาใหม่อีกครั้ง ลิฟก็รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เธอต้องการ... Wilderness เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่หักมุม เมื่อวันหยุดในฝันและ “ความสุขชั่วนิรันดร์” กลายเป็นฝันร้ายในชีวิตจริงอย่างรวดเร็วกำหนดสตรีม: 22 กันยายนสามารถรับชมตัวอย่างซีรีส์ได้ ที่นี่ ซีรีส์จำนวนสามตอนนี้จะสำรวจที่มาและเบื้องหลังโรงแรมสำหรับนักฆ่าอันโด่งดัง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของจักรวาลจอห์น วิค ซีรีส์จะถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของ วินสตัน สก็อตต์ วัยหนุ่ม ในช่วงที่เขาถูกลากเข้าไปในขุมนรกแห่งนิวยอร์กซิตี้ยุค 70 เพื่อเผชิญหน้ากับอดีตที่เขาเคยหันหลังให้ วินสตันวางแผนเข้าสู่โลกใต้ดินอันเต็มไปด้วยความลึกลับของเหล่านักฆ่า โดยใช้ความพยายามเสี่ยงตายในการยึดครองโรงแรม ซึ่งเขาจะขึ้นครองอาณาจักรนี้ในที่สุดโคลิน วูดเดลล์ (Colin Woodell) รับบทต่อจาก เอียน แม็คเชน (Ian McShane) ในการแสดงเป็นวินสตันวัยหนุ่ม ในขณะที่นักแสดงหน้าใหม่อย่าง อโยมิเด อัดเดกุน (Ayomide Adegun) รับบทเป็น ชารอน ซึ่งบทบาทนี้ แลนซ์ เรดดิค (Lance Reddick) ผู้ล่วงลับ เคยฝากฝีมือการแสดงไว้ในเวอร์ชันภาพยนตร์มาก่อน ซีรีส์เรื่องนี้ยังรวมนักแสดงไว้อย่างคับคั่ง เช่น เมล กิบสัน (Mel Gibson), มิเชล ปราดา (Mishel Prada), เจเรมี บ็อบบ์ (Jeremy Bobb), เบน ร็อบสัน (Ben Robson), นุห์ง เคต (Nhung Kate), เจสสิก้า อัลเลน (Jessica Allain), และ ฮิวเบิร์ต พอยท์-ดู จูร์ (Hubert Point-Du Jour)กำหนดสตรีม: 29 กันยายนสามารถรับชมตัวอย่างซีรีส์ได้ ที่นี่ Gen V จะพาผู้ชมกลับไปยังโลกอันโหดเหี้ยมของ The Boys โดยบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย Godolkin (กอดอลคิน) มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับซูเปอร์ฮีโร่โดยเฉพาะ ที่เหล่าซูเปอร์ฮีโร่น้องใหม่จะฝึกฝนตัวเองเพื่อก้าวขึ้นเป็นซูเปอร์ฮีโร่รุ่นถัดไป — และอาจสร้างรายได้มหาศาล นอกจากความวุ่นวายในมหาวิทยาลัยอย่างการค้นหาตัวเองและการปาร์ตี้ในมหาวิทยาลัยแล้ว เหล่าซูเปอร์ฮีโร่ฝึกหัดยังต้องเผชิญกับสถานการณ์อันตรายไม่คาดฝัน เพราะในขณะที่พวกเขาแข่งขันเพื่อช่วงชิงคะแนนนิยมและผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม แต่เห็นได้ชัดว่าจริงๆ แล้วเดิมพันครั้งนี้สูงกว่านั้นมากเมื่อมีเรื่องของพลังพิเศษเข้ามาเกี่ยวข้อง เหล่าซูปส์รุ่นเยาว์ค้นพบว่าเบื้องหลังโรงเรียนฝึกหัดมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และน่ากลัวเกิดขึ้น และพวกเขากำลังถูกทดสอบว่าจะเลือกเป็นฮีโร่หรือตัวร้ายในเรื่องราวของตัวเองกันแน่ซีรีส์ Gen V