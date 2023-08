วง COCKTAIL ทำเพลง“ลั่นทม” ประกอบซีรีส์ “หอมกลิ่นความรัก”“ลั่นทม” ผลงานเพลงประกอบซีรีส์หอมกลิ่นความรัก (I Feel You Linger In The Air) โดยศิลปินชั้นนำของประเทศไทยอย่างวง COCKTAIL จากค่าย Gene Lab ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวง COCKTAIL ที่ได้ทำเพลงประกอบซีรีส์ พร้อมความพิเศษอีกขั้นด้วยการสร้างสรรค์เพลงร่วมกับวงออร์เคสตรา เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ของเพลงลั่นทมให้สอดคล้องกับซีรีส์มากที่สุด และยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของวง COCKTAILวง COCKTAIL นำเสนอแก่นของเพลงลั่นทมผ่านการเปรียบเปรยระหว่างความหอมของดอกไม้อย่างดอกลั่นทมกับความเชื่อเรื่องชาติภพ ซึ่งดอกลั่นทมเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของซีรีส์ ในการถ่ายทอดความรักเหนือกาลเวลาของตัวละครอย่างคุณใหญ่ (รับบทโดยไบร์ท-รพีพงศ์ ทับสุวรรณ) และพ่อจอม (รับบทโดย นนกุล-ชานน สันตินธรกุล) อีกหนึ่งความพิเศษของเพลงนี้คือการสอดแทรกดนตรีบำบัด (Music Therapy) เข้าไปในแต่ละช่วงของเพลง เพื่อสร้างบรรยากาศของห้วงเวลา ความเชื่อเรื่องชาติภพ และปลุกจิตใต้สำนึกของผู้รับฟังโดยวง COCKTAIL เผยความรู้สึกว่า “เพลงลั่นทมถือเป็นการทำเพลงประกอบซีรีส์ครั้งแรกของวง COCKTAIL แต่ละคนทำการบ้านจากการดู Pilot Trailer และอ่านนิยายเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นการดำเนินไปของเนื้อเรื่อง พวกเราหวังว่าเพลงลั่นทมจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่มั่นคงในความรักของตัวละครผ่านห้วงเวลา ว่าความรักของพวกเขายาวนานกว่ากลิ่นหอมของดอกลั่นทม พวกเราเห็นว่ามีแฟนนิยายหลายคนรอคอยให้นิยายเรื่องนี้ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ เราก็หวังว่าเพลงนี้จะช่วยให้แฟน ๆ ทุกคนรับชมซีรีส์ได้อย่างมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น และเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะส่งเสริมอัตลักษณ์ที่แท้จริงของผู้ประพันธ์และผู้สร้างครับ”โดยหยวน- ว่าน ทับกระจ่าง ผู้ก่อตั้ง YYDS Entertainment และผู้อำนวยการสร้างซีรีส์หอมกลิ่นความรัก ได้เผยว่า “หยวนคิดว่าโจทย์ของเพลงลั่นทมคือการทำเพลงธีมที่จะเล่าบทสรุปของซีรีส์ผ่านภาษาที่สวยงาม และคำตอบของโจทย์นี้จะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากวง COCKTAIL เพราะเป็นศิลปินที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ชีวิต และหยวนเชื่อว่าพี่ ๆ วง COCKTAIL จะช่วยถ่ายทอดมุมมองของตัวละครที่มีความผูกพันกันมาหลายชาติภพได้เป็นอย่างดี เพลงลั่นทมจึงถูกถ่ายทอดด้วยความหมายที่ลึกซึ้ง หากฟังเพลงนี้ก่อนดูซีรีส์ และฟังอีกครั้งหลังดูจบ เพลงลั่นทมจะส่งมอบความเข้าใจและความรู้สึกที่ต่างกันให้กับผู้ฟังได้แน่นอน”ติดตามความรักที่เหนือกาลเวลา ได้ในซีรีส์หอมกลิ่นความรัก (I Feel You Linger In The Air) ทุกวันศุกร์ เวลา 22:15 น. โดยจะออกอากาศพร้อมกัน ทางช่อง one31 และ ทางแอปพลิเคชัน YOUKU International ออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคมนี้ พิเศษกับเวอร์ชัน UNCUT ตั้งแต่เวลา 23:30 น.เป็นต้นไป ทางแอป YOUKU International เท่านั้น ดูเลย!ดูMusic Video 'ลั่นทม' - COCKTAIL เพลงประกอบซีรีส์ หอมกลิ่นความรัก ได้แล้วที่ : https://youtu.be/Mra0MJnMHh04 รับชมตัวอย่างซีรีส์หอมกลิ่นความรัก(Official Trailer) ได้ที่ติดตามได้ที่: https://linktr.ee/yyds_ent