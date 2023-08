Scoop พิเศษ : ทวนความจำก่อนดูซีซั่น 2 ของซีรีส์สายเกาที่แฟนคลับเฝ้ารอทั่วโลก!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

หลังสร้างปรากฎการณ์ยอดผู้ชมถล่มทลายในหลายประเทศทั่วโลก แฟนคลับของซีรีส์เกาหลีชื่อดังหลายเรื่องต่างก็ได้รับข่าวดีเมื่อ Netflix ประกาศสร้างซีซั่น 2 พร้อมกับปล่อยลิสต์รายชื่อนักแสดงใหม่ที่จะมาสร้างสีสันให้บันเทิงกว่าเดิมอีกเพียบ ชนิดแค่เห็นรายชื่อนักแสดงนำก็แทบจะวิ่งรอบหมู่บ้านกันแล้ว แต่ก่อนจะไปดูซีซั่น 2 ที่บางเรื่องออนแอร์ไปแล้ว และอีกหลายเรื่องยังไม่มีกำหนดฉายแน่นอน เรามาทบทวนความจำกันสักหน่อยดีกว่า!กำหนดฉาย : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2023ออนแอร์ทาง : Netflix จำนวน 12 ตอนมีอะไรใหม่ในซีซั่น 2 : สมาชิกใหม่ในทีมเคาน์เตอร์ส และทีมปีศาจระดับ 3 ที่สามารถดูดกลืนพลังของเคาน์เตอร์สได้ห่างหายจากซีซั่นแรกไปนานเกือบสองปี กลับมาซีซั่น 2 เหล่าเคาน์เตอร์สได้สร้างสถิติพุ่งทะยานติดท็อป 10 ของ Netflix เป็นที่เรียบร้อย โดยซีซั่นแรกเป็นเรื่องราวของ ‘โซมุน’ (รับบทโดย โจบยองกยู) เด็กหนุ่มที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าคนทั่วไป หลังประสบอุบัติเหตุเฉียดตายและได้รับโอกาสที่สองให้ไปร่วมทีมล่าปีศาจ ทำให้เขาได้พบกับทีมเคาน์เตอร์ส (Counters) ในชุดวอร์มสีสด ผู้เชื่อมต่อกับ ‘ยุง’ (ฑูตสวรรค์) เพื่อร่วมกันขับไล่ปีศาจร้ายที่สิงร่างมนุษย์และส่งกลับไปรับโทษทัณฑ์ในยมโลก รวมถึงการตามล่าปีศาจระดับ 4 ที่เป็นคนฆ่าพ่อและแม่ของเขา ซึ่งโซมุนได้ทำการส่งปีศาจเข้าสู่ประตูนรกได้เป็นผลสำเร็จ แต่คำพูดทิ้งท้ายของปีศาจก็สร้างความกังวลใจไม่น้อยโซมุนได้รับการฝึกฝนจากคาโมทัค (เสาหลักของทีมและอดีตตำรวจผู้แข็งแกร่ง) โดฮานา (สาวเท่ผู้มาพร้อมพลังในการอ่านความทรงจำและจิตสัมผัส) ชูแมอ๊ก (เจ้าของร้านบะหมี่ออนนี ที่มีพลังในการรักษา) ชเวจางมุล (อภิมหาเศรษฐี เคาน์เตอร์คนแรกของเกาหลี) ส่วนซีซั่น 2 ต้องบอกว่า โซมุนมีความเทพขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับเคาน์เตอร์น้องใหม่อย่าง นาจ็อกบง (รับบทโดย ยูอินซู) ทายาทฟาร์มเลี้ยงวัวจอมเปิ่นผู้มีพลังดมกลิ่นปีศาจ และปีศาจซีซั่น 2 ก็พลังแดมเมจรุนแรงสุด ๆ แม้จะเป็นปีศาจระดับ 