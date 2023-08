ซีรีส์ที่คนไทยไม่ได้ดู อย่างปัง! “My Dearest” เรตติ้งมาแรงแซงหน้า ชนะ “The First Responders 2” เรตติ้ง “Behind Your Touch” ก็พุ่งสูงสุดใหม่

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ซีรีส์ระทึกขวัญ คอมเมดี้ มีพลังจิต ที่นำแสดงโดย ฮันจีมิน, อีมินกิ และ ซูโฮ EXO ได้รับเรตติ้งยอดผู้ชมสูงสุดสำหรับตอนที่ 4 จากข้อมูลผลสำรวจของ Nielsen Korea การออกอากาศล่าสุดของ “Behind Your Touch” ได้เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 7.0 % ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง 1.5 % จากตอนที่ 3 ทำได้ 5.5 %ในขณะเดียวกัน “The Uncanny Counter 2: Counter Punch” ซีรีส์ฮีโร่ทางช่อง tvN ก็ปีนเหวกลับมามีเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 4.4 % สำหรับตอนที่ 8 หลังจากดิ่งเหวลงไปมีเรตติ้งต่ำสุด 3.8 % ตอนที่ 7 เมื่อคืนวันเสาร์ใดๆ “The Real Has Come!” ทางช่อง KBS ก็ยังคงยืนหนึ่งเป็นรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดในวันอาทิตย์ ตอนที่ 44 โดยมีเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 22.0 % และ วันเสาร์ ตอนที่ 43 ทำได้ 20.9 %สำหรับซีรีส์ล็อตคืนวันศุกร์ และวันเสาร์ ยังเป็นซีรีส์ที่คนไทยไม่ได้ดู “My Dearest” ทางช่อง MBC ซึ่งมาแรงแซงหน้า “The First Responders 2” ทางช่อง SBS ด้วยจำนวนผู้ชมที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากถึงสองเท่า!จาก 8.4 % ในตอนที่ 5 (วันศุกร์) และในวันเสาร์เพิ่มขึ้นเป็นเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 8.8 % ขึ้นอันดับหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันในทุกช่อง และสร้างสถิติใหม่สำหรับซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ ผลงานเฮียนัมกุงมินเรื่องนี้“The First Responders 2” ทางช่อง SBS ซึ่งออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกับ “My Dearest” ลดลงเล็กน้อยจาก 6.3 % สำหรับตอนที่ 5 มาเป็นเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 6.1 เปอร์เซ็นต์สำหรับตอนที่ 6มาลุ้นกันว่า ผู้ชมตาดำๆ เราท่าน จะได้ดู “My Dearest” ไหม? หรือ ได้ดูเมื่อไหร่ และเจ้าไหนจะหยิบชิ้นปลามันข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : hancinema.net