เรื่องย่อซีรีส์จีน “เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา | Love You Seven Times” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Love You Seven Timesชื่อเรื่องจีน : 七時吉祥, 一时冲动,七世不祥, 一時衝動,七世不祥 | Yi Shi Chong Dong, Qi Shi Bu Xiang, Qi Shi Ji Xiangชื่อเรื่องไทย : เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนาเเนวซีรีส์ : เทพเซียน โรแมนติก ไลท์คอมเมดี้ผู้กำกับ : หลี่หนาน ผลงานกำกับซีรีส์ Airbenders (2020)ผู้เขียนบท : -ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนานักประพันธ์ : จิ่วลู่เฟยเซียง (Jiu Lu Fei Xiang)จำนวนตอนออกอากาศ : 38 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 19.00 น. (ตามไทย)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 10 สิงหาคม – 6 กันยายน 2566ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์พร้อมจีนได้ทาง : แอป iQIYI และ เว็บไซต์ iQ.com | VIP : รับชมวันแรก 6 ตอน หลังจากนั้น ทุก วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 19:00 น. จะอัปเดต 2 ตอน | ไม่ใช่ VIP : รับชมวันแรก 2 ตอน จากนั้นอัปเดต 1 ตอน ทุกวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 19:00 น.องค์ชายรองแห่งตระกูลกิเลนเทพ เทพสงครามแห่งสวรรค์ อายุห้าหมื่นปี โอรสของจักรพรรดิกิเลน และเป็นเทพบริวารของท่านเทพแห่งดาวเหม่ารื่อ เป็นเทพรักสันโดษทำตัวลึกลับ ไม่ค่อยปรากฎตัวให้ใครเห็นใบหน้าเดิมทีเป็นเพียงก้อนเมฆน้อยๆ บนแดนสรวง อายุเพิ่งจะสามพันปี ต่อมาถูกผู้เฒ่าจันทราเสกให้กลายเป็นเทพ มีหน้าที่คอยรับใช้อยู่ที่หอของผู้เฒ่าจันทราหัวหน้าหอบุพเพ• อวี๋ปอ (Yu Bo) รับบทเป็น -เสียงอวิ๋น หรือ เสี่ยวเสียงจื่อ เดิมทีเป็นเพียงก้อนเมฆน้อยๆ ที่ถูก ผู้เฒ่าจันทรา (รับบทโดย หยางฮ่าวอวี่) เสกให้กลายเป็นเทพน้อย มีหน้าที่คอยรับใช้และดูแลที่หอเยว่เหล่าของ ผู้เฒ่าจันทรา อยู่มาวันหนึ่ง ท่านเซียน ชูคง (รับบทโดย ติงอวี่ซี) เทพบริวารของท่านเทพแห่งดาวเหม่ารื่อ (รับบทโดย -) บังเอิญเข้าไปยังหอเยว่เหล่า หรือหอบุพเพ ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมด้ายแดงของคู่รักหนุ่มสาวที่มีวาสนารักต่อกันทั้งหกพิภพเพราะไม่เคยมีใครเคยเห็นหน้าตาเซียนชูคง เสียงอวิ๋นจึงไม่รู้จัก และเข้าใจผิดว่าเขาเป็นคนชั่ว ชูคงพยายามอธิบายเท่าไหร่นางก็ไม่เชื่อและไม่ฟัง แล้วไม่เพียงเท่านั้น ชูคงยังบังเอิญทำพัดของเสียงอวิ๋นพังอีกต่างหาก ทั้งสองจึงเกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรง จนทำให้ด้ายแดงคู่ในหอบุพเพพันกันจนยุ่งเหยิง และทำให้ชะตาของคู่บุพเพบนโลกมนุษย์เกิดความวุ่นวายองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ (รับบทโดย จางเสี่ยวเฉิน) ประมุขแห่งสวรรค์ ถึงกับกริ้วเป็นอย่างมาก จึงมีรับสั่งลงโทษ สาปให้เทพทั้งสองลงไปเกิดยังโลกมนุษย์ เป็นคู่เซียนที่ต้องผ่านด่านเคราะห์กรรมแห่งรักร่วมกัน ให้มีวาสนารักต่อกัน ถึงเจ็ดชาติ เจ็ดภพ ซึ่งหลังผ่านด่านเคาระห์กรรมร่วมกันเสร็จสิ้นในแต่ละชาติ ดวงจิตของคนหนึ่งจะมีพลังลดลง ขณะที่อีกคนดวงจิตจะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นและแล้วเรื่องราวอลวนอลหม่านสุดชุลมุน ล้มลุกคลุกคลาน ระหว่างสองคู่กัดจึงบังเกิดขึ้นWONPI เรียบเรียงจาก : iQ.com, mydramalist.comภาพประกอบ : iQIYI official, weibo.com