Scoop พิเศษ : 5 Easter Eggs ในซีรีส์ “Secret Invasion - มหันตภัยอำพราง” ที่คุณอาจไม่ทันสังเกต!

ในที่สุดซีรีส์สายลับที่หลายคนรอคอยก็ออนแอร์ให้ชมกันแล้ว สำหรับ Secret Invasion หรือ ‘มหันตภัยอำพราง’ (2023) ซีรีส์ 6 ตอน ออนแอร์ทาง Disney+ Hotstar ว่าด้วยภารกิจสายลับฉบับนิค ฟิวรี (Samuel L. Jackson) อดีตผู้บัญชาการหน่วยชิลด์ (S.H.I.E.L.D) และผู้ก่อตั้งทีม Avengers เรื่องราวที่เชื่อมโยงมาจากภาพยนต์ Captain Marvel (2019) และเป็นซีรีส์ที่มี Easter Eggs ซุกซ่อนอยู่มากมายในแทบทุกอีพี ทั้งยังเชื่อมโยงหลายเหตุการณ์ในอดีตของ MCU เข้าด้วยกัน ก่อนที่คุณจะรับชม Loki ซีซั่น 2 รวมถึงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ‘The Marvels’ ปลายปีนี้ไม่ควรพลาดซีรีส์มหันตภัยอำพราง เพราะคุณอาจตกหล่นบางประเด็นที่ MCU วางไว้ (บทความนี้มีสปอลย์นะ)หลังจากที่นิค ฟิวรี่ ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะตามหาบ้านหลังใหม่ให้ชาวสโครวส์ (Skulls) แต่อยู่ดี ๆ นิคฟิวรีก็หายตัวไป ทั้งที่ยังค้นหาดาวเคราะห์ดวงใหม่ให้กับชาวสโครวส์ไม่สำเร็จ ทำให้สโครวส์จอมเกรี้ยวกราดอย่าง ‘กราวิค’ (Kingley Ben-Adir) รู้สึกเหมือนโดนหักหลังจึงลุกขึ้นมาจัดตั้งกลุ่มกบฎชาวสโครวส์บนโลก และโดดเดี่ยวอดีตผู้นำชาวสโครวส์อย่าง ‘เทลอส’ (Ben Mendelsohn) ที่จับมือกับนิค ฟิวรี เพื่อต่อต้านการก่อกบฎและหวังจะกอบกู้ภารกิจตามหาดาวเคราะห์ดวงใหม่ในแบบสันติวิธี หลังจากที่เคยร่วมมือกับฟิวรี่มาแล้วใน Captain Marvelกลุ่มกบฎชาวสโครวส์มีฐานที่มั่นลับในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ร้าง (คล้ายกับเชอร์โนบิล) โดยมีเป้าหมายในการยึดครองโลกเป็นบ้านหลังใหม่ พร้อมปฏิบัติการแทรกซึมด้วยการปลอมตัวเป็นบุคคลสำคัญ ๆ ในแวดวงการเมือง สายลับ ทหาร และองค์กรด้านความมั่นคงระดับโลก เพื่อจุดชนวนให้ประเทศมหาอำนาจเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่ 3 โดยที่สโครวส์จะยึดครองโลกไปแบบเนียน ๆ โดยไม่ต้องอำพรางตัวเองในร่างของมนุษย์อีกต่อไปเราได้ทำการคัดเลือก 5 Easter Eggs ที่คุณอาจไม่ทันสังเกตในซีรีส์เรื่องนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับตัวละครหลักใน MCU รวมถึงปูทางไปสู่ภาพยนตร์และซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่น ๆ ของมาร์เวลอีกด้วยSecret Invasion เปิดฉากด้วยเจ้าหน้าที่ซีไอเอ ‘เอเวอร์เร็ต รอสส์’ (Martin Freeman) ที่เคยปรากฎตัวใน Black Panter แอบพบกับสายลับคนหนึ่งซึ่งกำลังตามสืบเรื่องราวของสโครวส์ (ที่ปลอมตัวเป็นมนุษย์) โดยเขาได้เชื่อมโยงเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งรุนแรงใน 5 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ อาร์เจนติน่า โคลอมเบีย ฟิลิปปินส์ รวมถึงแผนการร้ายในงานเทศกาล Octoberfest ในกรุงมิวนิก ประเทศเยอรมนี และเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในกรุงลอนดอนพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งยังระบุว่า "อดีตนักการเมืองฝ่ายค้านของโคลอมเบียเปิดเผยว่า พรรคชาตินิยมได้รับการสนับสนุนจากเยาวชนเพิ่มขึ้น หลังการโจมตีของผู้ก่อการร้าย" โดยเชื่อว่า เยาวชนหลายคนอาจเป็นชาวสโคลว์ หรือไม่ก็นักการเมืองที่ปลุกปั่นให้เกิดเหตุจลาจล อีกทั้งเรายังได้เห็นเอกสารของ CIA ที่มีภาพบุคคลที่คาดว่าน่าจะเป็นชาวสโครวส์ ในเอกสารลับที่ชื่อว่า ‘Treadstone Operation’ ที่อาจเชื่อมโยงกับ The Bourne Identity และภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ ในแฟรนไชส์สายลับ Bourne เพราะ Operation Treadstone เป็นชื่อองค์กรลับที่ฝึกฝนเจสัน บอร์น ให้เป็นนักฆ่านั่นเองแม้เราจะไม่ได้เห็นการปรากฎตัวของเดรคอฟ (Dreykov) วายร้ายคนสำคัญในภาพยนตร์ Black Widow แต่ในอีพี 3 เราจะเห็นวาร์รา (สโครวส์ที่ปลอมตัวเป็นภรรยาของฟิวรี) มอบซองจดหมายฉบับหนึ่งให้กับฟิวรีตั้งแต่ปี 1998 โดยเธอเชื่อว่า เดรคอฟเป็นผู้อยู่เบื้องหลังภัยคุกคามหลาย ๆ เหตุการณ์ อีกทั้งเขายังติดตาม S.H.I.E.L.D. มายาวนานจนเหมือนแฟนดอมของหน่วยชิลด์เลยทีเดียว โดยช่วงเวลาที่กล่าวถึงในซีรีส์ นาตาชา โรมานอฟ (Scarlett Johansson) น่าจะยังเป็นแค่เด็กฝึกหัดใน Red Room หลักสูตรสุดโหดของโปรเจ็กต์ ‘Black Widow’ ที่ก่อตั้งขึ้นโดยเดรคอฟ เช่นเดียวกับเด็กสาวอีกหลายคนที่ถูกเดรคอฟทำลายอนาคตหนึ่งในการเปรียบเปรยชาวสโครวส์ที่ซีรีส์สอดแทรกไว้ในหลาย ๆ อีพีคือ ‘หน้ากาก’ ที่ดูเผินเราอาจจะคิดว่า เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากที่ดูน่าสนใจ รวมถึงนิทรรศการในหอศิลป์ที่มีภาพวาดและหน้ากากของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ อาทิ รัฐบุรุษ นักปรัชญาชาวกรีก นักวิชาการ และผู้มีอำนาจที่มีชื่อเสียงของโลก โดยเฉพาะฉากที่เทรอสเกลี้ยกล่อมกราวิคให้ยกเลิกก่อการจลาจลเราจะเห็นภาพแขวนขนาดใหญ่ Masters of Tapestry อยู่ด้านหลัง โดย ‘Tapestry’ ในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึง ‘พรมแขวนผนัง’ แต่หมายถึงการผสมผสานกันของสิ่งต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน และนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงเหตุการณ์ใน Secret Invasion ที่มีจุดเริ่มต้นจากการไม่รักษาสัญญาของนิค ฟิวรี่ และแครอล แดนเวอร์ส (กัปตันมาร์เวล) ถ้าสังเกตดี ๆ จะเห็นภาพของหญิง-ชายคู่หนึ่งถูกแขวนคอ ซึ่งเราสามารถตีความได้ถึงแครอลและฟิวรี่นั่นเองอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ซีรีส์นำมาเปรียบเปรยกับชาวสโครวส์คือ ‘หน้ากาก’ ที่ปรากฎในหลาย ๆ ซีนของซีรีส์ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากสีขาวในนิทรรศการ จนถึงหน้ากากตกแต่งบ้านของนิค ฟิวรี่ โดยตัวพ่อแห่งวงการปลอมตัวคือ ‘กราวิค’ ผู้ปลอมตัวเป็นเด็กหญิงถือลูกบอลสีรุ้งวิ่งบนถนนในกรุงมอสโกว อีกทั้งแฟนคลับยังเห็นกราวิคในร่างของหญิงสาวที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ริมแม่น้ำ รวมถึงผู้ชายในบาร์ที่บอกกับฟิวรี่ว่า “คุณจะไม่มีวันเป็นผู้ชายคนเดิมที่คุณเคยเป็น” โดยหน้ากากเป็นสัญลักษณ์แทนการสูญเสียตัวตนของชาวสโครวส์ ที่จำเป็นต้องปิดบังร่างจริงภายใต้รูปร่างของมนุษย์ ที่ทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดและต้องการอิสรภาพที่จะเป็นตัวของตัวเองในเรื่องนี้เราจะเห็นกลุ่มกบฎชาวสโครวส์แทรกซึมอยู่ในหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ จนถึงบุคคลสำคัญของประเทศมหาอำนาจ แต่ที่เซอร์ไพร์สสุด ๆ เห็นจะเป็นสโครวส์ที่แปลงร่างเป็นโรดีย์ (Don Cheadle) หรือ ‘War Machine’ ที่ทำให้ผู้ชมถึงกับถกเถียงกันเสียงแตกว่า ตกลงสโครวส์ปลอมเป็นโรดีย์ตั้งแต่เมื่อไหร่?