Review ซีรีส์ : 6 เกร็ดชวนรู้ “ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์” ซีรีส์จีนทรมานตับ วังวนรัก 4 ชาย 1 หญิงของ “หยางจื่อ”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

กำลังติดหนึบเลยทีเดียว สำหรับคอซีรีส์จีนกับซีรีส์จีนแนวแฟนตาซี ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ (Lost You Forever – 2023) ที่ได้นางเอกเบอร์ต้นของวงการอย่าง ‘หยางจื่อ’ มารับบทนำ พร้อมเป็นเดอะแบก ประกบพระเอกงานดีย์พร้อมกัน 4 คน จางหว่านอี้, เติ้งเหวย, ถานเจี้ยนซื่อ, หวังหงอี้ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ เล่าเรื่องราว สมัยบรรพกาลยุคที่คน เทพ และปีศาจ สามารถอยู่ร่วมกันได้ว่าด้วยชีวิตขององค์หญิงใหญ่เผ่าเทพของแคว้นเฮ่าหลิง ‘จิ่วเหยา’ หรือ ‘เสี่ยวเยา’ (หยางจื่อ) พเนจรอยู่ในดินแดนอันห่างไกล เนื่องจากต้องหลบหนีการตามล่าจากการแย่งชิงอำนาจการทางเมือง ไม่เพียงแต่สูญเสียฐานะ แต่ยังสูญเลียรูปลักษณ์เดิมไปด้วย เพราะจำแลงกายมานานจนจำรูปโฉมเดิมไม่ได้หลังจากร่อนเร่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและทุกข์ทรมานมานานกว่า 300 ปี นางกลับมาใช้ชีวิตในร่างของ ‘เหวินเสี่ยวลิ่ว’ ซินแสหนุ่มอยู่ที่ตำบลชิงสุ่ยมานานกว่า 30 ปี เหวินเสี่ยวลิ่วบังเอิญช่วยเหลือ ‘ถูซานจิ่ง’ (เติ้งเหวย) จิ้งจอกเก้าหางจากชิงชิวจนเกิดเป็นความรัก ขณะเดียวกันก็เข้าไปพัวพัน ‘เซี่ยงหลิ่ว’ (ถานเจี้ยนซื่อ) ปีศาจเก้าหัว ผู้ร้ายกาจและอำมหิต เซี่ยงหลิ่วจับเสี่ยวลิ่วไปดูดเลือดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บและบังคับให้ปรุงยาพิษตามแต่จะสั่งเพื่อนไปใช้ในกองทัพ โดยเซี่ยงหลิ่วรู้แต่แรกเห็นแล้วว่าเสี่ยวลิ่วเป็นคนเผ่าเทพ และรู้ด้วยว่าเป็นผู้หญิง ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเป็นกึ่งศัตรูกึ่งเจ้านายลูกน้องค่อยๆ พัฒนาเกิดเป็นความเห็นอกเห็นใจในโชคชะตาของกันและกันด้าน ‘เชียงเสวียน’ องค์ชายแห่งเซวียนหยวน (จางหว่านอี้) ออกตามหาเสี่ยวเยาไปทั่วพิภพจนมาถึงตำบลชิงสุ่ย ได้มาพบกับเสี่ยวเยา แต่ต่างจำกันไม่ได้ จนผ่านอุปสรรคมากมาย ในที่สุดเสี่ยวเยาได้ฐานะองค์หญิงกลับคืนมา และเพื่อรวมแผ่นดินเชียงเสวียนยอมตัดความรักส่วนตัวที่เขามีต่อเสี่ยวเยา เพื่อขึ้นเป็นราชา ส่วนเสี่ยวเยาก็คอยช่วยเชียงเสวียนจนสำเร็จ แล้วเร้นกายไปจากโลกอันวุ่นวายพร้อมถูซานจิ่ง เชียงเสวียนตั้งใจดูแลบ้านเมืองให้สงบสุข เพราะรู้ว่าขอแค่บ้านเมืองสงบสุขเสี่ยวเยาของเขาก็จะสงบสุขไปด้วยบอกเลยว่าต่อให้ไม่ใช่แนวเทพเซียนก็สามารถมาเจิมซีรีส์เรื่องนี้ได้ เพราะไม่ได้เล่าในโทนเทพเซียนจ้าๆ แต่ออกแนวโรแมนติกดราม่ามากกว่า โดยเน้นไปที่มรสุมชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชะตาเข้าไปพัวพันกับผู้ชายถึง 4 คนและกลายเป็นหมากในการแย่งชิงอำนาจทางการเมือง และยิ่งถ้าใครอยากจะทดสอบความตับทองคำของตัวเอง ซีรีส์เรื่องนี้เหมาะอย่างยิ่ง เพราะชีวิตนางเอกของเราไม่ต้องฝ่าด่านเคราะห์ชาติไหน แค่ชาตินี้ชาติเดียวก็สะบักสะบอมร่อแร่มากจากนี้ไปจะเป็นการเช็คลิสต์เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ จากซีรีส์ ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้หรือไม่? การมาอัปเดตข้อมูลเหล่านี้จะยิ่งทำให้คุณอินกับซีรีส์เรื่องนี้ยิ่งขึ้นไปอีก เอ้า…มาบริหารตับกันแฟนซีรีส์ชาวไทยอาจไม่ค่อยรู้เท่าไรว่า ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ถือเป็นภาคต่อของลำนำรักเทพสวรรค์ (A Life Time