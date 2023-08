เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Mask Girl” [2023]

ชื่อเรื่องสากลย่อซีรีส์เกาหลี : Mask Girlชื่อเรื่องเกาหลี : Mask Girlชื่อเรื่องไทย : มาสก์เกิร์ล (ทับศัพท์)แนวซีรีส์ : ตื่นเต้น ระทึกขวัญเรตผู้รับชมซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : คิมยงฮุน (ชาย, Kim Yong-hoon) ผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่อง Beasts Clawing at Straws (2019) ภาพยนตร์เรื่องแรกของเขา ซึ่งชนะรางวัล Special Jury Award จากงาน International Film Festival Rotterdam ครั้งที่ 49ผู้เขียนบท : คิมยงฮุน (ชาย, Kim Yong-hoon) ผลงานเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Beasts Clawing at Straws (2019)ดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่อง : Mask Girlผู้แต่งเรื่อง : เมมีผู้วาดภาพ : ฮีเซผู้ผลิต : House of Impression และ Bon Factoryออกอากาศในไทย พร้อมกับทั่วโลกทาง : Netflix ทั้งพากย์ไทย และซับไทยจำนวนตอนออกอากาศ : 7 ตอนจบ ตอนละ 50 นาที (โดยประมาณ)วันเวลาออกอากาศ : วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. (ตามไทย) เป็นต้นไปหญิงสาวออฟฟิศหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ แต่หุ่นและรูปร่างสมส่วนสวยระดับเทพธิดา แถมมีหน้าอกงดงามทรงสะบึม ตั้งแต่เล็กจนโตเธอมีความฝันที่อยากจะเฉิดฉายเป็นดาราที่ใครๆ ก็หลงรัก พอตกยามค่ำคืนเธอจึงแปลงโฉมเป็น BJ Mask Girl สตรีมเมอร์สาวและเน็ตไอดอลเจ้าของรูปร่างสุดเซ็กซี่ ด้วยทักษะการเต้นที่ฝึกฝนมาตั้งแต่เป็นเด็กเธอยิ่งร้อนแรงขยี้ใจชาย ซึ่งจะให้ใครรู้ตัวจริงของเธอไม่ได้เด็ดขาดนักโทษสาวใหญ่ ติดคุกด้วยข้อหาร้ายแรง เธอใช้ชีวิตอย่างคนบาป เพื่อชดใช้ความผิดที่เคยก่ออาชญากรรมมามากมายสาวสวยเสน่ห์แรง ขวัญใจหนุ่มๆเพื่อนสาวคนสนิทเพียงคนเดียวที่โมมีพอจะมีอยู่ในออฟฟิศ ช่างสังเกตต่อนไปทางสู่รู้ เป็นสาวผู้มีความฮิปสเตอร์ และรักธรรมชาติ รักชีวิตอิสระ แต่รักเพื่อนบ้างมั้ย? นี่สิน่าคิดหัวหน้าฝ่ายประจำออฟฟิศที่โมมีทำงานอยู่ ทำงานเก่งสมกับที่ได้รับการเลื่อนขั้นอย่างกับติดจรวด เขาเป็นหนุ่มหล่อผู้เป็นที่รักของหญิงสาวทุกคนที่ได้พบเจอ เขามีตำหนิเดียวที่สาวๆ เจอก็คือ ใส่แหวนแต่งงานที่นิ้วนางซ้ายบอกในที แต่ก็โนสน เพราะฉันจะรัก และโดยเฉพาะสาวความสวยติดลบชื่อโมมีสาวสวยสุดน่ารักนิสัยดีเอาใจคนเก่ง ผู้เป็นที่หมายปองของผู้ชายทั้งออฟฟิศ เป็นเหมือนดั่งหนามแหลมทิ่มแทงใจโมมี เรียกว่าเป็นความอัปยศในชีวิตสาวออฟฟิศอย่างโมมีกับซังซุน และมักถูกนำไปเปรียบเทียบกับคิมโมมีเสมอ ที่สำคัญทั้งคู่ดันมาหมายปองผู้งานดีคนเดียวกัน นั่นคือหัวหน้าพัคสุดหล่อหนุ่มเนิร์ดที่มีภาพลักษณ์สุดแสนจะสามัญ เป็นเพื่อนร่วมงานของคิมโมมี ซึ่งแอบหลงรักมาสก์เกิร์ลชนิดที่ไม่ยอมโงหัวขึ้นเลยทีเดียว เบื้องหลังของเขาช่างไม่ธรรมดาบอกเลยแม่ของจูโอนัม ที่ลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมให้ลูกชายที่เธอรักสุดหัวใจฮันแจอี รับบทเป็น คิมชุนแอมุนซุก รับบทเป็น -อีจองยอง รับบทเป็น ชเวบูยอง (บทบาทรับเชิญพิเศษ)คิมโมมี (รับบทโดย