“อันฮโยซ็อบ – จอนยอบิน & คังฮุน” เม้าท์มอยตัวละคร ในซีรีส์โรแมนติกย้อนเวลา “เวลาเพรียกหาเธอ | A Time Call You” ได้ดู 8 กันยายนนี้ ทาง Netflix

A Time Called You ดัดแปลงจากซีรีส์ไต้หวันเรื่อง “Some Day or One Day” เป็นซีรีส์โรแมนติกทะลุมิติกาลเวลา เรื่องราวของ ฮันจุนฮี รับบทโดย จอนยอบิน (Joen Yeo-been) ที่คิดถึงแฟนของเธอที่จากไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว เธอได้ย้อนเวลากลับไปในปี 1998 อย่างน่าอัศจรรย์ และได้พบกับ ชีฮอน รับบทโดย อันฮโยซ็อบ (Ahn Hyo-seop) ซึ่งดูเหมือนแฟนผู้ล่วงลับของเธอทุกประการทั้งนี้ในขณะที่เธอฟังเทปคาสเซ็ตเก่าๆ ที่ได้รับจากพัสดุที่ส่งมาให้ จุนฮี ก็เดินทางย้อนกลับไปในปี 1998 และกลายเป็นนักเรียนมัธยมปลายชื่อ ควอนมินจู (รับบทโดย จอนยอบิน) ซึ่งในช่วงเวลานั้น มินจู ได้พบกับ ชีฮอน ซึ่งมีใบหน้าเหมือนกับ กูยอนจุน (รับบทโดย อันฮโยซ็อบ) แฟนผู้ล่วงลับของเธอในปี 2023 รวมทั้ง จองอินกยู รับบทโดย คังฮุน (Kang Hoon) เพื่อนสนิทของซีฮอนและมินจูภาพนิ่งที่ปล่อยออกมาใหม่นี้ แสดงให้เห็นถึงบทบาทต่างๆ ของ 3 นักแสดงหลัก ในตัวละครของพวกเขา ทั้งจากเวลาปัจจุบันและอดีต อันฮโยซ็อบ รับบทเป็น กูยอนจุน ผู้ซึ่งกำลังเตรียมขอแฟนสาว จุนฮี แต่งงาน จนกระทั่งต่อมาเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโดยไม่คาดคิด และเป็น ชีฮอน นักเรียนมัธยมปลายในปี 1998 อันฮโยซ็อบ กล่าวว่า “ผมประทับใจกับบุคลิกตัวละครทั้งสองคน ที่สามารถแสดงให้เห็นได้เนื่องจากความแตกต่างของช่วงเวลาที่ตัวละครสองคนอยู่”จอนยอบิน ซึ่งรับบทเป็น จุนฮี พนักงานสาวในปี 2023 และ ควอนมินจู สาวนักเรียนม.ปลายขี้อาย ในปี 1998 กล่าวว่า “สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความไว้วางใจ—ความเชื่อใจ ที่ฉันคิดว่าฉันคือมินจู ในขณะที่ฉันเป็นมินจู และความไว้วางใจที่ฉันเชื่อว่าฉันคือจุนฮี ในขณะที่แสดงเป็นจุนฮี”นักแสดงเจ้าบทบาทกล่าวเสริมว่า “การจ้องมอง การกระทำ และปฏิกิริยาของมินจูและจุนฮีที่มีต่อยอนจุนและชีฮอนนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นฉันจึงพัฒนาตัวละครโดยพึ่งพานักแสดงร่วมของฉันเป็นส่วนใหญ่”คังฮุน ผู้รับบทเป็น จองอินกยู แสดงความคิดเห็นว่า “ผมแสดงโดยการมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างละเอียดของอินกยู ซึ่งภายนอกอาจดูอ่อนแอ แต่เป็นตัวละครที่มีเหตุผล สงบ และรอบคอบ” ซึ่งย่อมแน่ว่าสร้างความคาดหวังให้กับคนดู ต่อการเปลี่ยนแปลงของเขาผู้กำกับ : คิมจินวอนผู้เขียนบท : ชเวฮโยบีผู้ผลิต : npio entertainment Co., Ltd., LIAN CONTENTS Co., Ltd., Studio Flow, Inc.นักแสดงนำ : อันฮโยซ็อบ, จอนยอบิน, คังฮุนกำหนดวันพรีเมียร์ : 8 กันยายน 2566 (ไตรมาสที่ 3)ข้อมูลข่าวและภาพประกอบ : soompi.com, Netflix