3 แต่ก็เจ้าเล่ห์และจอมวางแผน แถมยังกินเคาน์เตอร์สเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองได้อีกต่างหาก งานนี้เลยต้องปราบปีศาจอย่างระมัดระวัง โดยไม่ตกเป็นอาหารเสริมเพิ่มพลังเสียเองกำหนดฉาย : ยังไม่แน่นอน คาดว่าจะออนแอร์ปลายปี 2023 หรือปี 2024ออนแอร์ทาง : Netflix จำนวน 6 ตอนมีอะไรใหม่ในซีซั่น 2 : เตรียมพบกับการล้างแค้นโค่นอาณาจักรสควิดเกมของซงฮีกุน (อีจองแจ)ซีรีส์ที่สร้างปรากฎการณ์ยอดผู้ชมสูงสุดตลอดกาลด้วยตัวเลข 111 ล้านครัวเรือนภายใน 28 วัน พร้อมกับคว้า 3 รางวัลจาก SAG Awards 2022 โดย ‘อีจองแจ’ คว้ารางวัลนักแสดงนำชายในซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยม ‘จองโจฮยอน’ คว้ารางวัลนักแสดงนำชายในซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยม และรางวัลทีมนักแสดงสตันต์ยอดเยี่ยมSquid Game ว่าด้วยเรื่องราวของซงกีฮุน (รับบทโดย อีจองแจ) ชายวัยกลางคนกับชีวิตพัง ๆ ที่บังเอิญได้เข้าร่วมการแข่งขันสุดสยองบนเกาะลี้ลับ ท่ามกลางผู้เข้าร่วมการแข่งขันถึง 456 คน ซึ่งทุกคนต่างก็มีหนี้สินเกินร้อยล้านวอน โดยผู้ชนะจะได้เงินรางวัลสูงสุด 45,600 ล้านวอน โดยทุกเกมจะเป็นเพียงการละเล่นพื้นบ้านที่ชาวเกาหลีคุ้นเคย แต่หากผู้เล่นคนไหนพ่ายแพ้ในเกมก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตแม้กีฮุนจะชนะทุกเกม แต่ก็สร้างบาดแผลในใจไปตลอดชีวิต ตอนจบซีซั่นแรกเราจึงเห็นกีฮุนที่กำลังจะขึ้นเครื่องบิน เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างประเทศ แต่แล้วเขากลับตัดสินใจหันหลังกลับเพื่อจะลงสนามแข่งอีกครั้ง คงต้องรอดูซีซั่น 2 ว่ากีฮุนจะกลับมาพร้อมแผนการณ์อะไร?กำหนดฉาย : ยังไม่แน่นอน คาดว่าจะออนแอร์ปี 2024ออนแอร์ทาง : Netflixมีอะไรใหม่ในซีซั่น 2 : ตัวละครใหม่ที่ได้นักแสดงดังมาเสริมทีมเพียบ ปีศาจสยองขึ้น และฉากแอ็กชั่นโหดขึ้นกลับมาทั้งที Netflix ใจดีประกาศสร้างต่อถึง 2 ซีซั่น (ซีซั่น 2 และ 3) สำหรับซีรีส์แนวทริลเลอร์-แฟนตาซี ที่ว่าด้วยเรื่องราววันสิ้นโลก (Apocalypse) ท่ามกลางอสูรกายจากมิติลี้ลับที่ออกมาไล่ฆ่าผู้คนอย่างสยดสยอง โดย Netflix ได้ประกาศรายชื่อนักแสดงในซีซั่นใหม่เป็นที่เรียบร้อย ทั้งทีมนักแสดงนำในซีซั่นแรกอย่าง ซงคัง อีจินอุค อีชียอง โกมินชี และพัคกยูยอง รวมถึงทีมนักแสดงใหม่อย่าง ยูโอซอง โอจองเซ คิมมูยอล และจองจินยอง