อีฮันบยอล) พนักงานบัญชีออฟฟิศวัย 27 ปี ที่ไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเอง จนเธอได้พบทางสว่างสนองความต้องการที่อยากเฉิดฉายในแสงสี ในตอนกลางคืนกลายร่างแปลงโฉมเป็น ไลฟ์สตรีมเมอร์ทรงสะบึมที่ปกปิดใบหน้าไว้ใต้หน้ากากในชื่อ มาสก์เกิร์ล (Mask Girl)มันเป็นสิ่งที่ คิมโมมี ต้องการมาตลอดชีวิต คือการได้เฉิดฉายท่ามกลางแสงสี ซึ่งสถานะ มาสก์เกิร์ล เปิดโอกาสให้เธอได้เป็นสมดั่งปรารถนา ซึ่งจะให้ใครล่วงรู้ความลับนี้ไม่ได้ แต่เธอจะปกปิดความลับนี้ได้นานแค่ไหนชื่อของสตรีมเมอร์สาว มาสก์เกิร์ล ฮ็อตสุดๆ ในหมู่ผู้ชาย หนึ่งในนั้นคือ จูโอนัม (รับบทโดย อันแจฮง)หนุ่มเนิร์ดที่มีบุคลิกสุดแสนจะสามัญ เขาเป็นเพื่อนร่วมงานในทีมเดียวกับคิมโมมี ซึ่งแอบหลงรักมาสก์เกิร์ลชนิดที่ไม่ยอมโงหัวขึ้นเลยทีเดียวและด้วยทักษะการเต้นที่ยอดเยี่ยมเพราะฝึกฝนอย่างมุ่งมั่นจะเป็นไอดอลมาตั้งแต่เด็ก ทำให้เธอยิ่งร้อนแรงเซ็กซี่ขยี้ใจชาย นอกจากจะมีท่าเต้นยั่วยวนขายหน้าอกหน้าใจสุดสะบึมชวนหนุ่มๆ ให้ปาหัวใจให้แล้ว เธอยังต้องคิดสารพัดเกมมาเล่นกับคนดูทุกค่ำคืน คิมโมมีจึงหอบหน้าตาอันทรุดโทรมเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืนไปทำงานทุกวัน จนกระทั่งถูก ยูซังซุน (รับบทโดย คิมกาฮี) สาวฮิปสเตอร์เพื่อนซี้ในออฟฟิศเริ่มทักยาใจที่ทำให้เธอไม่เคยเหนื่อยและทดท้อในการทำงานแต่ละวัน ที่มักถูกผู้ชายปากเปราะนำไปเปรียบเทียบกับ อีอารึม (รับบทโดย พัคจองฮวา) พนักงานสาวสวยเอาใจเก่งโดยเฉพาะผู้ชาย ความอัปยศในออฟฟิศที่เธอกับซังซุนมอบฉายาให้ นั่นก็คือ พัคกีฮุน (รับบทโดย ชเวแดเนี่ยล) หรือหัวหน้าพัค ผู้รูปงาม ขยันทำงานขั้นสุด และทำงานเก่งจนถูกเลื่อนขั้นชนิดติดจรวดหนุ่มหล่อผู้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเว่อร์ๆ คนนี้ มีตำหนิเพียงอย่างเดียวคือเขามีเมียแล้วจ้ะสาว และถึงจะถูกเขาตำหนิเรื่องงาน ด่าทออย่างรุนแรงให้อับอายต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน แต่ช่างมัน โมมีไม่เคยถือสา ก็คนมันได้รักไปแล้วนี่เนาะสำหรับชีวิตของ คิมคยองจา (รับบทโดย ยอมฮเยรัน) ไม่เคยง่ายเลยสักอย่าง ทั้งความยากจนข้นแค้น การถูกทรยศ และโดยเฉพาะชีวิตครอบครัวที่พัังทลายลง เมื่อเกิดโศกนาฏกรรมกับ จูโอนัม ลูกชายที่เธอรักที่สุด เธอจึงตัดสินใจที่จะสะสางปัญหานี้ด้วยตัวเองขณะเดียวกันโมมีก็ได้พาตัวเองเข้าไปพัวพัน กับเหตุการณ์ระทึกขวัญที่ไม่คาดฝัน โดยมีผู้หญิงอีกสองคนที่ชื่อ คิมโมมี (รับบทโดย โกฮยอนจอง) และ คิมโมมี (รับบทโดย นานะ) เข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้หญิง 3 คน ที่มีชื่อเหมือนกัน สร้างเรื่องราวพลิกผันมากมายอย่างคาดไม่ถึงติดตามรับชม ซีรีส์ตลกร้าย (Black Comedy) ที่เต็มไปด้วยการหักมุมสุดจะคาดเดา อุดมไปข้อความเหน็บแนมจิกกัด แซะ เรื่องการให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกของผู้คน ที่ผสมผสานระหว่างแนวการเล่าแบบระทึกขวัญและเรื่องตลกเสียดสีได้อย่างลงตัว ใน Mask Girl ได้แล้ว ทั้งพากย์ไทยและซับไทย ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป ที่เดียวทาง Netflixเรียบเรียงจาก : Netflix.com, Wikipedia.org และเว็บตูน มาสก์เกิร์ล line webtoons.comภาพประกอบจาก : Netflix, hancinema.net