นำแสดงโดย Jaz Sinclair (แจซ ซินแคลร์), Chance Perdomo (แชนส์ เพอร์โดโม), Lizze Broadway (ลิซซ์ บรอดเวย์), Shelley Conn (เชลลี่ คอนน์), Maddie Phillips (แมดดี้ ฟิลลิปส์), London Thor (ลอนดอน ธอร์), Derek Luh (เดเร็ค ลูห์), Asa Germann, Patrick Schwarzenegger (แพทริก ชวาร์เซเน็กเกอร์), Sean Patrick Thomas (ฌอน แพทริก โทมัส), และ Marco Pigossi (มาร์โก ปีกอสซี) พร้อมด้วยนักแสดงจาก The Boys ที่มาร่วมปรากฏตัวในซีรีส์เรื่องนี้ อย่าง Jessie T. Usher (เจสซี ที. อัชเชอร์), Claudia Doumit (คลอเดีย ดูมิต), Colby Minifie (คอลบี มินิฟี) และ P.J. Byrne (พี.เจ. เบิร์น)กำหนดสตรีม: 1 กันยายนสามารถรับชมตัวอย่างภาพยนตร์ได้ ที่นี่ เมื่อดาร์ซี (รับบทโดย เจนนิเฟอร์ โลเปซ) และทอม (รับบทโดย จอช ดูฮาเมล) พาครอบครัวที่น่ารักแต่เอาแต่ใจมากของพวกเขามาร่วมดื่มด่ำกับจุดหมายปลายทางสำหรับจัดงานแต่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งสองก็เริ่มไม่แน่ใจขึ้นมากระทันหันว่าควรเดินเข้าประตูวิวาห์หรือเปล่า ในขณะที่สถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดี ผู้ก่อการร้ายก็ปรากฏตัวขึ้นในงานเฉลิมฉลองและจับทุกคนเป็นตัวประกัน ว่าที่บ่าวสาวต้องเจอกับการผจญภัยสุดฮาและบ้าระห่ำเพื่อหนีตายและช่วยเหลือคนที่พวกเขารัก — ถ้าหากว่าพวกเขาไม่ฆ่ากันไปเสียก่อนกำหนดสตรีม: 8 กันยายนสามารถรับชมตัวอย่างภาพยนตร์ได้ ที่นี่ Sitting in Bars with Cake บอกเล่าเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริง เรื่องราวของสองสาวเพื่อนสนิท “เจน” (รับบทโดย Yara Shahidi) และ “คอรินน์” (รับบทโดย Odessa A’zion) กับการใช้ชีวิตในลอสแองเจลิสในวัยยี่สิบของพวกเธอ คอรินน์ผู้เป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตขั้นสุด โน้มน้าวให้เจนเพื่อนรักผู้ขี้อายแต่มีความสามารถเก่งกาจในการทำขนมให้ตกลงใจทำขนมเค้กไปที่บาร์เป็นประจำเป็นเวลาหนึ่งปี โดยมีเป้าหมายเพื่อพบปะผู้คนและพัฒนาความมั่นใจ ในช่วงหนึ่งปีแห่งภารกิจถือเค้กเข้าบาร์ คอรินน์ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายและทั้งคู่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเจอมาก่อน Sitting in Bars with Cake ไม่เพียงบอกเล่าแผนการผจญภัยที่แปลกใหม่ผ่านฉากบาร์เครื่องดื่มยามค่ำคืนที่หลากหลายและน่าตื่นตาที่สุดของแอลเอ แต่ยังว่าด้วยเรื่องราวมิตรภาพของผู้หญิง การค้นหาตัวตน และค้นพบความสุขในสถานที่ที่คาดไม่ถึงกำหนดสตรีม: 15 กันยายนสามารถรับชมตัวอย่างภาพยนตร์ได้ ที่นี่ A Million Miles Away ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในชีวิตจริงของ José Hernández (โฮเซ่ เฮอร์นันเดซ) วิศวกรการบินของ NASA ภาพยนตร์ที่จะพาผู้ชมไปติดตามเส้นทางชีวิตตลอดเวลาหลายสิบปีของโฮเซ่และครอบครัวของเขา ซึ่งเป็นคนงานในฟาร์มและผู้อพยพ จากหมู่บ้านชนบทในเมืองมิโชอากังของเม็กซิโก สู่ทุ่งหญ้าในหุบเขา San Joaquin สู่สถานีอวกาศนานาชาติเหนือพื้นโลกมากกว่า 200 ไมล์ การสนับสนุนอย่างไม่หวั่นไหวจากพ่อแม่ ญาติพี่น้อง และครูที่ทำงานหนัก รวมถึงแรงผลักดันและความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละของโฮเซ่ ได้นำพาเขามาสู่โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ของเขา นี่คือผลงานอันน่าตื่นตาของนักเขียนและผู้กำกับชื่อดัง Alejandra Márquez Abella เพื่อสรรเสริญความทุ่มเทและมุ่งมั่นของครอบครัว Hernández ทุกคน รวมถึงใครก็ตามที่กล้าที่จะฝันสร้างจากหนังสือ “Reaching for the Stars: The Inspiring Story of a Migrant Farmworker Turned Astronaut” โดย José Hernándezกำหนดสตรีม: 1 กันยายน“คำโกหกก็คืออาวุธในวงการบันเทิง” โฮชิโนะ ไอ ไอดอลสาวมากความสามารถเสียชีวิตไปแล้ว เหลือไว้เพียงลูกฝาแฝดชายหญิง รูบี้ น้องสาวฝาแฝดตัดสินใจเข้าสู่วงการบันเทิงเหมือนกับผู้เป็นแม่ แต่อความารีน พี่ชายฝาแฝดกลับสาบานว่าจะฆ่าพ่อแท้ๆ ของตนเพื่อแก้แค้นให้แม่กำหนดสตรีม: 6 กันยายนสามารถรับชมตัวอย่างซีรีส์ได้ ที่นี่ ซีรีส์สารคดีที่จะเผยให้เห็นเบื้องหลังกระบวนการสร้างทีมใหม่ของชาบี เอร์นานเดซ ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้วและจบลงด้วยชัยชนะอย่างสวยงามในฤดูกาลนี้ การเซ็นสัญญาระดับโลก ดาวรุ่งพุ่งแรง และการปรับตัวให้เข้ากับทีมอย่างสุดความสามารถของผู้เล่นที่เหลือ ทำให้สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนากลับมาเป็นทีมที่คว้าชัยและปลุกให้แฟนๆ กลับมามีกำลังใจในการเชียร์อีกครั้งกำหนดสตรีม: 8 กันยายนสามารถรับชมตัวอย่างซีรีส์ได้ ที่นี่ ซีรีส์สารคดีที่จะพาไปพบกับเรื่องราวการกอบกู้ทีมของ DFB หลังจากตกรอบในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกปี 2018 – พวกเขาทั้งหมดต้องรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อฟื้นคืนจากเถ้าถ่านและคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี 2022 ที่กาตาร์ให้กับเยอรมนีให้ได้ ผู้ชมจะได้ตามติดความเป็นไปของเหล่าผู้เล่นในเส้นทางเพื่อมุ่งสู่ฟุตบอลโลกที่กาตาร์ รวมถึงในระหว่างทัวร์นาเมนต์ ซึ่งจะเผยให้เห็นภาพของหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในมุมมองที่เจาะลึกและตรงไปตรงมา พร้อมทั้งสำรวจชีวิตของผู้เล่นทั้งในและนอกสนาม ว่าการเป็นผู้เล่นของ Die Mannschaft นั้นมีความหมายอย่างไร และการมีพวกเขาเป็นพ่อหรือสามี มีความหมายอย่างไร