Love - 2017) ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ในอดีต ที่ได้ดารารุ่นใหญ่อย่าง หวงเสี่ยวหมิง, วิกตอเรีย ซ่ง มาแสดงนำ ร่วมด้วย หลัวอวิ๋นซีและอู๋เชี่ยน (สมัยนั้นยังเล่นบทรองอยู่) โดยในภาคนี้จะกล่าวถึงเรื่องราวของรุ่นลูกน่าเสียดายที่ลำนำรักเทพสวรรค์ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในเมืองไทยเท่าไร แต่ที่เมืองจีนถือว่าเป็นที่รู้จักระดับหนึ่ง ส่วนถ้าใครไม่เคยดูลำนำรักเทพสวรรค์ ยังสามารถดูห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ได้รู้เรื่องต่อกันติดได้ เพราะตัวซีรีส์ปูพื้นอีพีแรกมาให้เรียบร้อยตัดขาดออกจากลำนำรักเทพสวรรค์แพลตฟอร์ม WeTV ประกาศออกมาแล้ว่า ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ภาค 1 มียอดเข้าชมทะลุกว่า 30 ล้านครั้งอย่างรวดเร็ว ในเวลาเพียง 4 วันแรก (24-27 ก.ค.) นอกจากนี้ซีรีส์ยังขึ้นอันดับ 1 ในทุกประเทศทั่วโลกที่ออกฉาย อาทิ โปรตุเกส, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เกาหลีใต้, สหรัฐอเมริกา และไทย ถือว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีถงหัว ได้ชื่อว่าเป็นนักประพันธ์และนักเขียนบทโทรทัศน์ชื่อดังที่ฝากงานเขียนมีชื่อไว้มากมาย มีผลงานนิยายขึ้นหิ้งที่ได้รับการดัดแปลงเป็นซีรีส์มาสเตอร์พีซอย่าง เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ (Scarlet Heart - 2011), ลำนำทะเลทราย (Sound of the Desert - 2014) อีกทั้งยังได้นักเขียนนิยายคนเดียวกันมารับหน้าที่ดัดแปลงบทละครอีกด้วย ฉะนั้นวางใจได้ว่าเรื่องการบิดเบือน ซึ่งผลงานของถงหัวโดยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องราวดราม่าที่มีความเข้มข้นขยี้ต่อมเศร้าเคล้าน้ำตา จึงการันตีได้ถึงเลเวลความเข้มข้นนอกจากนี้ตัวซีรีส์ยังได้นักเขียนนิยายคนเดียวกันมารับหน้าที่เป็นผู้ดัดแปลงบทละครอีกด้วย ฉะนั้นมั่นใจได้ว่าเรื่องราวในซีรีส์จะไม่ออกทะเลจนโครงเรื่องแน่นอนขึ้นชื่อว่าได้นักแสดงเจ้าบทบาทอย่าง ‘หยางจื่อ’ มารับบทนำในเรื่องนื้ ไม่ทำให้เหล่า FC ผิดหวัง เพราะไม่ว่าเธอจะหยิบจับเรื่องไหนเป็นต้องดังเปรี้ยงทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลงานสร้างชื่อของเธออย่าง มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง (Ashes of Love - 2018) หรือผลงานล่าสุดอย่าง อวลกลิ่นละอองรัก (Immortal Samsara – 2022), คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก (The Oath of Love – 2022)จนมาถึงซีรีส์ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ กับบทบาทท้าทายความสามารถของหยางจื่ออีกขั้น เพราะต้องเล่นเป็น 2 บุคลิกที่มีพัฒนาตัวละครสูง จากหมอหนุ่มจอมซกมกมาสู่องค์หญิงสุดรันทด ซึ่งจากเรื่องนี้หยางจื่อได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากเหล่าบล็อกเกอร์และคอซีรีส์ ในบทบาทการแสดง ชนิดว่าเล่นไม่ห่วงสวย ฉากร้องไห้สื่ออารมณ์ออกมาได้อินสุดๆปกติมีแค่พระเอกกับพระรอง ก็เลือกกันไม่ถูกอยากเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองคนอยู่แล้ว แต่ซีรีส์เรื่องนี้ จัดหนัก รวมหนุ่มหล่องานดีย์ไว้ถึง 4 คนเลยทีเดียว แถมดูดีออร่ากระจายทุกคนจนทำเอาผู้ชมเดาไม่ออกว่าคนไหนคือพระเอกตัวจริงกันแน่ ทำให้เส้นทางความรักของ ‘เสี่ยวเยา’ เป็นปมเรื่องหลักที่หนักอกหนักใจคนดูและน่าติดตามมากที่สุดของเรื่อง เพราะแต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดา และทุกคนต่างมีใจรักเสี่ยวเยาคนเดียว