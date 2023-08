เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “MOVING” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : MOVINGชื่อเรื่องเกาหลี : 무빙 | mu-bingชื่อเรื่องไทย : -แนวซีรีส์ : แอ็คชั่น, ไซไฟ, ระทึกขวัญการจัดเรตซีรีส์ : 15+ผู้กำกับ : พัคอินเจ (ผลงานกำกับซีรีส์ Kingdom ซีซั่น 2, 2019, Netflix)ผู้เขียนบท : คังฟูล (ผลงานเขียนบทซีรีส์ Late Blossom – 2012, SBS)ดัดแปลงจากเว็บตูน : เรื่อง Movingผู้แต่งและวาดภาพ : คังฟูลผู้ผลิต : Studio&NEW, Mr. Romance และ The Walt Disney Company Koreaจำนวนตอนออกอากาศ : 20 ตอนจบ ตอนละ 40 นาทีวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ เวลา 14.00 น. วันแรกรับชม 7 ตอน จากนั้นรับชม วันละ 2 ตอนระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 9 สิงหาคม - 20 กันยายน 2023ออกอากาศในไทยพร้อมกับเกาหลีใต้ รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : Disney Plus Hotstar Thailandมาพร้อมความพิเศษ ที่มีความสามารถในการฟื้นตัวเองได้อย่างรวดเร็วโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดภรรยาของ คิมดูชิก (โจอินซอง) มาพร้อมความพิเศษ เป็นผู้มีประสาทสัมผัสทั้งห้า (ตา หู จมูก ลิ้น และมือ) เหนือมนุษย์สามีของอีมีฮยอน เป็นอดีตทหารผ่านศึกที่มาพร้อมความพิเศษ มีทักษะการบินได้เขาเป็นสายลับที่เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและทรงพลังลุงคนขับรถเมล์ประจำทาง ผู้มาพร้อมความพิเศษ มีความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองลูกชายของอีมีฮยอนและคิมดูชิก ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนมัธยมปลาย ที่มีพลังพิเศษเช่นเดียวกับพ่อแม่ของเขาลูกสาวของจางจูวอน ที่มีพลังพิเศษเช่นเดียวกับพ่อแม่ของเธอบุคคลลึกลับ ที่ออกติดตามไล่ล่า และฆ่าผู้คนที่มีพลังพิเศษหัวหน้ากลุ่มเด็กพิเศษ ที่มีพลังพิเศษเช่นเดียวกับพ่อแม่ของเขาครูผู้สอนเด็กพิเศษ ผู้มีพลังเหนือธรรมชาติซ่อนอยู่ โดยไม่มีใครรู้บุคคลปริศนา ที่ซ่อนเร้นพลังมหาศาลเอาไว้โดยไม่มีใครรู้เจ้าหน้าที่สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ ที่ทุ่มเทและยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามคำสั่ง ภายใต้สถานการณ์อันฉุกเฉินที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานเป็นคนที่วางแผนและควบคุมทุกอย่าง เพื่อความสำเร็จของภารกิจภายในกองกำลังขนาดใหญ่ ที่ซ่อนเร้นตัวเองอยู่เบื้องหลังม่านอำพรางตัวตนภรรยาของจางจูวอน และเป็นแม่ของ จางฮีซูเด็กนักเรียนที่เผชิญหน้าและล่วงรู้พลังพิเศษของอีกังฮุน• ชิมดัลกี รับบทเป็น ชินฮเยวอนนักเรียนใหม่ที่ย้ายมาเรียนที่ จุงวอนไฮสกูล• แบ็คฮยอนจิน จองซังจินเอเย่นต์ ที่มีชื่อรหัสว่า จินช็อน• คิมกุกฮี รับบทเป็น ฮงซองฮวาเอเย่นต์ ที่มีชื่อรหัสว่า นาจู เปิดร้านทำผมเล็กๆ ในชนบทบังหน้า• ชเวด็อกมุน รับบทเป็น จอนย็องซ็อกเอเย่นต์ ที่มีชื่อรหัสว่าบงพยอง• พัคโบคยอง รับบทเป็น -• ฮวังแทอุง รับบทเป็น ฮันซึงโดพวกเขาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจสุดอันตราย และยากที่จะสำเร็จได้โดยง่าย ที่ต้องรักษาเป็นความลับทางราชการขั้นสูงสุด สมาชิกของหน่วยปฏิบัติการพิเศษนี้ ต้องหลอมรวมพลังพิเศษของตนเพื่อปกป้องประเทศชาติ แม้ว่าพวกเขาจะทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่แล้วจู่ๆ สมาชิกทีมนี้ทุกคนก็ได้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย และไม่มีใครรับรู้ข่าวจากพวกเขาอีกเลย แท้จริงแล้วแต่ละคนต่างกลับไปใช้ชีวิตปกติ ซ่อนตัวตนอยู่ในอาชีพการงานที่แตกต่างกันไปหลายสิบปีต่อมา คิมบงซ็อก (รับบทโดย อีจองฮา) เด็กหนุ่มนักเรียนมัธยมปลายชั้น ม.6 โรงเรียนไฮสกูลจุงวอน ที่ค้นพบว่า เขาสามารถลอยตัวได้ ก่อนที่จะเริ่มหัดเดินด้วยซ้ำ ก็ไม่น่าแปลก เพราะเขาเป็นลูกชายของอีมีฮยอนและคิมดูชิก ที่มีพลังพิเศษเช่นเดียวกับพ่อแม่ของเขารวมทั้ง จางฮีซู (รับบทโดย โกยอนจอง) เด็กสาวนักเรียน ม.6 ที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์โดยไม่ได้มีรอยขีดข่วน หรือบาดแผลแม้แต่น้อย เธอเป็นลูกสาวของ จางจูวอน และก็มาเข้าเรียนที่โรงเรียนจุงวอนไฮสกูลที่เดียวกันกับบงซ็อก และทั้งคู่ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างรวดเร็ว หลังจากที่พวกเขาได้เปิดเผยความลับให้กันและกันฟัง และค้นพบว่ายังมีคนอื่นๆ ที่มีพลังเช่นเดียวกับพวกเขาอยู่บนโลกนี้ขณะที่ชีวิตวัยรุ่นของพวกเขาดำเนินไปอย่างสนุกปนตื่นเต้น จู่ๆ ก็มีคนขับรถส่งของลึกลับนามว่า แฟรงก์ (รับบทโดย รยูซึงบอม) ได้เริ่มออกไล่ล่าฆ่าผู้คนที่มีพลังพิเศษไปทั่ว และเรื่องนี้รู้ไปถึงแก๊งฮีโร่ จางจูวอน อีมีฮยอน คิมดูชิก อีแจมัน และ จอนกเยโดด้วยอันตรายถึงขั้นความเป็นความตาย ได้ย่างกรายเข้ามาใกล้บรรดาฮีโร่มากขึ้นทุกขณะ จะมีใครสามารถหยุดแฟรงก์ก่อนที่เขาจะเปิดเผยความลับของเด็กๆ และคนพิเศษกลุ่มนี้ต่อสังคมได้ทันหรือไม่?WONPI เรียบเรียง ร้อยข้อมูลจาก : www.hotstar.com, soompi.com, hancinema.net, wikipedia.orgรูปภาพประกอบจาก : ทวิตภพ&แฟนเพจ Disney Plus Hotstar Thailand, hancinema.net