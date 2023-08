สงครามที่เลี่ยงไม่ได้ “อีจุนกิ” เผชิญหน้าห้ำหั่นกันกับ “จางดงกอน” ในมหากาพย์ซีรีส์ “Arthdal Chronicles 2” รอลุ้นคอนเฟิร์มซับไทย!!

“Arthdal Chronicles” ซีรีส์แนวแอ็คชั่นแฟนตาซี เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณในตำนาน อาธดัล สี่ปีหลังจากจบซีซั่นแรก ซีรีส์จะกลับมาในซีซั่นที่ 2 ในชื่อ “Arthdal Chronicles: The Sword of Aramun” ปักวันฉายในเดือนกันยายนนี้แน่นอนArthdal Chronicles: The Sword of Aramun ดำเนินเรื่องราวต่อจากเหตุการณ์ที่จบลงในซีซั่นที่ 1 ประมาณ 8 ปีต่อมา โดยมี 2 นักแสดง อีจุนกิ (Lee Joon-gi) และ ชินเซคยอง (Shin Se-kyung) มาสวมบทแทนนักแสดงนำในซีซั่น 1 ซึ่งอีจุนกิจะรับบทแฝด อึนซอม และ ซายา (เดิมรับบทโดย ซงจุงกิ) ในขณะที่ชินเซคยองจะรับบทเป็น ทันยา (เดิมรับบทโดย คิมจีวอน)โปสเตอร์แรกเผยให้เห็นถึงการเผชิญหน้าในสนามรบระหว่าง ทากน กษัตริย์องค์แรกแห่งอาธดัล รับบทโดย จางดงกอน (Jang Dong-gun) และ อึนซอม ผู้นำของเผ่าอาโก (Ago) ในขณะที่ทหารของอาธดัล และนักรบของอาโก กำลังห้ำหั่นกันอย่างเอาเป็นเอาตาย กลับมีความเงียบงันระหว่างผู้นำของพวกเขา ราวกับว่าเวลาได้หยุดลงส่วนโปสเตอร์อีกแบบหนึ่ง จับภาพการเผชิญหน้าที่คล้ายคลึงกันระหว่าง ทันยา มหาปุโรหิตแห่งอาธดัล และ แทอารา ราชินีแห่งอาธดัล ซึ่งรับบทโดย คิมอ๊กบิน (Kim Ok-bin) และนอกจาก 2 โปสเตอร์หลักแล้ว ภาพนิ่งตัวละครหลักก็ถูกปล่อยออกมา เห็นแล้วอย่างเร่งให้ออกอากาศไวๆArthdal Chronicles 2 ปักวันออกอากาศตอนแรกในวันที่ 9 กันยายน เวลา 21:20 น. (ตามเกาหลี) ทางช่อง tvN ส่วนซับไทย อาจไม่ใช่เจ้าเดิมละเด้อ เพราะมีการโปรโมทซีรีส์เรื่องนี้ทางโซเชี่ยลของเจ้าใหม่ Disney Plus KR แล้วจ้าแต่เมื่อละครออนไลน์เข้าไปส่องในโซเชี่ยล Disney Plus ไท้ยแลนด์ ก็ยังเงียบๆ ไม่หืออือใดๆ ขณะที่วันนี้ อินสตาแกรม Disney Plus KR ปล่อยโปสเตอร์หลัก 2 แบบแล้ว ขนาดซีรีส์เกาบางเรื่อง Disney Plus ไทยแลนด์ คอนเฟิร์มชัดแจ้ง แต่เมื่อถึงวันฉายกลับหายจ้อย ก็ซีรีส์สายลับเรื่อง Family: The Unbreakable Bond นั่นไง รีเฟรชกันจนมือหงิกนิ้วล็อกไปตามๆ กัน จนมาโผล่สตรีมหลังออนแอร์จบในเกาหลีเอาเป็นว่า ใดๆ รอลุ้นความชัดแจ้งชัดเจนอีกทีเนาะ จาก ละครออนไลน์ นี่แหละข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : tvN Drama