“Disney Plus” ยกมือแสดงตน ปาดหน้าคว้าลิขสิทธิ์ซีรีส์เกาหลีฟอร์มยักษ์ “Arthdal Chronicles: The Sword of Aramun” เริ่มสตรีม 16 ก.ย.นี้

โดยในวันนี้ (31 สิงหาคม 2566) สื่อโซเชี่ยลของ Disney Plus Hotstar ประเทศไทย ได้เปิดตัวโปสเตอร์แรกภาคภาษาไทยของ “Arthdal Chronicles: The Sword of Aramun” พร้อมประกาศข่าวดีปนข่าวร้ายว่า ผู้ชมชาวไทยแลนด์จะได้ชมซีรีส์เรื่องนี้แน่นอน ละนั่นคือข่าวดี ส่วนข่าวร้ายก็คือ เราท่านจะต้องแทะเม็ดแตงโมรออออออ ไปอีกหนึ่งสัปดาห์ หลังจากเกาหลีออกอากาศ!! โดยจะเริ่มสตรีมในไทย วันที่ 16 กันยายนนี้ ซึ่งในเกาหลีออนแอร์วันที่ 9 กันยายน 2566สำหรับ Arthdal Chronicles: The Sword of Aramun ดำเนินเรื่องราวต่อจากเหตุการณ์ที่จบลงในซีซั่นที่ 1 ประมาณ 8 ปีต่อมา ภายหลังจาก ทากน รับบทโดย จางดงกอน (Jang Dong-gun) ขึ้นครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรอาธดัล มี 2 นักแสดง อีจุนกิ (Lee Joon-gi) มาสวมบทแฝด อึนซอม และ ซายา (เดิมรับบทโดย ซงจุงกิ) ในขณะที่ ชินเซคยอง (Shin Se-kyung) จะรับบทเป็น ทันยา (เดิมรับบทโดย คิมจีวอน)ก่อนหน้านี้ Disney Plus Hotstar ประเทศไทย ก็สตรีมผลงานจาก tvN อย่างต่อเนื่องให้ดูพร้อมเกาหลีใต้ จนได้สร้างเซอร์ไพร้ส์ ด้วยการสตรีมซีรีส์ซึ่งออกอากาศทางช่อง tvN อีกเรื่องนั่นคือ ซีรีส์สายลับเรื่อง Family: The Unbreakable Bond แต่มาโผล่สตรีมหลังจากซีรีส์เรื่องดังกล่าว ออนแอร์จบในเกาหลีไปแล้วเอาเหอะ ใดๆ ซีรีส์มหากาพย์แนวแอ็คชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ ศึกแห่งเผ่าพันธุ์ครั้งสุดท้ายที่กำลังจะเริ่มขึ้น Arthdal Chronicles: The Sword of Aramun ก็มีซับไทยให้ดู แน่นวลแล้ว เริ่มสตรีม 16 กันยายนนี้ข้อมูลข่าว : Disney Plus Hotstar Thailand, ละครออนไลน์ภาพประกอบ : Disney Plus Hotstar TH, tvN Drama