ซีรีส์ฮีโร่ “MOVING” แรง! กระหึ่มโลก สื่อพร้อมใจอวยยศ ทำลายสถิติขึ้นแท่นออริจินัลซีรีส์เกาหลี ที่มียอดชมทั่วโลกสูงสุด บน Disney Plus และ Hulu

ซีรีส์ฮีโร่เกาหลีฟอร์มยักษ์ Moving นำเสนอเรื่องราวการจารกรรมระหว่างประเทศ โดยเหล่าสายลับผู้มีพลังพิเศษ และมือสังหารสุดโหด ได้รับความนิยมไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นซีรีส์ออริจินัลเกาหลีที่มียอดรับชมมากที่สุดบน Disney Plus Hotstar ทั่วโลก และบน สตรีมมิ่ง Hulu ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ที่มีวอลต์ ดิสนีย์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่) โดยอ้างอิงตามจำนวนชั่วโมงสตรีม หลังจากผ่านไปแล้ว 7 วันยิ่งไปกว่านั้น ในสัปดาห์แรกนับตั้งแต่เปิดตัว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ซีรีส์ยอดฮิตเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นซีรีส์ที่มีสถิติยอดชมมากที่สุดบน Disney Plus Hotstar ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงในไทย เกาหลี ญี่ปุ่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และ ไต้หวัน (นับตามจำนวนชั่วโมงสตรีมของผู้ชม) และมียอดชมซีรีส์บน DisneyPlus ในประเทศเกาหลีมากที่สุด โดยอ้างอิงตามจำนวนชั่วโมงสตรีมในสัปดาห์แรกที่เปิดตัว ซีรีส์ Moving ได้รับการสตรีมไปกว่า 65 ประเทศทั่วโลก บน Disney Plus Hotstar และบน Hulu ในประเทศสหรัฐอเมริกา“กระแสตอบรับของแฟนๆ จากทั่วโลกที่มีต่อซีรีส์ Moving ใน 11 ตอนแรกเกินความคาดหมายของเรามาก” แครอล ชเว (Carol Choi) รองประธานบริหารฝ่ายกลยุทธ์คอนเท้นต์ออริจินัล บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ เอเชียแปซิฟิก กล่าว พร้อมเสริมว่า “ซีรีส์เรื่องนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ในประเทศสหรัฐอเมริกาไปจนถึงทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยการเล่าเรื่องราวอันเข้มข้นชวนติดตาม พร้อมทั้งยังมีทัพนักแสดงเกาหลีฝีมือชั้นนำระดับโลก ตลอดจนเอ็ฟเฟ็กต์หลังการถ่ายทำสุดอลังการ โดยทุกองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ทำให้ซีรีส์ Moving สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างน่าทึ่ง”ซีรีส์เรื่องนี้ได้เหล่านักแสดงเกาหลีชื่อดังในวงการบันเทิง มากองรวมตัวกันเพื่อร่วมประชันบทบาท อาทิ รยูซึงรยง, ฮันฮโยจู และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โจอินซอง ผู้ที่กลับมาโชว์บทบาทการแสดงในซีรีส์อีกครั้ง หลังจากที่ห่างหายไปนาน รวมไปถึงนักแสดงรุ่นเยาว์ที่รับบทลูก ล้วนเป็นดาวรุ่งงานดีที่น่าจับตา ทั้ง อีจองฮา, โกยอนจอง และ คิมโดฮุนMoving เล่าเรื่องราวของกลุ่มสายลับเกาหลีใต้ที่ต้องปกป้องลูกๆ ที่มีพลังพิเศษของพวกเขาจากการถูกไล่ล่า คุกคาม และถูกแสวงหาผลประโยชน์จากหน่วยงานวางแผนความมั่นคงของรัฐบาล เริ่มแรกกลุ่มสายลับเหล่านี้ ได้รับการคัดเลือกให้มาปฏิบัติภารกิจลับเพราะทุกคนล้วนมีพลังพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น พลังลอยหรือบินได้ พลังฟื้นฟูร่างกายได้รวดเร็ว หรือการมีประสาทสัมผัสทั้งห้าที่เหนือกว่าคนอื่น ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เอง ฯลฯแต่แล้ววันหนึ่งพวกเขาก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย หลังจากที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่น่าสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆ วันเวลาผ่านไป ขณะที่ลูกๆ ของพวกเขาซึ่งมีพลังพิเศษที่คล้ายกันได้เติบโตขึ้น จู่ๆ มือสังหารลึกลับในคราบพนักงานส่งของก็ได้ปรากฎตัวขึ้น และเริ่มไล่ฆ่าผู้มีพลังพิเศษไปทั่ว ทำให้พ่อแม่ของเด็กๆ เหล่านี้ ต้องละทิ้งชีวิตอันสงบสุขของพวกเขา เพื่อกลับมาเป็น “สัตว์ประหลาด” ปกป้องครอบครัวและตัวเองอีกครั้งนอกจากนี้ซีรีส์เรื่องนี้ยังได้รับการอวยยศยกย่องจากสื่อดังมากมาย อาทิ KBS Media (เกาหลี) สดุดีว่า "Moving พิสูจน์แล้วว่า ซีรีส์เกาหลีก็ทำแนวฮีโร่ได้ดี" JTBC Entertainment News (เกาหลี) อวยตรงใจผู้ชมว่า “ทุกฉากน่าตื่นเต้นจนละสายตาไม่ได้” ถูกขนานนามจาก Newsweek (อเมริกา) ว่าเป็น "ซีรีส์แอ็คชั่นจากเกาหลีที่น่าจับตามอง" ด้าน Forbes (อเมริกา) ได้ยกย่องว่า "การดำเนินเรื่องของแต่ละตอน มีครบทุกอารมณ์” ตลอดจน Max Movie (ญี่ปุ่น) ที่ยกให้เป็น "เรื่องราวฮีโร่แนวใหม่ที่ โดดเด่น แตกต่าง และพิเศษ” ขณะที่ Star News (เกาหลี) อวยยศว่า “Moving มีทุกอย่าง ที่ซีรีส์ดีๆ เรื่องหนึ่ง ควรมอบให้คนดู”ข้อมูลข่าว : Disney Plusภาพประกอบ : Disney Plus, hancinema.net