เรื่องย่อซีรีส์จีน “สาวนักไฝว้ใจนักสู้ | Egg and Stone” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Egg and Stoneชื่อเรื่องจีน : 雲之羽 | Yun Zhi Yuชื่อเรื่องไทย : สาวนักไฝว้ใจนักสู้เเนวซีรีส์ : ย้อนยุค กำลังภายใน โรแมนติก ตลก แฟนตาซีผู้กำกับ : โจวถง (Zhou Tong, ชาย) ผลงานกำกับซีรีส์ “The God of War” (2019), “คุณชาย รอก่อน | I've Fallen for You” (2020) • ไต้เมิ่งอิง (Dai Meng Ying, หญิง) ผลงานกำกับซีรีส์ “คุณชาย รอก่อน | I've Fallen for You” (2020)ผู้เขียนบท : -ออกอากาศในจีนทาง : iQIYI เริ่มตอนแรก 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 (3 วันจบ)จำนวนตอนออกอากาศ : 24 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. (ตามไทย)ระยะเวลาออกอากาศในไทย : เริ่มตอนแรก 31 สิงหาคม –ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์พร้อมจีนได้ทาง : แอป iQIYI และ เว็บไซต์ iQ.com | VIP : รับชมวันแรก 4 ตอน หลังจากนั้น ทุกวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 11:00 น. (ตามไทย) จะอัปเดตวันละ 2 ตอน | ไม่ใช่ VIP : วันแรกรับชม 1 ตอน จากนั้นทุกวันพฤหัสบดี ถึง วันอาทิตย์ เวลา 11:00 น. (ตามไทย) ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน จะอัปเดตวันละ 1 ตอน• สวีลู่ (Xu Lu) รับบทเป็น ฮั่วซิงเฉิน• อู๋ซีเจ๋อ (Wu Xi Ze | Caesar Wu) รับบทเป็น เจี่ยงปู้ทิง• หวังอี้หลุน (Wang Yi Lun | Riley Wang) รับบทเป็น มู่ปิงเหอ• สวีลู่ (Xu Lu) รับบทเป็น ฮั่วซิงเฉิน• หวังกัง (Wang Gang) รับบทเป็น ฮั่วชิงหลิว• หลี่โจวจ้าว (Li Zhou Zhao) รับบทเป็น เจี่ยงปู้อิง• หลูอี้ติง (Lu Yi Ding) รับบทเป็น มู่หลาง• หยางอวิ๋นโจว (Yang Yun Zhuo) รับบทเป็น ซ่งฉางเซิง• จางจูฮั่น (Zhang Chu Han) รับบทเป็น มู่เหยากวง• จูเสี่ยวหลง (Chu Xiao Long) รับบทเป็น พ่อบ้านฝูทว่าในเวลานี้ ฮั่วชิงหลิว ได้ชราภาพมากแล้ว จึงตัดสินใจที่จะวางมือ และส่งต่อตำแหน่งประมุขสำนักให้กับธิดาคนโต ทว่าทั่วใต้หล้ายังไม่เคยมีปรากฏในการที่จะมีสตรีขึ้นเป็นเจ้าสำนักยุทธ์ ที่สำคัญเป็นพรรคอันดับหนึ่งอีกด้วยฮั่วซิงเฉิน เก็บตัวฝึกวรยุทธ์ที่เกาะเผิงไหลนานถึง 7 ปี เต็ม นางจึงมั่นหน้าว่าตัวเองมีกำลังภายในเต็มเปี่ยม และยังมีฝีมือการต่อสู้อันเก่งฉกาจ จึงอยากรับตำแหน่งเจ้าสำนักต่อจากบิดา โดยไม่รู้ว่าทุกคนรอบข้างในสำนัก ตั้งแต่บิดา พ่อบ้านฝู (รับบทโดย จูเสี่ยวหลง) ตลอดจนบ่าวไพร่ในสำนักต่างพร้อมใจกันเล่นละครอวยยศว่านางนั้นมีฝีมือขั้นสุด ทั้งที่จริงแล้วนางไม่มีทักษะยุทธอะไรเล้ย นอกจากวิชาตัวเบาอันล้ำเลิศเท่านั้น จริ๊ง!