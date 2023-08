เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “สืบสัมผัส | Behind Your Touch” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Behind Your Touchชื่อเรื่องเกาหลี : 힙하게 | Hip, hib-ha-geชื่อเรื่องไทย : สืบสัมผัสแนวซีรีส์ : ระทึกขวัญ, ตลก, แฟนตาซี, สืบสวน และ พลังจิตเรทซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : คิมซ็อกยุน (ชาย - ผลงานกำกับซีรีส์ My Liberation Notes, 2022, JTBS) • ชเวโบยุน (หญิง - ผลงานกำกับซีรีส์เรื่องแรก)ผู้เขียนบท : อีนัมกยู (ชาย - ผลงานเขียนบทซีรีส์ The Light in Your Eyes, 2019, JTBC) • คิมดาฮี (หญิง – ผลงานเขียนบทซีรีส์ Daily Dose of Sunshine, 2023, Netflix ยังไม่ออกอากาศ) • โอโบฮยอน (หญิง - ผลงานเขียนบทซีรีส์ Island, 2022, TVING)ผู้ผลิต : SLL และ Studio Phoenixออกอากาศในเกาหลีใต้ทางช่อง : JTBC, สตรีมมิ่ง Netflix Korea และ TVINGจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 70 นาที โดยประมาณวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 22.30 น.ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 12 สิงหาคม - 1 ตุลาคม 2023ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : Netflix ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 22.00 น.สัตวแพทย์สาวลูกกำพร้า ดูแลโรงพยาบาลสัตว์บง ของคุณตา จองอึยฮวัน (ยางแจซอง) นอกจากเก่งกาจในเรื่องรักษาสัตว์ เธอยังมีพลังจิตพิเศษไซโคเมทรี อีกด้วย สามารถมองเห็นอดีตหรือความทรงจำของ คน และ สัตว์ นั้นๆ ได้ เมื่อได้สัมผัสก้น และยังเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย เธอต้องร่วมมือกับสายสืบตัวตึง มุนจางยอล ที่เคยจับกุมเธอด้วยข้อหาโรคจิต ในการไขคดี เพื่อพาเขากลับกรุงโซลที่จากมานายตำรวจนักสืบที่หลงใหลและรักในงานสืบสวนที่ทำ เป็นอดีตนักสืบมือฉมังประจำทีมสืบสวนคดีอาชญากรรมกรุงโซล จบการศึกษาระดับท็อปจากมหาวิทยาลัยตำรวจแห่งชาติ แต่ถูกเด้งมาประจำที่สถานีตำรวจภูธรมูจิน หมู่บ้านในชนบทที่ไม่มีอาชญากรรมรุนแรง มุนจางยอล สาบานกับตัวเอง พร้อมทั้งบอกใครไปทั่วว่า เขาจะต้องคืนสู่เหย้า ได้กลับไปหาทีมสอบสวนที่โซล ในเวลาเพียงหนึ่งเดือน เขาไม่เชื่อว่า ที่ไหนที่มีคนอาศัยอยู่ จะไม่มีเหตุอาชญากรรมหนุ่มหล่อผิวผ่องเป็นยองใย ผู้งานดีจากโซลที่เดินทางมายังหมู่บ้านมูจิน และทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตอ๊กฮีด๊อกฮี รอยยิ้มของเขาทำให้หัวใจ หมอพลังจิตบงเยบุน หวั่นไหวตั้งแต่แรกเจอ แต่ดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่ซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้เจ้าของบ้านเช่า และร้านอ๊กฮีด๊อกฮีซูเปอร์มาเก็ตเล็กๆ ในมูจิน เป็นพี่สาวของด๊อกฮี มั่นหน้าในความสวยของตัวเอง จนน้องชายตั้งฉายาให้ว่า นังพี่สาวบ้าตำรวจสายสืบคู่หูของมุนจางยอล น้องชายของอ๊กฮี ผู้มีปณิธานในการมาเป็นตำรวจว่า สักวันจะได้ใส่กุญแจมือพาพี่สาวตัวเองเข้าคุกพ่อของฮยอนอ๊ก และเป็นคุณตาของบงเยยุนผู้กำกับสน.