Review ซีรีส์ : รวบตึง 3 ซีรีส์รอออนแอร์ของ “ถานเจี้ยนซื่อ” นักแสดงสุดฮอตจาก “ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์”

บอกก่อนว่าหนุ่มหล่อทรมานใจสาวคนนี้ไม่ใช่นักแสดงหน้าใหม่ สำหรับ ‘ถานเจี้ยนซื่อ’ แต่เพิ่งมาฮอตสุดฮุดไม่อยู่จากบทบาท ‘เซี่ยงหลิ่ว’ หล่อลากกระชากสาวในลุคผมขาวมาดราชาปีศาจเก้าหัวใต้ท้องทะเลจากซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์แนวแฟนตาซี “ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์” (Lost You Forever – 2023) ภาคแรกที่เพิ่งจะจบไปแต่ถึงซีรีส์จบแต่คนไม่จบ เพราะด้วยเสน่ห์ความงานดีเกรดพรีเมี่ยมของถานเจี้ยนซื่อ ทำเอาแฟนซีรีส์หลงวนไป วันนี้เลยขอเปิดพื้นที่มาทำความรู้จักนักแสดงหนุ่มคนนี้ พร้อมอัปเดตผลงานซีรีส์ที่กำลังจะตามอีกรัวๆถานเจี้ยนซื่อเข้าสู่วงการบันเทิงบนเส้นทางจากสายร้อง-เต้น โดยเขาสนใจการเต้นมาตั้งแต่เด็ก เดินสายแข่งขันมาตั้งแต่อายุ 13 ปี และปี 2010 เดบิวต์ในฐานะสมาชิกวงบอยกรุ๊ป MIC และเล่นเบสของวง เชี่ยวชาญการเต้นละตินเป็นพิเศษ ก่อนจะมีผลงานอัลบั้มมากมายกับวง โดยเขาได้ชิมลางงานแสดงครั้งแรกเมื่อปี 2007 ผ่านผลงานภาพยนตร์เรื่อง ‘Lost Indulgence’ ก่อนจะปล่อยซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรก ชื่อว่า ‘Fly Away’ และยังวนเวียนอยู่กับงานเพลงอีกหลายปี รวมถึงรับงานแสดงบ้างประปรายกระทั่งปี 2016 ถานเจี้ยนซื่อเริ่มเข้ามารับงานซีรีส์จากบทเล็กๆ ในซีรีส์เรื่อง สุมาอี้ นักปราชญ์ยอดขุนพล (The Advisors Alliance -2017) จนในปี 2018 เขาได้มีโอกาสมารับบทนำในซีรีส์เรื่อง ตำนานลับสามก๊ก (Secret of the Three Kingdoms – 2018) รับบทเป็นโจผี ซึ่งทำให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักในสายงานละครจากนั้นก็มีผลงานซีรีส์อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานที่คอซีรีส์ชาวไทยเคยผ่านตามาบ้างอย่าง จากซีรีส์เรื่อง ลำนำรักแห่งฉางอัน (Court Lady – 2021), ภพรักภพพราก (Twisted Fate of Love – 2020), คู่มือนักล่า (Under the Skin - 2022) และอีกหลายเรื่อง จนมาดังเป็นพลุแตกจากการเป็น 1 ใน 4 พระเอกหนุ่มสุดหล่อในซีรีส์ ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ (Lost You Forever – 2023)หลังจากผลงานซีรีส์ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ หนุ่มถานเจี้ยนซื่อก็มีผลงานซีรีส์ที่น่าจับตารอออนแอร์อีกหลายเรื่อง ส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้าง เราเก็บมาฝากกันนำแสดงโดย ถานเจี้ยนซื่อ และ หวังฉู่หรานเป็นอีกซีรีส์ที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาบนแพตฟอร์ม WeTV ตั้งแต่เรื่องห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ยังไม่จบ สำหรับ Love Has Fireworks โดยเรื่องนี้เป็นการมารับบทซีรีส์สากลแนวโรแมนติกคอเมดี้ ‘ถานเจี้ยนซื่อ’ ประกบ ‘หวังฉู่หราน’ นางเอกดาวรุ่งสุดฮอตว่าด้วยเรื่องของ ‘เฉียนเฟย’ (หวังฉู่หราน) พนักงานธนาคารเพื่อการลงทุนที่หมกมุ่นกับการวางแผนชีวิตให้มีความสุข แต่คาดไม่ถึงว่าคู่หมั้นจะเลือกแยกทางกับเธอ แต่นั้นมาเฉียนเฟยจึงเริ่มต้นเส้นทางใหม่อย่างยากลำบาก จนได้มาเจอกับหลี่อี้เฟย (ถานเจี้ยนซื่อ) ทายาทเศรษฐีบ้างานที่มีนิสัยตรงข้ามกับหลี่อี้เฟยโดยสิ้นเชิง แต่โชคชะตากลับเล่นตลกให้ทั้งสองกลับต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมชายคาเดียวกันความชุลมุนจึงเริ่มต้นขึ้นไปพร้อมกับค่อยๆ พัฒนาความสัมพันธ์เป็นความรัก เรื่องราวจะสนุกแค่ไหนต้องไปติดตาม คาดว่าไม่น่าเกินรอ จำนวนฉาย 35 ตอนจบนำแสดงโดย ถานเจี้ยนซื่อ และ โจวเย่เปลี่ยนอารมณ์มาแนวซีรีส์โรแมนติกสายละมุนกันบ้างกับเรื่อง Love Me, Love My Voice (2023) ที่คาดว่าจะออนแอร์ปีนี้ โดยเป็นการโคจรมาเจอกันระหว่าง ‘ถานเจี้ยนซื่อ’ และ ‘โจวเย่’ นางเอกจากซีรีส์ ล่าหัวใจมังกร (Back From the Brink - 2023)เรื่องราวที่จะทำให้คุณตกหลุมรัก เมื่อนักศึกษามหาวิทยาลัย ‘กู้เซิง’ (โจวเย่) มีตัวตนในโลกออนไลน์ว่า ‘เซิงเซิงม่าน’ นักแต่งเพลงและสร้างสรรค์ดนตรีแนวประวัติศาสตร์และมีความฝันอยากร่วมงานกับนักพากย์เสียงระดับเทพที่เธอชื่นชอบอย่าง ‘ชิงชิงฉี’ จนวันหนึ่งเธอบังเอิญได้พบกับ ‘โมชิงเฉิง’ (ถานเจี้ยนซื่อ) เมื่อเขาอ่านสูตรอาหารให้เธอฟัง เสียงของเขาทำให้เธอถึงกับหัวใจเต้นแรง ก่อนที่เรื่องราวจะละเมอไปไกลพล็อตเรื่องอาจมาแนวชวนฝัน แต่บอกเลยว่าถ้าไปดูทีเซอร์ชวนละมุนมากกว่าที่คิด เพราะมาครบทั้งพระเอกงานดี ดนตรีเพราะ งานภาพสวย ช็อตอาหารกระตุกต่อมหิวมาก ไปรอติดตามดูซับไทยได้ทาง WeTV มีทั้งหมด 35 ตอนจบ เร็วๆ นี้นำแสดงโดย ถานเจี้ยนซื่อ, เฉินเจ๋อหย่วน, หลี่หงอี้, ซุนอันเข่อปิดท้ายที่ Winner is King (ชื่อไทยตามนิยายว่า ฆ่าหมาป่า) เป็นซีรีส์สายดองที่โดนแช่แป้งกันมานานมาก ทั้งที่ถ่ายทำเสร็จกันไปพักใหญ่จากที่เมื่อครั้งถ่ายทำมีแนวโน้มจะลงจอเร็วที่สุด แต่ด้วยติดมาตรการของภาครัฐจีนในการสกัดปริมาณซีรีส์แนวมิตรภาพ ทำเอาเหล่า FC เซ็งไปตามๆ กันทั้งนี้ Winner is King ดัดแปลงมาจากนิยายจากปลายปากกาของ Priest หรือพีต้า ผู้เขียนนิยายซีรีส์สุดฮอตเรื่อง การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ (Guardian – 2018) โดยตัวนิยาย Winner is King มาในแนววาย แต่การนำมาสร้างเป็นซีรีส์จะนำมาสร้างเป็นแนวมิตรภาพลูกผู้ชาย โดยได้ ‘เฉินเจ๋อหย่วน’พระเอกจากแอบรักให้เธอรู้ (Hidden Love – 2023) และ เซียวฮื่อยี้ 2020 (Handsome Siblings - 2020) มาประกบกับถานเจี้ยนซื่อ, หลี่หงอี้ จากดรุณพเนจรท่องยุทธภพ (The Blood of Youth – 2022), ซุนอันเข่อ จากดาบมังกรหยก 2019 (Heavenly Sword Dragon Slaying Saber - 2019)โทนของซีรีส์จะออกแนวสงครามผจญภัย เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แคว้นต้าเหลียงอันยิ่งใหญ่ เจริญรุ่งเรืองด้วยหุ่นจักรกลและเครื่องจักรไอน้ำที่ใช้ถ่านหินและเชื้อเพลิงหายากอย่างทองคำเหลวม่วงในการขับเคลื่อน 'ฉางเกิง' (เฉินเจ๋อหย่วน) เด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ ชายแดน เป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ยาก วันหนึ่งหมู่บ้านของเขาถูกฝูงหมาป่ารุมโจมตีขณะที่เขาออกนอกหมู่บ้าน แต่โชคดีที่มีเสิ่นฉือหลิ่วมาช่วยเอาไว้ ฉางเกิงจึงยอมรับเขาเป็นพ่อบุญธรรมต่อมาฉางเกิงค้นพบความจริงว่า แท้จริงเขาเป็นองค์ชายสี่ของอาณาจักร และกู้อวิ้น (ถานเจี้ยนซื่อ) แท้จริงคืออดีตขุนพลใหญ่เซินซือหลิว กู้อวิ้นได้เอาชนะเผ่าหมาป่าสวรรค์และพาฉางเกิงหลบหนีไปยังเมืองหลวง หลายปีผ่านไป…ฉางเกิงเก็บเกี่ยวประสบการณ์เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความสามารถ ขณะเดียวกันอาณาจักรประสบปัญหาทั้งภายในและภายนอก ฉางเกิงจึงเดินทางกลับเมืองหลวงและช่วยเหลือจักรพรรดิในการแก้ไขปัญหา จึงเกิดเรื่องราวการต่อสู้และผจญภัยของพวกเขาอีกมากมายแอบบอกก่อนว่าซีรีส์เรื่องนี้เปิดกล้องไปตั้งแต่ปี 2021 ตอนปล่อยภาพโปรโมทอย่างไม่เป็นทางการออกมา กระแสดีเว่อร์ แต่พอเจอเบรกจากมาตรการของภาครัฐ ทำให้ทางค่ายยังไม่มีการประกาศว่าจะฉายเมื่อไร แต่เบื้องต้นคาดการณ์แล้วว่าจะออนแอร์ จำนวน 40 ตอนจบ ทาง WeTV