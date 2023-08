เรื่องย่อซีรีส์จีน “ชุลมุนรักสลับเกี้ยว | Wrong Carriage Right Groom” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Wrong Carriage Right Groomชื่อเรื่องจีน : 花轿喜事 | Hua Jiao Xi Shiชื่อเรื่องไทย : ชุลมุนรักสลับเกี้ยวแนวซีรีส์ : ย้อนยุค, โรแมนติก, คอมเมดี้,ผู้กำกับ : เฉิงเฟิง (Cheng Feng) ผลงานกำกับซีรีส์ “ท่านหลางจวินและองค์หญิง | The Princess and the Werewolf” (2023) และ “ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น | Ms. Cupid in Love” (2022)ผู้เขียนบท : -ผู้กำกับศิลป์ : -ดัดแปลงจากนวนิยายเรื่อง : Wrong Carriage, Right Groom (上錯花轎嫁對郎)ผู้ประพันธ์ : สวีเจี้ยน (Xi Juan)จำนวนตอนออกอากาศ : 24 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. (ตามไทย)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 28 สิงหาคม – 14 กันยายน 2566รับชมในไทยพร้อมจีนทาง : แอป YOUKU International และ เว็บไซต์ youku.tv | VIP : รับชมวันแรก 4 ตอน จากนั้น ทุก วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 18:00 น. จะอัปเดต 2 ตอน | ไม่ใช่ VIP : รับชม วันแรก 2 ตอน จากนั้น ทุกวัน จันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 18:00 น. จะอัปเดตวันละ 1 ตอน• เถียนซีเวย (Tian Xi Wei) รับบทเป็น หลี่อวี้หู• อ๋าวรุ่ยเผิง (Ao Rui Peng) รับบทเป็น ฉีเทียนเหล่ย• ไป๋ปิงเข่อ (Bai Bing Ke) รับบทเป็น ตู้ปิงเยี่ยน• จ้าวซุ่นหราน (Zhao Shun Ran) รับบทเป็น หยวนปู้ชวี• จ้านอวี่ (Zhan Yu) รับบทเป็น ซาปิงเว่ย• ติงอวีอวี้ (Ding Yi Yi) รับบทเป็น องค์หญิงฉางผิง• หลี่ย่าหนาน (Li Ya Nan) รับบทเป็น หลิวรั่วเฉียน• จางหยาง (Zhang Yang) รับบทเป็น ซูต้าเหนียง• ผูเฉาหยิง (Pu Chao Ying) รับบทเป็น• เฉียนเพ่ยหลุน (Quan Pei Lun) รับบทเป็น เข่อซือจ้าว• จางว่านฟาง (Zhang Wan Fang) รับบทเป็น เหยียนเซิง• หวังเจียเสวียน (Wang Jia Xuan) รับบทเป็น• หลี่อวี้ (Li Yu) รับบทเป็น• จ้าวมู่เหยียน (Zhao Mu Yan) รับบทเป็น ฟางเสี่ยวเฉียว• เจี้ยนซือ (Juan Zi) รับบทเป็น จักรพรรดินี (นักแสดงรับเชิญพิเศษ)ตู้ปิงเยี่ยน ต้องแต่งงานกับ ฉีเทียนเหล่ย (รับบทโดย อ๋าวรุ่ยเผิง) ลูกชายคนที่สามของตระกูลฉี ซึ่งครอบครัวของเขาเป็นตระกูลพ่อค้ารายใหญ่ในเมืองหลิ่วโจว ส่วน หลี่อวี้หู จะต้องแต่งงานกับ หยวนปู้ชวี (รับบทโดย จ้าวซุ่นหราน) แม่ทัพผู้เก่งกาจ ฉีเทียนเหล่ย นั้นร่างกายอ่อนแอไม่ค่อยแข็งแรงนัก จึงต้องรีบแต่งงานเพื่อให้มีความสุขในเร็ววัน ขณะที่หยวนปู้ชวีนั้นเคยถูกบ้านตระกูลหลี่ดูแคลนมาก่อน เพื่อที่จะแก้แค้นเอาคืน เขาจึงตัดสินใจแต่งงานกับคุณหนูหลี่อวี้หูในวันที่ต้องออกเรือนนั้น เนื่องเพราะแท้จริงต่างไม่เต็มใจแต่งงาน ขณะที่สตรีทั้งสองนางกำลังแอบร้องไห้อยู่บนเกี้ยวที่เคลื่อนขบวนมาตามทาง มุ่งหน้าสู่บ้านเจ้าบ่าว ทันใดนั้นฝนก็เทสายกระหน่ำตกลงมาอย่างหนัก ทั้งสองเจ้าสาวจึงต้องแวะพักไปหลบฝนในที่เดียวกัน หลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วนั้น คนหามเกี้ยวก็ดันยกผิดซะงั้น ดังนั้นการแต่งงานของทั้งสองจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยความแปลกประหลาดเรียบเรียงจาก : ยูทูบ YOUKU Thailand, mydramalist.comภาพประกอบ : YOUKU Official, weibo.com