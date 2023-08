Netflix ปักวันฉายอีกแล้วหนึ่ง ผลงานซีรีส์แนวแอ็คชั่นของ “คิมนัมกิล & ซอฮยอน” ใน “ลำนำคนโฉด | Song Of The Bandits” เบิ่ง 22 ก.ย. นี้

“ลำนำคนโฉด | Song of the Bandits” เป็นเรื่องราวการต่อสู้ผจญภัยในยุคอาณานิคมที่ญี่ปุ่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือเกาหลี โดยเล่าถึงกลุ่มคนที่มาลงเอยอยู่ในดินแดนไร้กฎหมายของอาณาเขตกันโดด้วยหลากหลายเหตุผล และได้รวมตัวกันปกป้องอาณาจักรโชซ็อนเพื่อชาวเกาหลีการรวมตัวกันของคนหลากหลายกลุ่ม ร้อยพ่อพันแม่ และแต่ละคนก็มีแรงจูงใจต่างกันออกไป โดยมีทั้งกองกำลังทหารญี่ปุ่น, กองกำลังอิสรภาพเกาหลี (Korean Independence Army), มือสังหาร, กองโจร และผู้อพยพชาวโชซอน ซึ่งมาเผชิญหน้ากันที่ กันโด ดินแดนอนาธิปไตยในยุค 1920นักเขียนบท ฮันจองฮุน และ ผู้กำกับ ฮวังจุนฮยอก กลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งในซีรีส์ ลำนำคนโฉด (Song of the Bandits) หลังจากถ่ายทอดผลงานแอคชั่นดราม่าที่น่าตื่นเต้นและประทับใจไว้มากมายจากผลงาน Bad Guys: Vile City และ Squad 38ซีรีส์นำแสดงโดย คิมนัมกิล (Kim Nam-gil), ซอฮยอน (Seohyun) วง Girls' Generation, ยูแจมยอง (Yoo Jae-myung) , อีฮยอนอุค (Lee Hyun-wook) และ อีโฮจอง (Lee Ho-jung)ตัวอย่างเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่เข้มข้นและกล้าหาญที่เกิดขึ้นณ กันโด ดินแดนที่ผิดกฎหมายในประเทศจีนที่ซึ่งเงินจากญี่ปุ่นและเหล่าคนโฉดจากโชซ็อนมารวมตัวกันในปี 1920 กลุ่มโจรที่รวมตัวกันเพื่อมีชีวิตเหมือนมนุษย์ ต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งที่มีค่าต่อชีวิต ขณะที่พวกเขาขี่ม้าข้ามพื้นที่รกร้างกลางพายุทรายส่วนโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาพร้อมกับตัวอย่างเป็นภาพตัวละครหลัก อียุน (คิมนัมกิล) ซึ่งสวมหมวกคาวบอย และเสื้อคลุมยาวพร้อมถือปืนยาวอยู่ในมือซ้าย เขายืนอยู่ลำพังโดยมีฉากหลังเป็นดินแดนทุรกันดารของกันโดในยามอัสดงไม่ก็ตะวันเริ่มทอแสง พร้อมข้อความกำกับว่า “อยู่ให้รอด ปล้นเพื่อปกป้อง” ทำให้ผู้ชมเกิดความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ว่า เขาคนนี้กลายเป็นโจรได้อย่างไรคิมนัมกิลกล่าวว่า “ในขณะที่มีคนลุกขึ้นมาเพื่อกอบกู้แผ่นดินบ้านเกิดของพวกเขา มันน่าสนใจสำหรับผมที่มันเป็นเรื่องราวที่โดดเด่นเกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตเพื่อปกป้องผู้คนรอบตัวพวกเขา ผมอยากรู้ว่าการทำงานร่วมกันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อภูมิหลังชีวิตและเรื่องราวของแต่ละคนต่างกัน แต่ต้องรวมตัวกันเพื่อกอบกู้มาตุภูมิ”ชมน้ำจิ้มในทีเซอร์เต็มด้านล่าง!ผู้กำกับ : ฮวังจุนฮยอกผู้เขียนบท : ฮันจองฮุนพัฒนาโดย : Studio Dragonผู้ผลิต : Urban Works และ Baram Picturesนักแสดงนำ : คิมนัมกิล, ซอฮยอน, ยูแจมยอง, อีฮยอนอุค, อีโฮจองกำหนดวันพรีเมียร์ : 22 กันยายน 2566 (ไตรมาส 3)ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : Netflix