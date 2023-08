ช่องเล็กทุบแรง งานนี้มีค้อน “Durian's Affair” ลาจอด้วยเรตติ้งสูงสุด “Behind Your Touch” รับไม้ต่อ “King the Land” เปิดตัวสวยทรงดี

เมื่อคืนวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม ซีรีส์แนวโรแมนติก แฟนตาซี ทำเรตติ้งยอดผู้ชมสูงสุดในสองตอนสุดท้ายของซีรีส์ จากข้อมูลผลสำรวจของ Nielsen Korea โดยตอนสุดท้ายการอำลาจอของ “Durian's Affair” มีเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 8.1 % นับเป็นสถิติเรตติ้งสูงสุดใหม่สำหรับซีรีส์ยอดนิยม โดยตอนที่ 15 ในคืนวันเสาร์ทำไว้ก็สูงถึง 7.4 % เลยทีเดียว ถือเป็นสถิติแรงของซีรีส์ม้ามืดจากช่องน้อยๆ TV Chosun ชนิดที่ช่องใหญ่อาจมีค้อนไม่มากก็น้อยในขณะเดียวกัน ซีรีส์ ระทึกขวัญ คอมเมดี้ มีพลังจิต เรื่องใหม่ “Behind Your Touch” ทางช่อง JTBC ที่มาออกอากาศต่อจากซีรีส์ฮิต King the Land ก็เปิดตัวอย่างแข็งแกร่งทั้งสองตอน จากตอนแรกเรตติ้ง 5.3 % ก็มียอดผู้ชมเทใจให้เพิ่มขึ้น สมมงความม่วนจอยจากการพลิกบทบาทของ ฮันจีมิน และ อีมินกี ในตอนที่ 2 ซึ่งทำให้ได้รับเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศถึง 5.8 % เรียกว่าทรงอย่างดีทีเดียวด้านซีรีส์ฮีโร่ “The Uncanny Counter 2: Counter Punch” ทางช่อง tvN ปิดฉากครึ่งแรกของซีซั่นด้วยตัวเลขเรตติ้งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 4.3 % สำหรับตอนที่ 6 เพิ่มขึ้นจากตอนที่ 5 ทำไว้ 4.1 %สุดท้าย ซีรีส์ขนาดยาวแนวครอบครัวที่เดินทางเข้าใกล้โค้งสุดท้ายแล้ว “The Real Has Come!” ทางช่อง KBS มีเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 23.8 % ในตอน 42 และ 20.5 % ในตอนที่ 41 และยังคงเป็นรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดในทุกประเภท ที่ออกอากาศในวันเสาร์และวันอาทิตย์สำหรับโปรแกรมล็อตวันศุกร์และวันเสาร์อีก 2 เรื่อง ซีรีส์โรแมนติกอิงประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ “My Dearest” ทางช่อง MBC ผลงานใหม่ตัวพ่อ เฮียนัมกุงมิน ที่มีแต่คนงงงันว่าไฉนจึงไม่มีซับไทยให้ฉันผู้เป็นแฟนซีรีส์ดู ได้รับเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศสูงสุดใหม่ 5.5 % สำหรับตอนที่ 3 และลดลงในตอนที่ 4 ทำได้ 5.2 % ในขณะที่ซีรีส์ภาคต่อ “The First Responders 2” ทางช่อง SBS ซึ่งออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกัน ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 6.0 % สำหรับตอนที่ 4 คืนวันเสาร์ ลดลงจากตอนที่ 3 ทำไว้ 6.5 % ในคืนวันศุกร์ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : hancinema.net