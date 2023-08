เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “โหวตโทษประหาร | The Killing Vote” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : The Killing Voteชื่อเรื่องเกาหลี : 국민사형투표 | guk-min-sa-hyeong-tu-pyoชื่อเรื่องไทย : โหวตโทษประหารแนวซีรีส์ : แอ็คชั่น, ระทึกขวัญ, กฎหมาย, อาชญากรรมการจัดเรตซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : พัคชินอู (ผลงานกำกับซีรีส์ Trap – Drama, OCN,2019)ผู้เขียนบท : โจยุนยอง (ผลงานเขียนบทซีรีส์ Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, SBS, 2016)ดัดแปลงจากเว็บตูน : The Killing Voteผู้แต่งและวาดภาพ : ออมเซยุน, จองอีพุมผู้ผลิต : Pan Entertainment และ Studio Sออกอากาศในเกาหลีใต้ทางช่อง : SBSจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 70 นาทีวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 21:00 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 10 สิงหาคม - 19 ตุลาคม 2023 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : Prime Video Thailand ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22:00 น.หัวหน้าทีมตำรวจหน่วยสืบสวนที่ 1 ประจำสถานีตำรวจภาคใต้ ผู้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมเร็วที่สุด เขาไม่ยึดติดขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย สนใจแค่งานที่ทำสำเร็จลุล่วงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ครั้งหนึ่งเธอเคยได้ชื่อว่าเป็นคนเก่งที่สุดของทีมสืบสวนตำรวจไซเบอร์ ประจำสำนักงานตำรวจสอบสวนกลางกรุงโซล ทำงานที่นี่มา 5 ปีแล้ว ไม่ค่อยลงรอยกันคิมมูชานนักอดีตนักวิชาการด้านกฎหมายชื่อดัง ผู้กำลังรับโทษจำคุกหลังจากเข้ามอบตัว ในคดีฆ่าผู้ร้ายที่ล่วงละเมิดทางเพศลูกสาววัย 8 ขวบ ของเขา และถูกคิมมูชานจับตัวได้ขณะลงมือฆ่าคนร้ายเมื่อ 8 ปี ก่อน นักโทษในเรือนจำคนอื่นๆ เรียกเขาว่าศาสตราจารย์• ร่วมด้วยชินจองกึน รับบทเป็น ชเวจินซู ตำรวจจอมเก๋าในทีมสืบสวน ลูกน้องคิมมูชานอีวาน รับบทเป็น ตำรวจสอบสวนกลาง กรุงโซลโกกอนฮัน รับบทเป็น คิมโดทันโอฮานี รับบทเป็น คังยุนจีคิมยูมี รับบทเป็น มินจียองชเวยูฮวา รับบทเป็น แชโดฮีคิมจองฮอน รับบทเป็น โอจองโฮควอนอารึม รับบทเป็น จูมินซอยองจู รับบทเป็น คิมจีฮุนคิมควอน รับบทเป็น อีมินซูชาแรฮยอง รับบทเป็น พัคชอลมินชเวยูฮวา รับบทเป็น แชโดฮีโอจีฮเย รับบทเป็น ยางฮเยจินคิมมูชาน (รับบทโดย พัคแฮจิน) หัวหน้าทีมตำรวจสืบสวน ได้เริ่มปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรที่ก่อความผิดทางอาญา โดยไม่สนใจขั้นตอนตามกฎหมาย เขามองเพียงแค่ผลลัพท์ในตอนจบ ที่สามารถจับคนร้ายมาลงโทษได้ก็พอ ในขณะเดียวกัน จูฮยอน (รับบทโดย อิมจียอน) ตำรวจหญิงทีมสืบสวนไซเบอร์โซล ก็พบเงื่อนงำบางอย่างเกี่ยวกับตัวคนร้ายระหว่างนั้น ได้มีบุคคลลึกลับที่สวมหน้ากาก และชาวเน็ตเรียกเขาว่า หน้ากากสุนัข หรือ Dog Mask ผู้ดำเนินการเปิดโหวตโดยประชาชน และตัดสินลงโทษประหารชีวิตอาชญากรที่หนีรอดจากเงื้อมมือของกฎหมาย หากผลโหวตที่ออกมาชนะเกินครึ่ง หน้ากากสุนัขก็จะประหารชีวิตคนนั้นทันทีรับชมซีรีส์เกาหลี “โหวตโทษประหาร | The Killing Vote” ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น. ที่เดียวทาง Prime Videoเรียบเรียง ร้อยข้อมูล : primevideo.com, soompi.com, hancinema.net, wikipedia.orgภาพประกอบ : Prime Video, SBS Drama hancinema.net