ซีรีส์รอมคอมโรแมนติกแฟนตาซี ผลงานใหม่ของ “ชาอึนอู - พัคกยูยอง & อีฮยอนอู” ปักวันออกอากาศแล้ว ได้ดูตุลาคมนี้

ซีรีส์ที่ดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่องเดียวกัน “A Good Day to Be a Dog” เป็นผลงานแนวโรแมนติก แฟนตาซี เล่าเรื่องราวของ เธอ ผู้หญิงที่ถูกสาปให้กลายเป็นสุนัขเมื่อจูบกับผู้ชาย ซึ่งคนเดียวที่สามารถแก้คำสาปของเธอได้ก็คือ เขา ผู้ชายที่กลัวสุนัขขึ้นสมอง เนื่องจากเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตที่เขาจดจำฝังใจนอกจากผู้กำกับ คิมแดอุง (Kim Dae-woong) และผู้เขียนบท แบ็คอินอา (Baek In-ah) แล้ว ยังมีทีมนักแสดง นำโดย ชาอึนอู, พัคกยูยอง, อีฮยอนอู, ยุนฮยอนซู (Yoon Hyun-soo), รยูอาเบล (Ryu Abel),โจจินเซ (Jo Jin-se), ยูซึงมก (Yoo Seung-mok), อีซอเอล (Lee Seo-el), และ ซงยองอา (Song Young-ah) ซึ่งมารวมตัวกันในการอ่านบทครั้งแรก บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะครึกครื้นหลังจากแนะนำตัวละครของตัวเองแล้ว นักแสดงต่างก็เริ่มทดสอบเคมีของพวกเขา และดื่มด่ำไปกับบทซีรีส์ ชาอึนอู รับบทเป็น จินซอวอน เพื่อนร่วมงานของ ฮันแฮนา (รับบทโดย พัคกยูยอง) ที่กลัวสุนัขขึ้นสมองชนิดจำฝังใจ ทั้งคู่สร้างความประทับใจให้กับฉากนี้ด้วยความคล้ายคลึงกับตัวละครของพวกเขาพัคกยูยอง แปลงร่างเป็น ฮันแฮนา ครูสาวคนสวย ฉลาด และเพอร์เฟ็กต์ เต็มไปด้วยบุคลิกที่สดชื่น แม้ว่าจะดูมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ แต่เธอกลับถูกสาปให้กลายเป็นสุนัขทุกครั้งที่เธอจูบกับผู้ชาย พัคกยูยอง เพิ่มความคาดหวังในการวาดภาพตัวละครฮันแฮนาขึ้นมา โดยการเสริมเสน่ห์ของเธอลงไปด้วยสำหรับ อีฮยอนอู รับบทเป็น อีโบคยอม ชายหนุ่มรูปงามผู้มีความลับซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มที่แสนเป็นมิตร นักแสดงหนุ่มได้แสดงทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมระหว่างอ่านบท เพิ่มความคาดหวังให้กับคนดูในเคมีของเขา กับ ชาอึนอู และ พัคกยูยอง จะเป๊ะปังแค่ไหนนอกจากนี้ ยุนฮยอนซู รับบทเป็น ชเวยุล หลานชายของ จินซอวอน ในขณะที่ รยูอาเบล และ โจจินเซ รับบทเป็นเพื่อนสนิทของฮันแฮนา ขณะเดียวกัน ยูซึงมก, อีซอเอล และซงยองอา ต่างก็ตั้งอกตั้งใจในการอ่านบทด้วยการแสดงที่น่าจดจำของพวกเขาหลังจากอ่านบทจบแล้ว ชาอึนอู กล่าวว่า “เราทุกคนมาร่วมอ่านบทด้วยกัน และเราสนุกมากครับ เพราะเคมีของเรายอดเยี่ยมมาก หากคุณมองเคมีโดยรวมอย่างสบายจพร้อมด้วยรอยยิ้ม คุณจะสามารถชมซีรีส์เรื่องนี้ได้อย่างเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นครับ”ด้าน พัคกยูยอง ให้ความเห็นว่า “ความรักระหว่างผู้หญิงที่กลายร่างเป็นสุนัข กับผู้ชายที่เกลียดสุนัขเข้าเส้น มีเสน่ห์กับฉันมาก โปรดติดตามและให้ความรักกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆ ด้วยนะคะ”สุดท้ายนี้ อีฮยอนอู เล่าว่า “ผมหวังว่า ผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับการดูซีรีส์มากยิ่งขึ้น หากพวกคุณดูพร้อมกับเปรียบเทียบความเหมือนกันระหว่างเว็บตูนกับซีรีส์”มีรายงานว่า A Good Day to Be a Dog เพิ่งถ่ายทำเสร็จสิ้นเมื่อเดือนเมษายน และระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนการตัดต่อ โดยมีกำหนดออกอากาศตอนแรกในเดือนตุลาคม และออกอากาศทุกวันพุธ ทางช่อง MBCข้อมูลข่าวและภาพ : soompi.com