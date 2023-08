ไบร์ท-นนกุล” เปิดฉากรักแรกพบในซีรีส์ “หอมกลิ่นความรัก”

ลงจอเปิดฉากความสนุกแล้วสำหรับซีรีส์วายพีเรียดเรื่องแรกของประเทศไทยเรื่อง “หอมกลิ่นความรัก (I Feel You Linger In The Air)” ที่งานนี้แค่เปิดเรื่องก็มีเรื่องให้แฟนๆ ต้องเตรียมทิชชูไว้ซับน้ำตากันซะแล้ว กับเรื่องราวความรักและการหักหลังสู่การเดินทางข้ามผ่านกาลเวลาของ “นนกุล-ชานน” และ “ไบร์ท – รพีพงศ์”จอม (นนกุล-ชานน) สถาปนิกหนุ่มผู้ต้องมารีโนเวทเรือนหลังเล็กของบ้านพลาธิปที่ จ.เชียงใหม่ หากแต่การมาทำงานในครั้งนี้นำให้เขาพบเจอกับความฝันสุดแสนประหลาดอยู่บ่อยครั้งถึงตนเองและชายปริศนาอีกคนในสมัยอดีต ระหว่างการพบเจอเรื่องราวแปลกประหลาดและการทำงานที่ต้องต่อสู้กับหัวหน้าผู้ซึ่งเป็นปรปักษ์กับตนอยู่นั้น โอม (ไต้ฝุ่น-กนกฉัตร) หนุ่มคนรักของจอมก็กำลังจะกลับมาจากการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ความฝันที่เคยสร้างกับหนุ่มคนรักซึ่งเป็นสิ่งที่จอมรอคอยมาตลอดกลับต้องมาพังทลายลง เมื่อโอมไม่ได้กลับมาเพียงลำพังแต่ดันกลับมาพร้อมกับ ไข่มุก (จูน-ธีรตี) หญิงคนรักใหม่ จอมที่รู้สึกเหมือนชีวิตทุกส่วนของเขาพังทลายตัดสินใจออกไปดื่มเพื่อเยียวยาจิตใจ แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนำให้เขาต้องเดินทางไปสู่อีกยุคที่เขาคาดไม่ถึง และได้พบกับ คุณใหญ่ (ไบร์ท – รพีพงศ์) เรื่องราวจุดเริ่มต้นของเขาทั้งคู่จึงได้เริ่มขึ้นติดตามชมได้ใน ซีรีส์ หอมกลิ่นความรัก (I Feel You Linger In The Air) ตอนแรก ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคมนี้ เวลา 22:15 น. ทางช่อง one31 และ ทางแอปพลิเคชัน YOUKU International และพิเศษกับเวอร์ชัน UNCUT ตั้งแต่เวลา 23:30 น. เป็นต้นไป ทางแอป YOUKU International เท่านั้น! ดูเลย https://qr.youku.com/pr?c=xaYZpfrZB0kv