Review ซีรีส์ : “หอดอกบัวลายมงคล” ซีรีส์ยุทธภพสืบสวน ประชันคิวบู๊ 3 หล่อ “เฉิงอี้-เจิงซุ่นซี-เซียวซุ่นเหยา”

‘หอดอกบัวลายมงคล’ (Mysterious lotus casebook - 2023) เป็นซีรีส์ที่เชื่อว่าน่าจะโดนใจคอซีรีส์สายแอ็กชั่นแนวยุทธภพ แถมยังเป็นการผสมผสานแนวสืบสวนให้อยู่ในเส้นเรื่องอีกด้วย ซึ่งหลังจากสตรีมมิ่งก็ได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อย เฉพาะในไทยก็ติดอันดับท็อป 5 บนแพลตฟอร์ม IQIYI Thailand ทันทีที่ออกฉายส่วนสำคัญที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ฮอตฮิตอย่างรวดเร็ว ประการแรกๆ คงไม่พบการแท็คทีมของ 3 หนุ่มหล่อ 3 สไตล์มารับบทนำ ได้แก่ เฉิงอี้ พระเอกสายเทพที่เคยกวาดเรตติ้งถล่มทลายเมื่อปีที่แล้วจากซีรีส์ อวลกลิ่นละอองรัก (Immortal Samsara – 2022), เจิงซุ่นซี หล่อเล็กงานดี พระเอกสายบู๊ที่โด่งดังจากบทเตียบ่อกี้ ดาบมังกรหยก 2019 (Heavenly Sword Dragon Slaying Saber - 2019) และ เซียวซุ่นเหยา พี่ใหญ่สายหล่อเข้มที่คุ้นหน้าจากบทร้ายถานไถหมิงหล่างจากจันทราอัสดง (Till The End of The Moon – 2023)ประการที่สอง เป็นการรวมพลังของ 2 ผู้กำกับมากฝีมือที่เคยผ่านซีรีส์ฟอร์มใหญ่มาแล้วอย่าง ‘กัวหู่’ จาก อวลกลิ่นละอองรัก (Immortal Samsara – 2022), ทุกชาติภพกระดูกงดงาม ภาคอดีต (One and Only - 2021) และ ‘เริ่นไห่เถา’ จาก เฉินซีหยวน ลิขิตรักเหนือชะตา (Love and Destiny - 2019)ประการที่สาม ตัวซีรีส์ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อดังของเถิงผิง ซึ่งเป็นการผสมผสานแนวเรื่อง 2 สไตล์เข้าด้วยกัน คือแนวจอมยุทธและสืบสวนสอบสวนเข้าด้วยกัน ออกมาเป็นความสนุกสนาน ฉากบู๊ครบรส แม้ไม่ถึงกับแปลกแต่ก็ถือว่าสดใหม่ สนุกสนานน่าติดตาม สอดแทรกเรื่องราวของการผดุงความยุติธรรม มิตรภาพของชายหนุ่ม (ย้ำอีกครั้ง! ว่าเรื่องนี้มิตรภาพจริงๆ ไม่ได้มีแนววายเจือปมแต่อย่างใด หากทำให้ด้อมคนไหนเสียใจต้องขออภัยด้วย)‘หอดอกบัวลายมงคล’ บอกเล่าเรื่องราวของ หลี่เซียงอี๋ (เฉิงอี้) มือกระบี่อัจฉริยะอายุน้อยที่ก้าวขึ้นมาเป็นปรมาจารย์แห่งสำนักซื่อกู่ที่มีชื่อเสียง ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังการประลองฝีมือกับตี๋เฟยเซิง (เซียวซุ่นเหยา) ผู้นำของสำนักจินหยวนที่ทะเลตะวันออก การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงเลื่องสือไปทั่วยุทธภพนี้ ทำให้หลี่เซียงอี๋และตี๋เฟยเซิงสาบสูญไปจากยุทธภพ หลายคนคิดว่าพวกเขาตายไปแล้ว แต่แท้จริงแล้วทั้งคู่บาดเจ็บสาหัส และเร้นกายไปในคลื่นสีน้ำเงินที่กว้างใหญ่ สงครามครั้งนั้นทำให้สำนักซื่อกู้ล้มสลายกลายมาเป็นสำนักไป๋ชวน ผู้ผดุงความยุติธรรมในยุทธภพ10 ปีต่อมา หลี่เซียงอี๋ไร้ซึ่งวรยุทธเพราะต้องรักษาพิษร้ายในกายจึงได้ใช้ชีวิตในนามของ ‘หลี่เหลียนฮวา’ (เฉิงอี้) หมอพเนจรผู้ใช้ชีวิตเร่ร่อนไปทั่วพร้อมกับลากหอดอกบัว เที่ยวรักษาคนเดินทางไปทั่วดินแดน แต่จู่ๆ กลับได้รับฉายาแบบตกกระไดพลอยโจนว่าเป็นหมอเทวดาชุบชีวิตคนตายได้ และถูกไล่ล่าจากคนในยุทธภพ ทั้งที่เขาพยายามอยู่ให้ห่างจากวังวนนี้ให้มากที่สุด แต่เหตุการณ์นี้ทำให้เขามาเจอกับ ฟางตัวปิ้ง (เจิงซุ่นซี) คุณชายผู้มีวรยุทธเป็นเลิศ หนึ่งในสมาชิกของสำนักไป๋ชวน และเป็นหลายชายเพียงคนเดียวของซ่านกูเตา ศิษย์พี่ของหลี่เซียงอี๋ ซึ่งเป็นศิษย์พี่ที่เขาตามหามาตลอด 10 ปีความที่ฟางตัวปิ้งใฝ่ฝันอยากเป็นผู้พิทักษ์ความยุติธรรมและต้องการสร้างผลงานในฐานะสมาชิกสำนักไป๋ชวน แต่เขายังอ่อนประสบการณ์ เขาจึงขอร้องแกมบังคับแลกเปลี่ยนให้หลี่เหลียนฮวาช่วยเขาไขคดีต่างๆ ในยุทธภพ ร่วมกับเขา เพราะเขามองเห็นว่าหลี่เหลียนฮวานั้นมีสติปัญญาเฉียบแหลม กลอุบายแยลยล มองสถานการณ์เฉียบขาด โดยที่เขาไม่รู้ว่าตัวตนแท้จริงของหลี่เหลียนฮวา คือ หลี่เซียงอี๋เส้นทางการสืบสวนผจญภัยระหว่าง 2 หนุ่มต่างวัยนิสัยต่างขั้วจึงเกิดขึ้น ระหว่างการสืบสวนไขคดีต่างๆ ทำให้หลี่เหลียนฮวาได้มาพบกับตี๋เฟยเซิงคู่ปรับเก่าของเขาอีกครั้ง ซึ่งทันทีที่ตี๋เฟยเซิงพบหลี่เหลียนฮวา เขาก็รู้ทันที่ว่าหมอพเนจรผู้นี้คือหลี่เซียงอี๋ตี๋เฟยเซิงจึงอยากสานต่อการต่อสู้ที่ยังไม่จบเมื่อ 10 ปีก่อนหวังให้รู้กันไปเลยว่าใครคือหนึ่งในใต้หล้า (เรียกว่าชีวิตไม่สนใจอื่นใด นอกจากเป็นพวกบ้าวิชา) แต่ด้วยสภาพร่างกายของหลี่เซียงอี๋ไม่ต่างไปจากคนป่วย ทำให้ตี๋เฟยเซิงคิดว่าหากชนะหลี่เซียงอี๋ในสภาพนี้ คงไม่สมศักดิ์ศรี จึงคิดจะรักษาหลี่เซียงอี๋ให้หายก่อนจะมาสู้กันใหม่ ขณะที่หลี่เซียงอี๋เองเพิ่งรู้ความจริงว่ายาพิษที่เขาโดนเมื่อ 10 ปีก่อน หาใช่ฝีมือของตี๋เฟยเซิงไม่!จากนั้น 3 ยอดฝีมือจึงเดินทางร่วมกันและได้สร้างมิตรภาพอันยากจะอธิบาย ไปพร้อมกับไขคดีประหลาดในยุทธภพท่ามกลางเสียงหัวเราะและคำสาปแช่ง ซึ่งท้ายสุดทั้งหลี่เหลียนฮวา ตี๋เฟยเซิง และฟางตัวปิ้งจะได้ค้นพบความจริงอีกหลายอย่างที่พวกเขาคาดไม่ถึงตัวซีรีส์ใช้ตัวละครชายเดินเรื่องเป็นหลัก แม้จะมีนางเอกให้กับพระเอกทั้ง 3 คู่ แต่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญของเรื่อง แต่ถึงจะไม่ได้เน้นเรื่องราวความโรแมนติกเป็นหลัก แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสนุกลดลงแต่อย่างใด เพราะถ้าใครชอบคิวบู๊ ฉากแอ็กชั่นแบบต่อท่วงท่าสวยๆ สไตล์ยุค 90 ที่มีการพึ่ง CG พอประมาณ แบบไม่ยัดมาจนเกินเหตุ เรื่องนี้คือได้ใจไปเต็มๆ ด้วยเป็นผสมผสานข้อดีของการใช้กระบวนท่าที่สวยงามและการใช้ CG แบบไม่ใช่การปล่อยแสงจนฟุ่มเฟือย ทั้งการปล่อยกระบวนท่า กวัดแกว่งอาวุธที่มีความหลากหลาย ต่อกรพลังฝีมือ ปล่อยอาวุธลับ ซัดยาพิษ ปะทะกระบี่ วิชาตัวเบาพลิ้วไหว ตัดต่อฉับไวลื่นไหลดูสนุก เรียกว่าทำเอาหายคิดถึงคิวบู๊ (ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่า) ของหนังกำลังภายในยุค 90 ไปเลยตัวซีรีส์จะพาผู้ชมชวนลุ้นไปกับปมหลักของหลี่เซี่ยงอี๋ ในการตามหาศิษย์พี่ซ่านกูเตาที่หายสาบสูญไป แต่ดันมาโดนพิษลมปราณแตกซ่าน แม้จะรอดมาได้แต่วรยุทธก็ไม่เหมือนเดิมและใช้เวลานับ 10 ปี รักษาตัว แต่ก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นวรยุทธและรักษาร่างกายตัวเองได้ไหม? จะรอดพ้นจากความขัดแย้งจากการต่อสู้ของตี๋เฟยเซิงประมุขพรรคมารได้หรือไม่? ส่วนฟางตัวปิ้งจะได้รับยอมรับในฐานะผู้สืบคดีของสำนักไป่ชวนไหม? และแท้จริงเขามีความสัมพันธ์อันใดกับกับศิษย์พี่ซ่านกูเตากันแน่? โดยระหว่างทางก่อนที่ปมหลักจะคลี่คลายก็จะมีคดีต่างๆ ในยุทธภพโผล่ออกมาให้คลี่คลายในส่วนของคดีปริศนาต่างๆ ที่ทยอยเข้ามาให้หลี่เหลียนฮวาและฟางตัวปิ้งได้ไขคดีมีรูปแบบที่น่าสนใจและแตกต่างจากคดีแนวซีรีส์สอบสวนเรื่องอื่นๆ พอสมควร เนื่องจากไม่ใช่คดีชาวบ้านชิงทรัพย์ หรือขุนนางชิงอำนาจแต่อย่างใด แต่จะเป็นคดีแนวลี้ลับที่คนร้ายนำเรื่องราวเหนือธรรมชาติมาเบี่ยงเบนความสนใจ แต่ละคดีเรียกว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อน คาดไม่ถึง ทำเอาคนดูเดาทางไม่ถูกแต่ที่ว้าวยิ่งกว่าคือหลี่เหลียนฮวาสามารถใช้สติปัญญาอันเฉียบแหลมไขปริศนาออกมาได้แบบเป็นช่องเป็นฉาง ด้วยท่าทางยียวนกวนประสาท โดยมีฟางตัวปิ้งเป็นตัวชงตัวฮาตัวป่วนของเรื่อง แต่ก็เป็นตัวละครที่พึ่งพาได้ เพราะถึงเวลาหน้าสิ่วหน้าขวานภัยมาถึงตัวหลี่เหลียนฮวาก็ได้ฟางตัวปิ้งออกโรงช่วยเหลือไว้ทุกครั้ง (ถึงแม้ฟางตัวปิ้งจะออกแนวขี้โม้ไปหน่อย)ส่วนตัวละครตี๋เฟยเซิง ถึงจะปูพื้นมาเป็นตัวร้ายของเรื่อง แต่เอาเข้าจริง เขาไม่ได้ร้ายขั้นสุด แต่กลับเป็นตัวร้ายที่มีศักดิ์ศรี ไม่ลอบทำร้ายหลี่เซียงอี๋ในยามที่เขาเสียเปรียบ หากแต่ต้องการเอาชนะหลี่เซียงอี๋อย่างใสสะอาด กลับกลายเป็นว่าตี๋เฟยเซิงช่วยหลี่เซียงอี๋หาผู้ร้ายตัวจริงที่วางยาพิษเขา และร่วมเดินทางไขคดีด้วยกัน จากศัตรูคู่แค้นกลายเป็นมิตรภาพเพื่อนร่วมทาง ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ตัวซีรีส์สอดแทรกให้เห็นว่าในโลกแห่งความจริงไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรนอกจากนี้อีกหนึ่งสีสันของเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆ คนชื่นชอบและไม่เคยเห็นในซีรีส์เรื่องไหนมาก่อน คือ 'ฉากหอดอกบัว' ที่ทีมงานดีไซน์หอดอกบัวออกแบบมาเป็นรถบ้านสองชั้นเคลื่อนที่ เทียมด้วยรถม้า 4 ตัว สำหรับเป็นบ้านและพาหนะของหมอพเนจรหลี่เหลียนฮวา เรียกว่าหลี่เหลียนฮวาไปไหนก็หอบเอารถบ้านสุดพิสดารนี้ไปด้วย ภายในมีครบทุกอย่างทั้งห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องนอนขนาดกะทัดรัด แถมระเบียงปลูกผักสวนครัวและบ้านสุนัขเล็กๆ ของน้องหมาคู่ใจ ที่หลี่เหลียนฮวาเรียกซะใหญ่โตว่า "ปีศาจจิ้งจอก" ซึ่งทำเอาฟางตัวปิ้งได้ยินครั้งแรกถึงกับงง!สามารถไปติดตามการสืบสวนและความสนุกสนานกันได้ ทาง IQIYI Thailand โดยมีแผนจะพากย์ไทยแล้ว จำนวน 40 ตอนจบ