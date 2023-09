เรื่องย่อซีรีส์จีน “เหนือเมฆาชะตาลิขิต | My Journey to You” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : My Journey to Youชื่อเรื่องจีน : 雲之羽 | Yun Zhi Yuชื่อเรื่องไทย : เหนือเมฆาชะตาลิขิตเเนวซีรีส์ : ย้อนยุค กำลังภายใน โรแมนติก แฟนตาซีผู้กำกับ : ผู้กำกับ : กัวจิ้งหมิง (Guo Jing Ming หรือ Edward Guo) ผลงานกำกับซีรีส์ The End of Endless Love (2020)ผู้เขียนบท : -จำนวนตอนออกอากาศ : 24 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. (ตามไทย)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 2 กันยายน –ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์พร้อมจีนได้ทาง : แอป iQIYI และ เว็บไซต์ iQ.com | VIP : รับชมวันแรก 3 ตอน หลังจากนั้น ทุกวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 18:00 น. (ตามไทย) จะอัปเดต 2 ตอน | ไม่ใช่ VIP : รับชมวันแรก 1 ตอน จากนั้นอัปเดต 1 ตอน ทุกวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 18:00 น. (ตามไทย)แนะนำตัวละคร ใครเล่นเป็นใครในซีรีส์ “เหนือเมฆาชะตาลิขิต | My Journey to You” [2023]• อวี๋ซูซิน (Yu Shu Xin หรือ Esther Yu) รับบทเป็น อวิ๋นเหวยซ่าน• จางหลิงเฮ่อ (Zhang Ling He) รับบทเป็น กงจื่ออวี๋• เจิงเข่อหนี ("ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ") รับบทเป็น กงจื่ออวี๋• Cheng Lei รับบทเป็น• Lu Yuxiao รับบทเป็น• Jin Jing รับบทเป็น• เฉินตูหลิง (Chen Du Ling) รับบทเป็น หลานฟู่เหริน (นักแสดงรับเชิญพิเศษ)• เจิงซุ่นซี (Zeng Shun Xi หรือ Joseph Zeng) รับบทเป็น Xue Tong Zi ตอนหนุ่มเรื่องย่อซีรีส์ “เหนือเมฆาชะตาลิขิต | My Journey to You”สายลับสาวมือสังหารฝีมือฉกาจ อวิ๋นเหวยซ่าน (รับบทโดย อวี๋ซูซิน) ผู้โหยหาอิสรภาพ ได้เข้าไปในพระราชวัง เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วง เมื่อพ้นประตูวังเข้าไปข้างใน ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าขนลุก ทว่านางกลับได้พบเจอกับ ความรัก มิตรภาพ ได้ค้นหาตัวเอง และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง พร้อมๆ กับ กงจื่ออวี๋ (รับบทโดย จางหลิงเฮ่อ) องค์ชายรูปงามผู้ดื้อรั้น ที่เติบโตไปด้วยกันเรียบเรียงจาก :iQ.com, mydramalist.com, wikipedia.orgภาพประกอบ :iQIYI official, iQIYI Thailand, weibo.com,twitter.com