มูจิน อดีตคนรักของฮยอนอ๊กร่างทรงนักต้มตุ๋นประจำหมู่บ้านมูจิน หลอกเยบุนที่จิตตกอย่างหนักหลังมีพลังวิเศษว่าเธอเป็นร่างทรง ต้องรับองค์เทพจึงจะหายจากอาการที่เป็นอยู่น้าสาวของบงเยบุนที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็ก และเป็นผู้ช่วยในโรงพยาบาลสัตว์บงชาวบ้านมูจินที่มีพลังวิเศษจากฝนดาวตกเช่นเดียวกับเยบุนโรงพยาบาลสัตว์บง ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านมูจิน หมู่บ้านชนบทเล็กๆ อันสุขสงบในจังหวัดชุงชอง ที่ขึ้นชื่อว่า น้ำดี ดินดี และ ผู้คนมีน้ำใจงดงาม และ เป็นเขตปลอดอาชญากรรมรุนแรงบงเยบุน มักถูกน้าสาวโบ้ยให้ไปรักษาสัตว์นอกสถานที่ เพราะรายได้เป็นสองเท่า หลังจากตกจากหลังวัวที่ไปรักษาจนบาดเจ็บ เธอก็ต้องกลั้นใจไปรักษาน้องวัวที่บ้านของ จอนกวังชิก (รับบทโดย พัคโนชิก) ชาวบ้านมูจิน ในคืนที่เกิดฝนดาวตกพอดีขณะที่ทุกคนในหมู่บ้านพากันตื่นเต้นและออกมาดูฝนดาวตก จนท้องถนนรถติดอย่างหนัก เยบุนกลับเห็นแสงสว่างลูกใหญ่ลอยเข้ามาหาเธอกับกวังชิก ระหว่างรักษาน้องวัวกึมซิล สัตวแพทย์สาวตกใจมากเมื่อน้าฮยอนอ๊ก บอกว่าเธอสลบไปถึงสามวัน แต่นั่นไม่ใช่เรื่องน่าตกใจที่สุด เพราะมีเรื่องเซอร์ไพร้ส์เธอมากกว่านั้น เมื่อเธอบังเอิญไปจับก้นน้องหมาในโรงพยาบาล เธอกลับมองเห็นเรื่องร่าวที่เกิดขึ้นของน้องหมาตัวนั้นแรกๆ เธอคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นโรคประสาท แต่เมื่อไปตรวจสุขภาพกับหมอผู้เชี่ยวชาญในเมือง กลับไม่พบความผิดปกติใดๆ นอกจากนี้เธอคิดว่าตัวเองอาจถูกผีสิง ว่าซั่นเยบุนเครียดจัด เข้าซูเปอร์มาเก็ตคว้าเหล้าโซจูติดมือมาด้วย ดกไปหนึ่งจอกแล้วผล็อยหลับไปในบัดดลตามประสาคนคออ่อน โดยหวังว่าอาการโรคประสาทมันจะหายไป แต่กลับไม่ ดกจอกที่สองหลับไปไม่กี่นาที อาการก็คือเก่า เธอจึงตัดสินใจเล่าให้เพื่อนเลิฟ แบ็คอ๊กฮี (รับบทโดย จูมินกยอง) ฟังเพื่อนซี้สาวมั่นอ๊กฮี ผู้เป็นเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ติดกับโรง’บาลสัตว์บง และเจ้าของอาคาร บ้านเช่า รายใหญ่ในมูจิน แนะนำให้เธอไปปรึกษา พัคจงแบ (รับบทโดย พัคฮยอกควอน) ร่างทรงประจำหมู่บ้านจะดีกว่า พัคจงแบแปลงกายเป็นนักต้มตุ๋น เพื่อหวังหาเงินก้อนโอนไปให้ลูกสาวที่จะไปเรียนเต้นที่ออสเตรเลีย โดยหลอกเยบุนที่กำลังจิตตกอย่างหนักว่า เธอเป็นร่างทรง ต้องรับองค์เทพจึงจะหายจากอาการที่เป็นอยู่ ขณะทำพิธีไปๆ มาๆ เยบุน ก็จับโป๊ะร่างทรงนายพลอาเธอร์ได้ และแจ้งอายัดเงินอย่างทันท่วงที จนต่อมาเธอหาข้อมูลจนรู้ว่าที่แท้มันคือพลังวิเศษไซโคเมทรี่ ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะมีได้วันหนึ่ง ในขณะที่เยบุนกำลังพยายามทดสอบพลังวิเศษว่าจะแม่นยำกับก้นคนสักแค่ไหน โดยการตัดสินใจจับก้นโจรโขมยกระเป๋าบนรถเมล์ แต่ยังไม่ทันได้พิสูจน์ความแม่น จู่ๆ ข้อมือสองข้างของเธอก็ถูกล็อคด้วยกุญแจมือของ มุนจางยอล (รับบทโดย อีมินกิ) ตำรวจสายสืบฝีมือดี ที่เพิ่งถูกเด้งมาประจำที่ สน.