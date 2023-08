เรื่องย่อซีรีส์จีน “แสงส่องรักข้างกาย | Sunshine By My Side” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Sunshine By My Sideชื่อเรื่องจีน : 骄阳伴我 | Jiao Yang Ban Woชื่อเรื่องไทย : แสงส่องรักข้างกายแนวซีรีส์ : โรแมนติก, ดราม่า, ร่วมสมัยผู้กำกับ : ผู้กำกับ : ซ่งเสี่ยวเฟย (Song Xiao Fei) ผลงาน ช่างภาพ ภ. ยอดปรมาจารย์ยิปมัน, ผลงานกำกับซีรีส์ “ดาบพิฆาตกลางหิมะ | Sword Snow Stride” (2021) • หวังจวิ้น (Wang Jun) ผลงานกำกับซีรีส์ “เพราะเรามีกัน | With You” (2020), “หรูอี้ จอมนางเคียงบัลลังก์ | Ruyi's Royal Love In The Palace” (2018)ผู้เขียนบท : หลี่เซียว (Li Xiao, หญิง) ผลงานเขียนบทซีรีส์ "In Spite of the Strong Wind" (2023) • เจียงอู๋จี๋ (Jiang Wu Ji, ชาย) ผลงานเขียนบทซีรีส์ -ผู้ผลิต : CCTV, iQIYI ผู้ร่วมผลิต Tencent Video และ Xinli TVออกอากาศในจีนทาง : โทรทัศน์แห่งชาติ (China Central Television) CCTV ช่อง8, สตรีมมิ่ง iQIYI และ Tencent Videoจำนวนตอนออกอากาศ : 36 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)ระยะเวลา ออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 1 กันยายน – 17 กันยายน 2566รับชมในไทยพร้อมจีนทาง : แอป iQIYI และ เว็บไซต์ iQ.com | VIP : รับชมวันแรก 5 ตอน หลังจากนั้น ทุก วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 18:30 น. (ตามไทย) จะอัปเดต 2 ตอน | ไม่ใช่ VIP : รับชมวันแรก 2 ตอน จากนั้นอัปเดต 1 ตอน เวลา 20:00 น. (ตามไทย) ทุกวัน วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์• เซียวจ้าน (Xiao Zhan) รับบทเป็น เซิ่งหยาง• ไป๋ไป่เหอ (Bai Bai He) รับบทเป็น เจี่ยนปิง• เถียนอวี่ (Tian Yu) รับบทเป็น เซวียอี้หมิง• จูจู (Ju Ju) รับบทเป็น เหลียงซานซาน• เซี่ยงหานจือ (Xiang Han Zhi) รับบทเป็น พานโหรว• หลิวซวิ่น (Lui Xin) รับบทเป็น ซ่งเฉิน• อู๋ซิ่งเจี้ยน Au Xing Zhian) รับบทเป็น ห่าวจวิ้นเจี๋ย• ปู่กว้านจิน (Bu Gwan Jin) รับบทเป็น เจี่ยนซวง• หยางเหวินคัง (Yang Wen Kang) รับบทเป็น ฟางมู่คนแปลกหน้าทั้งสองตัดสินใจ เริ่มต้นเส้นทางแห่งความรัก และการเติบโตที่แสนโรแมนติกไปด้วยกัน เจี่ยนปิงที่เวลาได้อยู่กับเซิ่งหยางเธอกลับมามีความมั่นใจในชีวิตและความรักอีกครั้ง ขณะเดียวกันด้วยคำแนะนำและกำลังใจจากเจี่ยนปิง เซิ่งหยางเติบโตขึ้นในสายงานโฆษณา จากเด็กหนุ่มไฟแรงผู้ใจร้อน บ้าบิ่น วู่วาม เขาได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาจนเป็นที่ยอมรับ ทั้งสองเยียวยารักษาซึ่งกันและกัน เติบโตไปด้วยกัน ค่อยๆ ตกหลุมรักกัน และแต่งงานกันอย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง อุปสรรคของชีวิตคู่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เจี่ยนปิงและเซิ่งหยางต้องเผชิญกับความแตกต่างในตัวตนกันและกัน ประสบการณ์ชีวิต และที่สำคัญคือการต่อต้านจากครอบครัวของสองฝั่ง ข่าวลือและความสัมพันธ์ของทั้งคู่กระทบกับงานของบริษัท จนกระทั่งสองคนที่รักกันมากที่สุดตัดสินใจปล่อยมือจากกันวันเวลาผ่านไปถึงสามปี ทำให้ทั้งสองเติบโตและเปลี่ยนแปลงไป ได้ใคร่ครวญว่า หลายครั้งในชีวิตที่ทุ่มเทให้กันมากเกินไป ความเชื่อใจที่จางหาย จากประสบการณ์ชีวิตทำให้พวกเขามองเห็นความผิดพลาด และตัดสินใจเดินกลับเข้ามาหากัน อยู่เคียงข้าง เป็นแสงส่องรักข้างกายกันและกันอีกครั้งเรียบเรียงจาก : iQ.com, mydramalist.com, wikipedia.orgภาพประกอบ : iQIYI official, iQIYI Thailand, weibo.com, twitter.com