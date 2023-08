เรื่องย่อซีรีส์จีน “ขุนนางหญิงยอดเสน่หา | The Legend of Zhuohua” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : The Legend of Zhuohuaชื่อเรื่องจีน : 灼灼风流| Zhuo Zhuo Feng Liuชื่อเรื่องไทย : ขุนนางหญิงยอดเสน่หาแนวซีรีส์ : อิงประวัติศาสตร์, โรแมนติก, ดราม่าผู้กำกับ : เวินเต๋อกวง (Wen De Guang, ชาย) ผลงานกำกับซีรีส์ The Legend of the Condor Heroes 2023 | New Jin Yong Wuxia Universe (2023 - ยังไม่ออกอากาศ), ร้อยรักปักดวงใจ | The Sword and the Brocade (2021)ผู้เขียนบท (หัวหน้าทีม) : วังหง (Wang Hong, หญิง) ผลงานเขียนบทซีรีส์ผู้กำกับศิลป์ : -ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์เรื่อง : ขุนนางหญิงยอดเสน่หา (ตีพิมพ์เป็นเล่ม ขนาด 3 เล่มจบ)ผู้ประพันธ์ : สุยอวี่ (Sui Yu)จำนวนตอนออกอากาศ : 40 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. (ตามไทย)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 19 สิงหาคม – 13 กันยายน 2023รับชมในไทยพร้อมจีนทาง : แอป WeTV และ เว็บไซต์ wetv.vip | VIP : รับชมวันแรก 6 ตอน จากนั้น ทุก วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 17:00 น. จะอัปเดต 2 ตอน | ไม่ใช่ VIP : รับชม วันแรก 2 ตอน จากนั้น ทุกวัน จันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 17:00 น. จะอัปเดตวันละ 1 ตอนหรือ มู่ฉี ธิดาลำดับที่เจ็ด ทายาทเศรษฐีอันดับหนึ่งแห่งเจียงหนาน แต่เป็นเพียงลูกอนุที่บิดาไม่สนใจแม่ใหญ่ไม่ไยดี รับรู้ว่าบุรุษผู้นั้นพึ่งพิงไม่ได้ ในใจจึงคิดมุ่งมั่นหนีการแต่งงานแบบคลุมถุงชน มุ่งหน้าเดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อสอบเป็นขุนนาง หวังสร้างอนาคตให้ตนเองและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ในสังคมที่บุรุษเป็นใหญ่ นางกลายเป็นขุนนางหญิงหัวก้าวหน้า ที่ในหัวมีแต่เรื่องอาชีพการงาน และต่อต้านระบบการแต่งงานแบบดั้งเดิมสุดตัวใต้หล้าอวยยศให้เขาว่าเป็น เทพเจ้าแห่งสงคราม บุรุษรูปงามและแข็งแกร่งผู้นี้รักชาติบ้านเมืองและวงศ์ตระกูลยิ่งชีพ ได้รู้จักกับมู่จั๋วหัวจากความเข้าใจผิด แต่สุดท้ายตกหลุมรักกันและกัน จับมือเคียงคู่กันขจัดภัยพาลปกป้องชาติบ้านเมืองร่วมด้วย• หวงไห่ปิง (Huang Hai Bing) รับบทเป็น มู่หรง ประมุขสกุลมู่ บิดาของ มู่จั๋วหัว• จางเหยียนเหยียน (Jang Yan Yan) รับบทเป็นฮูหยินสกุลมู่ แม่ใหญ่ ภรรยาเอกของมู่หรง• เจิ้งกั๋วหลิน (Zheng Guo Lin) รับบทเป็น หลิวจู• หยางจื้อเหวิน (Yang Zhi Wen) รับบทเป็น กัวจวี้ลี่ สาวรับใช้ประจำตัวของมู่จั๋วหัว• หวังจวิ้นปี้ (Wang Jun Bi) รับบทเป็น ม่านเอ๋อร์• จ้าวหวนหราน (Zhao Huan Ran) รับบทเป็น หลิวอวี้มู่ฉี รับรู้แต่แรกแล้วว่าบุรุษผู้นั้นพึ่งพิงไม่ได้ ในใจร่ำร้องคิดแต่จะเดินทางเข้าสู่เมืองหลวง เพื่อร่วมสอบแข่งขันระดับชาติ เป็นขุนนางหญิงหวังสร้างอนาคตด้วยตนเองในวันที่บิดาแต่งอี๋เหนียง หรือ อนุภรรยา ลำดับที่สิบแปดเข้าบ้านสกุลมู่ และท่ามกลางความวุ่นวายของงานมงคล มู่ฉี ตัดสินใจหนีออกจากบ้าน พร้อมกับ กัวจวี้ลี่ (รับบทโดย หยางจื้อเหวิน) สาวรับใช้คู่ใจ แม้จะกังวลแต่เมื่อตัดสินใจแล้ว ก็ไม่มีเหลียวหลังหันกลับ สองนายบ่าวขับขี่รถม้าบรรทุกข้าวของเครื่องใช้และตำรา มุ่งสู่เมืองหลวงระหว่างนั้นนางได้ยื่นมือเข้าช่วยชายบำเรอคนหนึ่ง เนื่องเพราะความเมตตาชั่วขณะกลายกลับเป็นการขุดหลุมรักให้ตัวเองซะนี่ ที่แท้เขาหาใช่ชายบำเรอที่ไหน กลับเป็น ติ้งอ๋องหลิวเหยี่ยน (รับบทโดย เฝิงเส้าเฟิง) ที่ใต้หล้าอวยยศว่าเป็น เทพเจ้าแห่งสงคราม ผู้ทั้งรูปงามและแข็งแกร่ง นั่นเองที่ถูกคนทำร้ายหมายชีวีตั้งใจว่าจะแกล้งโง่ตามน้ำไปหวังจะช่วยให้ตนพ้นจากความวุ่นวายนี้ได้ ไม่คิดว่าสุดท้ายยังคงถูกเปิดโปง จึงได้แต่รับปากช่วยเขาสืบคดี สุดท้ายไม่เพียงถูกคนร้ายลอบโจมตี ยังเกือบไปเข้าสอบไม่ทันอีกต่างหาก โชคดีที่ติ้งอ๋องมีคุณธรรมมากพอ ออกโรงปกป้องนางสุดกำลัง แถมพานวลนางรุดไปยังสนามสอบได้ทันการณ์ แต่ด้วยคำตอบอันบ้าบิ่นท้าขนบของนางทำให้องค์ชายใหญ่กริ้ว โชคดีที่ได้ติ้งอ๋องอีกแหละ ออกปากปกป้องจึงไม่ตกอันดับเมื่อสอบผ่าน มู่จั๋วหัว กลายเป็นขุนนางหญิงผู้ที่ในหัวมีแต่เรื่องอาชีพการงาน อีกทั้งในใจต่อต้านระบบการแต่งงานแบบดั้งเดิม และมุ่งมั่นที่จะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเดิมทีคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคือเจ้านายกับลูกน้อง ที่คนหนึ่งประจบ อีกคนหนึ่งถูกประจบ แต่คนที่ฉลาดล้ำเช่นเขา กลับถือเอาคำว่าชมชอบที่นางเอ่ยออกมาเพื่อประจบเอาใจเป็นเรื่องจริง! ทั้งสองได้เรียนรู้จนตกหลุมรักกันและกัน จับมือกันขจัดภัย ปกป้องประเทศชาติ กลายมาเป็นตำนานของผู้มีอิทธิผลแห่งยุคสมัยที่ถูกเล่าขานไม่รู้จบเรียบเรียงจาก : wetv.vip, mydramalist.comภาพประกอบ : WeTV Official, weibo.com