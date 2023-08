“ไบร์ท-นนกุล” เปิดประตูรักก้าวผ่านห้วงเวลาแห่งอดีต

สิ้นสุดการรอคอยแล้วสำหรับซีรีส์วายพีเรียดของประเทศไทยเรื่อง “หอมกลิ่นความรัก(I Feel You Linger In The Air)” ที่งานนี้ถือเป็นการเปิดประตูเคมีใหม่กับการโคจรมาพบกันครั้งแรกของ ไบร์ท - รพีพงศ์ ทับสุวรรณ และ นนกุล-ชานน สันตินธรกุล กับเรื่องราวความรักที่ต้องก้าวผ่านห้วงเวลาแห่งอดีตจากปลายปากกา VIOLET RAIN สู่จอแก้ว โดย YYDS Entertainment และ DEE HUP HOUSE ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้การกำกับความรักโดยผู้กำกับมากฝีมือ “ตี๋-บัณฑิต สินธนภารดี” นอกจากนี้ยังได้ทีมนักแสดงมากฝีมือ อาทิ ไต้ฝุ่น-กนกฉัตร , ไกด์-กันตพล , อติล่า-อาร์เธอร์ , อาหลี- อัฐริญญา , คิม-ธิติสรรค์ กู๊ดเบิร์น , จูน-ธีรตี, เทียน - อัจฉรี และ อาตุ่ย พุทธชาติ มาเสริมทัพความสนุกโดย “ไบร์ท-รพีพงศ์” พูดถึงความรู้สึกว่า “ตื้นตันมากครับ ด้วยตัวไบร์ทและนนเป็นแฟนนิยายของซีรีส์นี้ทั้งคู่ด้วยตัวนิยายดีมาก ๆ พอไบร์ทมารับเล่นก็อยากทำให้เต็มที่ที่สุดในตัวของเราทั้งสองคน สำหรับการมารับบท “คุณใหญ่” ในเรื่องหอมกลิ่นความรัก นับตั้งแต่วันที่เปิดโผตัวละครกระแสตอบรับสำหรับตัวไบร์ทเองดีมาก ๆ ครับ ทุกคน แฟนคลับรอติดตามกันเป็นอย่างมาก ด้วยความเรื่องนี้เป็นพีเรียด สำหรับไบร์ทแอบยากมาก เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสแสดงแนวนี้ เริ่มจากภาษาพูดเพราะตัวไบร์ทเองเป็นคนพูดเร็วพอเป็นพีเรียดต้องปรับการพูดให้ช้าลงตามยุคสมัยเพราะถ้าสังเกตจากทีเซอร์ตัวแรกมาถึงเทรลเลอร์จะเห็นได้ชัดรวมถึงการแต่งกาย โลเคชั่นต่าง ๆ คือเหมือนได้ย้อนยุคไปสมัยนั้นจริง ๆ ไฮไลท์สำคัญของคุณใหญ่อีกอย่างคือเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน ไดอะล็อคต้องจำให้แม่นที่สุด เรื่องนี้ดรามาค่อนข้างเยอะ แทบจะทุกตอน แม้จะไม่ได้ร้องไห้ทุกซีนแต่ต้องแสดงออกทางด้านแววตา อารมณ์ต่าง ๆ ต้องขอบคุณพี่ตี๋ (บัณฑิต สินธนภารดี)ผู้กำกับ ทีมงานเก่งกันมาก ๆ อธิบายให้เราเห็นภาพก่อนถ่ายทุกครั้ง ทำให้เราอินในบทบาทคุณใหญ่อย่างง่ายเลย”ด้าน “นนกุล-ชานน” กล่าวว่า “เรื่องนี้ ผมรับบทเป็น จอม ครับ อย่างที่ไบร์ทได้บอกไปเราสองคนมีโอกาสได้อ่านนิยายของ VIOLET RAIN มาก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นนิยายที่ดังและดีมาก ๆเลยแอบมีความกดดัน (ยิ้ม) เพราะแฟนนิยายคาดหวังกันมากอยู่จากนิยายสู่ซีรีส์ที่ทุกคนรอคอย ซึ่งหลังทางค่ายปล่อยทีเซอร์ตัวแรกออกมาให้ชมเมื่อปลายปีที่แล้ว ฟีดแบ็กที่กลับมาก็ทำให้เรารู้สึกดีใจ ที่แฟนนิยายต่างรอชมอยู่นะ ยิ่งพอทุกคนได้ดูเทรลเลอร์ในงานแถลงข่าวล่าสุดก็ตื่นเต้นแล้ว อยากชมกันแล้ว ซึ่งเป็นการตัดต่อที่สี่นาทีแล้วสมูทมาก ด้านการทำงานกับไบร์ทก็แฮปปี้ เจอกันตั้งแต่วันเวิร์คช็อป เค้ามีความตั้งใจมาก ๆ ด้วยความเป็นพีเรียด ทำการบ้านกันหนักคุยกันตลอดถึงเส้นการแสดงของซีนต่าง ๆ แล้วเรื่องนี้ได้พี่ตี๋ มากำกับค่อนข้างเคลียร์ตั้งแต่เริ่มงานกัน ทีมทุกคนตั้งใจกันมาก ๆ อย่างฉากเอ็นซี พี่ตี๋ก็จะมีมาแชร์ความคิดเห็นเราสองคนสบายใจตรงจุดไหน พอเราไปเล่นหน้าเซ็ทก็ลื่นไหลในทุกฉากที่เล่นด้วยกัน ไม่มีปัญหาเลย เพราะมีความเตรียมพร้อมกันตลอด ไม่อยากให้ทุกคนพลาดชม นอกจากผมและไบร์ทแล้วยังมีนักแสดงากฝีมืออีกคับคั่งที่จะรวมถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่ก้าวข้ามผ่านกาลเวลา อย่างไรผมก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับ”ติดตามความรักที่เหนือกาลเวลา ได้ใน ซีรีส์ หอมกลิ่นความรัก (I Feel You Linger In The Air)ทุกวันศุกร์ เวลา 22:15 น. โดยจะออกอากาศพร้อมกัน ทางช่อง one31 และ ทางแอปพลิเคชัน YOUKU International ออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคมนี้ พิเศษกับเวอร์ชัน UNCUT ตั้งแต่เวลา 23:30 น. เป็นต้นไป ทางแอป YOUKU International เท่านั้น! ดูเลย https://qr.youku.com/pr?c=xaYZpfrZB0kv