โดยซีซั่นแรกกระแสดีเกินต้านจนได้รับรางวัลระดับสากลจากหลายเวที รวมถึง 2021 Asian Academy Creative Awards และ Asia Contents Awards ครั้งที่ 3 ไปครองSweet Home สร้างจากเว็บตูนชื่อเดียวกัน ว่าด้วยเรื่องราวของ ‘ชาฮยอนซู’ (รับบทโดย ซงคัง) หนุ่มวัย 18 ปี ที่ใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวังหลังจากที่ครอบครัวของเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ชาฮยอนซูจึงย้ายมาอยู่ในอพาร์ตเมนต์เก่าอย่าง Green Homes และคิดฆ่าตัวตายอยู่ตลอดเวลา แต่อยู่ ๆ ทั้งเมืองกลับเกิดเหตุสยองเมื่อผู้คนเริ่มกลายเป็นอสูรกายและไล่กินมนุษย์ด้วยกัน โดยอสูรกายแต่ละตัวจะแปรสภาพตามความโลภภายในจิตใจของผู้คน ส่วนชาฮยอนซูก็กลายเป็นลูกครึ่งอสูรกายที่แข็งแกร่งและเป็นไพ่ลับของชาวกรีนโฮมส์ ส่วนซีซั่น 2 พวกเขาจะออกนอกกรีนโฮมส์ไปต่อสู้ที่ไหน? และตัวละครใหม่จะสร้างสีสันความบันเทิงเพียงไร? เตรียมชมภาคต่อแบบจุก ๆ กันถึง 2 ซีซั่นได้ทาง Netflixกำหนดฉาย : ยังไม่แน่นอน คาดว่าจะออนแอร์ปี 2024ออนแอร์ทาง : Netflixมีอะไรใหม่ในซีซั่น 2 : การต่อสู้ของเหล่าลูกเสี้ยวที่น่าจะสตรองขึ้น การกลับมาของอีชองซานในร่างไหนก็ไม่แน่รู้เอาใจสาวกซอมบี้ที่ยังติดใจ All of Us are Dead I มัธยมซอมบี้ ซีซั่น 2 หลัง Netflix ประกาศสร้างภาคต่อพร้อมด้วยทีมนักแสดงนำในซีซั่นแรก ที่จะกลับมาสู้หนีตายถวายชีวิตเช่นเดิม เพิ่มเติมก็อาจจะได้เห็นพลัง 'ลูกเสี้ยว' (ลูกครึ่งซอมบี้) ที่ภาคนี้น่าจะมีบทบาทมากขึ้น และลูกเสี้ยวในซีซั่นแรกก็น่าจะอัปเวลเก็บคะแนนสะสมจนมีสกิลในการต่อสู้ขั้นเทพมากขึ้นAll of Us are Dead สร้างสีสันให้วงการซอมบี้และเป็นซีรีส์เกาหลีที่ติดอันดับ Top 10 ของ Netflix ใน 91 ประเทศทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว พร้อมสร้างสถิติใหม่ด้วยยอดผู้เข้าชมถึง 361.02 ล้านชั่วโมงภายใน 10 วันแรกที่ออนแอร์ ว่าด้วยเรื่องราวของนักเรียนมัธยมปลายกลุ่มหนึ่งที่ต่างก็ดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ในโรงเรียน โดยมี 'อีชองซาน' (รับบทโดย ยุนชานยอง) ผู้มาพร้อมความคล่องตัว ความเสียสละเพื่อปกป้องเพื่อน ๆ จากซอมบี้ แม้ตอนจบซีซั่นแรกอีชองซานต้องเอาชีวิตเข้าแลกจนผู้ชมน้ำตานอง แต่เป็นที่แน่นอนแล้วว่า อีซองซานจะปรากฎตัวอีกครั้งในซีซั่น 2 ส่วนจะกลับมาร่างไหนก็คงต้องไปลุ้นกันรัสรินทร์