มูจิน จางยอล มอบข้อหา ทำอนาจารคนอื่นในที่สาธารณะให้เธอ ก่อนจะคุมตัวไปโรงพัก สร้างความแตกตื่นให้ชาวมูจิน บนสน.อย่างมาก เพราะทุกคนรู้จักมักคุ้นกับ บงเยบุน สัตวแพทย์สาวน้ำใจงามเป็นอย่างดีบงเยบุน จนมุม เพราะ นายตำรวจตัวตึงมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ ขณะที่เธอกำลังยื่นมือไปหมายขย้ำก้นชายคนที่เธอบอกว่าเป็นคนร้าย จึงสารภาพว่าตัวเองมีพลังวิเศษ แต่คิดหรือว่า มุนจางยอล ผู้มุ่งมั่นที่จะกลับไปยังกรุงโซล ในเวลาหนึ่งเดือนจะเชื่อ แต่สุดท้ายเขาด็ต้องปล่อยตัวเธอไปเพราะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งโลกกว้างแต่หมู่บ้านมูจินแคบมาก เพราะปรากฎว่า จางยอล ตัวตึง ขนข้าวของย้ายมาพักที่ห้องเช่าบนดาดฟ้าที่อยู่ติดกับโรงพยาบาลสัตว์นี่เอง จังหวะที่เขากับ แบด๊อกฮี (รับบทโดย โชมินกุก) ตำรวจคู่หู และเป็นน้องชายของอ๊กฮี ช่วยกันยกที่นอนขึ้นไปยังห้องพัก ปรากฎว่าด๊อกฮีเสียหลักทำให้ที่นอนคิงไซส์ดันร่างจางยอล ไถลลงบันไดมา เยบุน อยู่ในเหตุการณ์จึงยื่นมือไปช่วยดันร่างเขาไว้ด้วยความหวังดี แต่จับตรงไหนก็ไม่จับ ดันไปจับที่ก้นคุณตำรวจสายสืบเข้า สัตวแพทย์หญิงเลยได้รู้เรื่องราวจากความทรงจำว่า ทำไมเขาจึงถูกเด้งมาที่สน.บ้านน้อกบ้านนอกแบบนี้นอกจากจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนรอบตัว จางยอล ยังปากดีที่หนึ่ง เขามักคอยเตือนผู้ชายที่เข้าใกล้ บงเยบุน ทุกคนว่า ให้ระวังก้นให้ดีๆ โดยเฉพาะการที่เขาเตือน คินซอนอู (รับบทโดย ซูโฮ) หนุ่มรูปหล่อผิวผ่องเป็นยองใย ผู้งานดีจากโซลที่เดินทางมายังหมู่บ้านมูจิน และทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตอ๊กฮีด๊อกฮี ทำให้สัตว์แพทย์สาวยิ่งเหม็นขี้หน้าเขาเป็นทวีคูณระหว่างนั้น บงเยบุน ต้องเดินทางไปรักษาสัตว์ที่กระชังปลาแห่งหนึ่งในมูจิน ตามที่ฮยอนอ๊กน้าสาวของเธอรับงานไว้ ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ มุนจางยอล เดินทางไปหาเบาะแสคดีที่กระชังปลาเดียวกันนี้ด้วย และก็ตามระเบียบ มีเรื่องเข้าใจผิดกัน ทำให้สองคนเหม็นขี้หน้ากันหนักข้อขึ้นไปอีก แต่พลังวิเศษของเยบุน ซึ่งได้มองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กลายเป็นประโยชน์อย่างมากต่อรูปคดีแม้ไม่อยากเชื่อ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันคือเรื่องจริงว่า สาวโรคจิตชอบกับก้นคนไปทั่ว บงเยบุน มีพลังวิเศษจริงๆ ในที่สุด จางยอล ก็พบทางสว่างที่จะทำให้เขาสามารถสร้างผลงานจับกุมอาชญากรคดีดัง เพื่อที่จะพาตัวเองย้ายกลับโซลสมใจ โดยการพึ่งพลังวิเศษ ไซโคเมทรี่ของเยบุนในการสืบสวนWONPI เรียบเรียง ร้อยข้อมูลจาก : www.netflix.com, soompi.com, hancinema.net, wikipedia.orgรูปภาพประกอบจาก : ทวิตภพ&แฟนเพจ JTBC Drama, NetflixTH, hancinema.net