เมื่อรู้แน่ว่าประมุขหญิงไม่เป็นที่ยอมรับในใต้หล้า ฮั่วชิงหลิว จึงปรับแผน ประกาศรับสมัคร วีรบุรุษ จอมยุทธ์ผู้เก่งกาจในยุทธภพ มาคัดเลือกเป็นบุตรเขย เพื่อแต่งงานกับฮั่วซิงเฉิน และขึ้นเป็นเจ้าสำนักอีกวาระ ไม่นาน สามลัทธิ ห้าถ้ำ สิบสองสำนัก ยอดฝีมือจากแปดพรรคใหญ่ในยุทธภพจงหยวน ต่างมากองรวมกันเข้าร่วมชิงตำแหน่งบุตรเขย เป็นประมุขแห่งสำนักขุนเขาอู่เยว่ และเป็นเจ้าของบัญชาเทวายุทธ์ โดยพร้อมเพรียงแน่นเนืองคุณหนูใหญ่ตระกูลฮั่ว ถูกผู้เป็นบิดาประกาศลั่นว่านางต้องแต่งงานโดยไม่มีข้อต่อรอง จึงมีเพียงสถานเดียวที่ฮั่วซิงเฉิน เลือกเดินได้ นั่นคือการดุ่มเดินก้าวเข้าสู่ยุทธภพอย่างเด็ดเดี่ยว เพื่อท้าทายชะตากรรมที่กำหนดไว้ และหนีการแต่งงานแบบคลุมถุงชนครั้งนี้ระหว่างทางนางได้พบกับ เจี่ยงปู้ทิง (รับบทโดย อู๋ซีเจ๋อ) นายน้อยแห่งหุบเขาลืมทุกข์ ซึ่งกำลังสืบสวนคดีการหายตัวไปคดีหนึ่ง ทั้งสองได้ร่วมเดินทางไปด้วยกัน ได้พบพานเป็นมิตรสหายกับจอมยุทธ์มากมาย ช่วยกันค้นหาความจริงเกี่ยวกับการมีอยู่ของ คนแปลกหน้า ที่สร้างความวุ่นวายในยุทธภพและด้วยความช่วยเหลืออีกแรงจาก มู่ปิงเหอ (รับบทโดย หวังอี้หลุน) นายน้อยแห่งหน่วยอารักขา เพื่อนชายคนสนิทที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กของซิงเฉิน ในท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ได้ค้นพบวายร้ายตัวฉกาจทั้งสองคน นั่นคือ มู่หลาง (รับบทโดย หลูอี้ติง) และ ซ่งฉางเซิง (รับบทโดย หยางอวิ๋นโจว) ร่วมมือกันจัดการคนชั่วจนทุกอย่างคลี่คลาย คืนสันติสุขให้ยุทธภพคุณหนูฮั่วซิงเฉินได้เรียนรู้และเติบโตมากขึ้นในระหว่างการสืบสวนและทำการวางแผนต่างๆ จนในที่สุดก็บรรลุถึงอุดมคติ ได้รับการยอมรับทั่วใต้หล้า สืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนักขุนเขาอู่เยว่ ได้ครอบครองบัญชาเทวายุทธ์ติดตามซีรีส์แนว กำลังภายใน โรแมนติก ตลกโบ๊ะบ๊ะ เรื่องราวของสตรียอดยุทธ์ที่พิสูจน์ฝีมือจนบุรุษยอมรับ นำแสดงโดย สวีลู่ (Xu Lu) และ อู๋ซีเจ๋อ (Wu Xi Ze) ผลงาน สองผู้กำกับคู่หู โจวถง และ ไต้เมิ่งอิง รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง แอป #iQIYI #อ้ายฉีอี้ และ เว็บไซต์ iQ.com อัปเดตตอนใหม่ ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 11 : 00 น. (ตามไทย) เริ่ม 31 สิงหาคม เป็นต้นไป สมัคร VIP เพื่อรับชมตอนมากกว่า#สาวนักไฝว้ใจนักสู้ #EggandStone #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์อัปเดต #แนะนำซีรีส์ใหม่ #เรื่องย่อซีรีส์จีนเรียบเรียงจาก : iQ.com, mydramalist.com, wikipedia.orgภาพประกอบ : iQIYI official, iQIYI Thailand, weibo.com, twitter.com