ไม่ว่าจะเป็นองค์ชายชางเสวียน (จางหว่านอี้) หลานชายคนโตของกษัตริย์ซีเหยียน มีศักดิ์เป็นพี่ชายและใช้ชีวิตวัยเด็กผูกพันมาพร้อมเสี่ยวเยา แต่สุดท้ายทั้งคู่ต้องแยกจากกัน โดยชางเสวียนไปเป็นตัวประกันที่แคว้นเฮ่าหลิง เขาเป็นคนมีความสามารถ เก่งกลยุทธ์ สุขุมเยือกเย็น เด็ดขาด ทะเยอทะยาน เพื่อไปถึงเป้าหมายจะไม่สนวิธีการถูซานจิ่ง (เติ้งเหวย) บุตรชายคนที่สองแห่งตระกูลถูซาน หนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่ของเผ่าเทพจิ้งจอกเก้าหาง เขาคือว่าที่หัวหน้าตระกูล แต่เพราะโดนถูซานโหว พี่ชายอิจฉาในความสามารถ จึงโดนทำร้ายปางตาย กลายสภาพไม่ต่างจากขอทานซมซานมาที่เมืองชิงสุ่ย จนเสี่ยวลิ่วได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้จนเกิดเป็นความผูกพันเซี่ยงหลิ่ว (ถานเจี้ยนซื่อ) ราชาปีศาจเก้าหัวใต้ท้องทะเล และเป็นกุนซือกองทัพของเมืองเฉินหรง เซี่ยงหลิ่วเป็นนักฆ่าโหดเหี้ยมเลือดเย็น มักปรากฏกายในชุดขาว สวมหน้ากากขาว ผมสีขาว ท่าทางสุขุม สะอาดหมดจด แม้จะได้ชื่อว่าอํามหิต แต่ลึกๆ แล้วเซี่ยงหลิ่วเป็นคนกตัญญูและยึดมั่นในความรักมาก แต่ออกจะปากหนักไปหน่อยชื่อสุ่ยเฟิงหลง (หวังหงอี้) บุตรชายของเฉินหรงอี้แห่งราชวงศ์เฉินหรง ตระกูลชื่อสุ่ยถือตระกูลใหญ่ที่สุดใน 4 ตระกูลหลัก และเป็นนคู่หมั้นของเสี่ยวเยา โดยการหมั้นระหว่างทั้งคู่แม้เป็นการจับคู่เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง แต่ชื่อสุ่ยเฟิงหลงก็หลงเสน่ห์ความจริงใจของเสี่ยวเยา โดยหารู้ไม่ว่าเสี่ยวเยาไม่ได้มีใจให้เขาแม้แต่น้อยเป็นปกติสำหรับซีรีส์แนวแฟนตาซีมักจะให้ความสำคัญกับการออกแบบฉาก CG และสถานที่ถ่ายทำอยู่แล้ว ซีรีส์เรื่องนี้ก็เช่นกันนอกจากจะเนรมิตโรงถ่ายออกแบบคาแร็กเตอร์ของ 3 แคว้น (เฮ่าหลิง เฉินหลง ซีเหยียน) ให้มีความงดงามแตกต่างกันไปแล้ว ทีมงานยังออกแบบสัญลักษณ์ของแต่ละตระกูลใหญ่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างกันไปอีกด้วยนอกจากนี้อีกหนึ่งความทุ่มเทคือการออกแบบตำบลชิงสุ่ย หมู่บ้านริมทะเล งานนี้ทีมถ่ายทำไม่ได้ยืมสถานที่ที่ไหน แต่ลงทุนสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ใช้เวลาออกแบบและเขียนแบบนานกว่า 6 เดือน บวกเวลาก่อสร้างนานกว่า 7 เดือน เพื่อเนรมติพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ให้กลายเป็นกระท่อมและสิ่งปลูกสร้างกว่า 50 หลังคาเรือนและพื้นที่สวน ให้เต็มไปด้วยกลิ่นอายของภูมิปัญญาชาวบ้าน และอารยธรรมของพื้นมหาสมุทรนี่ยังไม่รวมถึงอุปกรณ์ประกอบฉากที่จะเนรมิตโรงหมอ ร้านสุรา ตลาด จนสร้างบรรยากาศของตำบลชิงสุ่ยให้กลายเป็นฉากที่มีชีวิตเสมือนเคยผ่านการใช้งาน ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายฤดูกาล ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการวางแผนงานล่วงหน้านานนับปี เพื่อรองรับทีมงานถ่ายทำและนักแสดงนับพันชีวิตเรียกว่าต้องชื่นชมทีมงานฝ่ายศิลป์ที่มีความละเอียดละออเก็บทุกรายละเอียดเพื่อให้งานฉากออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดทั้งหมดนี้เป็นเพียงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราหยิบมาเล่าเกลามาฝาก โดยเรื่องราวจะมีต่อภาค 2 ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการประกาศว่าจะออนแอร์เมื่อไร แต่คิดว่าไม่นานเกินรอ ระหว่างนี้สามารถติดตาม ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ภาค 1 กัน จำนวน 39 ตอนจบ ได้ทาง WeTV ThailandSoftlenshttps://mydramalist.com/