หลายคนคาดเดากันว่า โรดีย์ตัวปลอมน่าจะแทรกซึมเข้ามาตั้งแต่ “The Falcon and the Winter Soldier" ขณะที่บางส่วนคาดเดากันว่า โรดีย์ตัวปลอมน่าจะแทรกซึมเข้ามาตั้งแต่ "Iron Man 2" ถึงอย่างนั้น ซีรีส์ก็ไม่ได้เฉลยว่า โรดีย์ตัวปลอมร่วมทีมอเวนเจอร์สตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่แน่ ๆ ไกอาห์ (Emilia Clarke) บอกกับโรดีย์ตัวจริงในอีพี 6 ว่า “คุณถูกจับเป็นตัวประกันมานานแล้ว”ส่วนสโครวส์ที่ปลอมตัวเป็นโรดีย์ ได้รับการเปิดเผยตัวตนในอีพี 5 ในฉากที่กราวิคและโรดีย์ตัวปลอมพูดคุยกัน โดยกราวิคเรียกเขาว่า ‘ราว์วา’ (Raava) โจรสลัดที่เคยต่อต้านชาวสโครวส์ในเวอร์ชั่นคอมิกส์มาก่อน และถูกขังอยู่ในคุกทรมานลับในห้วงอวกาศ ก่อนที่เธอจะได้รับความช่วยเหลือจาก Black Bolt (ฮีโร่ผู้มีพลังคลื่นเสียงทำลายล้าง) ราว์วาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นพยาบาทเพราะลูกหลานของเธอถูกฆ่าตาย เธอจึงกลายเป็นนักรบสโครวส์ที่เหี้ยมโหดคนหนึ่ง ก่อนจะโดนกราวิคสั่งให้ปลอมตัวเป็นโรดีย์เข้ามาแทรกซึมการทำงานของหน่วยชิลด์ที่สุดของ Easter Eggs ในซีรีส์เรื่องนี้ต้องยกให้อีพีสุดท้ายที่เราได้เห็นกราวิคและไกอาห์ต่อสู้กันด้วยพลังของทีมอเวนเจอร์ส ซึ่งได้มาจากตัวอย่าง DNA ของพวกเขาในศึก Avengers: Endgame (2019) ที่ฟิวรีให้หน่วยชิลด์ตามเก็บหยดเลือดของเหล่าฮีโร่และเหล่าวายร้าย กราวิคล่วงรู้ความลับนี้เข้าจึงนำมาพัฒนาเป็นสุดยอดพลังที่สามารถอัปเลเวลชาวสโครวส์ให้กลายเป็นซูเปอร์สโครวส์ในเวลาอันรวดเร็วไกอาห์สามารถใช้พลังของฮัลก์ กัปตันมาร์เวล และสมาชิกของ The Guardians of the Galaxy อย่างแขนทรงพลังของแดร็กซ์ (Dave Bautista) รวมถึงพลังของอเวนเจอร์สคนอื่น ๆ ส่วนกราวิคก็สามารถใช้พลังของ Korg (Taika Waititi), Abomination (Tim Roth), Cull Obsidian (Terry Notary) และ Ebony Maw (Tom Vaughan-Lawlor) แม้ในท้ายที่สุดจะจบลงด้วยชัยชนะของไกอาห์ และทำให้เธอกลายเป็นซูเปอร์สโครวส์ที่ทรงพลังที่สุดของ MCU รวมถึงโอกาสที่อาจจะได้คัดตัวเข้าร่วมทีม Young Avengers อีกด้วยแม้ความสามารถของอเวนเจอร์สอื่น ๆ จะไม่ได้แสดงให้เห็นในการต่อสู้ครั้งนี้ แต่ DNA ของพวกเขายังคงอยู่ในโปรเจ็กต์เก็บเกี่ยว (Harvest) ของกราวิคอย่างชัดเจน ตามข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของกราวิคที่เราจะเห็นทั้ง Captain America, Winter Soldier, Black Panther, Thor, Valkyrie, Gamora, Hulk, Thanos และลูกสมุนอื่น ๆ ของธานอส (เช่น Chitauri และ Outriders เป็นต้น)จริง ๆ แล้ว “Secret Invasion I มหันตภัยอำพราง” ยังมี Easter Eggs ซ่อนอยู่อีกหลายใบในทุกอีพี ที่สามารถเชื่อมโยงกับจักรวาลมาร์เวลในเฟส 5 และ 6 ได้ด้วย รับชมทั้ง 6 ตอนได้แล้วที่ Disney+ 