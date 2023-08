แถลงข่าวเปิดตัว WATERFALL a new musical สุดอลัง!!

ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานกรรมการบริษัท ซีเนริโอ จำกัด จัดแถลงข่าวต้อนรับทีมนักแสดงจากละครเพลงอินเตอร์เรื่องใหม่ WATERFALL a new musical ที่ได้แรงบันดาลใจจาก “ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิคัล” ที่นับเป็นปรากฏการณ์ความร่วมมือครั้งสำคัญของยอดฝีมือจาก บรอดเวย์ และถกลเกียรติ วีรวรรณ พร้อมด้วยทีมงานละครเวทีไทย ที่พร้อมเปิดการแสดงเป็นครั้งแรก!! ระหว่างวันที่ 13 กันยายน – 1 ตุลาคมนี้ จำนวน 20 รอบการแสดงเท่านั้น!! ณ “เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์”โดยเริ่มต้นโชว์สุดพิเศษในงานวันนี้ด้วยบทเพลง Pictures of Life จากเสียงร้องคุณภาพของเหล่านักแสดงสมทบชาวไทยที่ผ่านการออดิชั่นมาอย่างเข้มข้น ต่อด้วยบทเพลง One Day ที่ขับร้องโดย Josh Dela Cruz ผู้รับบท นพพร และ Danielle Hope ผู้รับบท แคทเธอรีน ที่ควงคู่ออกมาโชว์เสียงร้องระดับโลกให้ได้ฟังกันแบบสดๆ ก่อนจะปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่ด้วยเพลงสุดไพเราะ Once You Fall in Love ซึ่งนอกจากนี้ยังมีเหล่านักแสดงนำ และทีมงานจากบรอดเวย์ อาทิ Jon Jon Briones ผู้รับบท ท่านเจ้าคุณ, J.Elaine Marcos ผู้รับบท นวล , Orville ผู้รับบท ทามาโมโตะ ฯลฯ รวมทั้งRichard Maltby, Jr. ผู้ประพันธ์บทและเนื้อเพลง เจ้าของรางวัล Tony Award พร้อมทีมงานมากฝีมือ อาทิ Karen Hartman ผู้ร่วมประพันธ์บท , Morgan Marcell ผู้ออกแบบท่าเต้น , Dale Rieling Music Director และทีมงานละครเวทีไทย อาทิ ศศวัต บุษยพันธ์ ผู้ออกแบบฉาก ให้เกียรติมาร่วมสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โรง 4 เอสพลานาด รัชดา เมื่อบ่ายวานก่อนWATERFALL a new musical กำกับการแสดงโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ และ นำแสดงโดยนักแสดงละครเวทีระดับโลก เปิดแสดง 13 กันยายน - 1 ตุลาคมนี้ 20 รอบการแสดงเท่านั้น!! ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ (ทุกรอบการแสดงมีคำบรรยายภาษาไทยประกอบการแสดง)พบกับสิทธิพิเศษในการซื้อบัตรชมละครเวที WATERFALL a new musical Pre-Sale วันที่ 15 - 17 สิงหาคม / Early Bird วันที่ 18 - 19 สิงหาคม / Public Sale เปิดขายบัตร 20 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ซื้อบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา