ทะลุ 10 ล้านบาท ชาวไทยแห่ชม“หวังอี้ป๋อ-สเต็ปกล้า ท้าฝัน One ane Only”

พระเอกชื่อดังแดนมังกร “หวังอี้ป๋อ” สร้างปรากฎการณ์รอบ Gala overseas premier วันเดียวกวาดรายได้ทะลุ 10 ล้านบาท แฟนชาวไทยกว่า 8,000คน แห่ชมภาพยนตร์ ”สเต็ปกล้า ท้าฝัน One ane Only” โดยพระเอกคนดัง พร้อม ผู้กกำกับ “ต้าเผิง”เดินสายโปรโมท 12 โรง ตั้งแต่ 13 :00 – 20:45 น. เริ่มจากโรงภาพยนตร์ SF world Cinema ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ลด ทั้งหมด 6 โรง โดยทั้งสองพบปะแฟนๆหลังภาพยนตร์ฉายจบ พร้อมพูดคุย Q&A ทักทายแฟนคลับอย่างเป็นกันเองจนครบ 6 โรงแรกที่ SF จากนั้นเดินทางฝ่ารถติดมาที่โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน ทันทีเพื่อเดินโปรโมทต่ออีก 6 โรง แม้จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน ทั้ง “ต้าเผิง”กับ “หวังอี้ป๋อ”ต่างทุ่มเทกันเต็มที่จนกระทั่งรอบสุดท้าย ทั้งคู่ต่างเซอร์ไพร์กับการทำทะเลดาว พร้อมกับเสียงเพลงสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังให้ “หวังอี้ป๋อ”จากแฟนๆในโรงภาพยนตร์ภาวลัย พารากอน ที่ร่วมร้องกันกว่าพันคน ก่อนจากกัน หวังอี้ป๋อ ได้ประกาศแก่แฟนคลับชาวไทยว่าประเทศไทยเป็นที่สุดท้ายที่ได้มีโอกาสเดินสายโปรโมทภาพยนตร์ “สเต็ปกล้า ท้าฝัน one and only” สร้างความตื้นตันใจให้กับแฟนคลับชาวไทยเป็นอย่างมาก พร้อมฝากผลงานเรื่องนี้ “ผมหวังว่าคาแรคเตอร์ #เฉินซัว ที่เค้าได้รับบทนำแสดงนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความฝันที่หายไปของใครบางคน ให้กลับมามุ่งมั่นคว้าฝันของตนเองอีกครั้งหนึ่ง และทำมันให้สำเร็จ”นอกจากแฟนหนังแล้ว หนัง “สเต็ปกล้า ท้าฝัน” ยังได้รับความสนใจจากนักแสดง-ผู้กำกับ-ผู้สร้างหนังหลายท่านในไทยต่างเดินทาง เพื่อมาร่วมชมงานหนังเรื่องนี้ พร้อมบอกว่า “หนังที่สนุกยิ่งใหญ่และปลุกเร้าให้กำลังใจคน ในวงการหนังไทยก็มีความหวังว่าจะได้รับโอกาสได้ทำหนังดีๆ แบบเดียวกันกับที่จีนได้ทำ และยังกล่าวเสียงเดียวกันว่า คุ้มค่ากับราคาตั๋วที่ซื้อเข้ามาชมอย่างแน่นอน”