ครั้งแรกของ “เบลล่า” กับการพากย์บท “นางสีดา”

สิ้นสุดการรอคอย กับสงครามที่มี “จักรวาล” เป็นเดิมพัน มหากาพย์ภาพยนตร์แอ็กชัน-ไซไฟ ฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนตั้งตารอ “นักรบมนตรา : ตำนานแปดดวงจันทร์” (Mantra Warrior : The legend of the eight moons) ภาพยนตร์แอ็กชัน-ไซไฟฟอร์มยักษ์สัญชาติไทยเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ ผลงานการสร้างจาก RiFF Studioผนึกกำลังกับ WARA.BY GDH และ Japan Anime Movie Thailand จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ โดยมี“เบลล่า-ราณี แคมเปน” กับผลงานการพากย์เสียงแอนิเมชันครั้งแรกในชีวิตในบท “พระแม่สีดา” พร้อมด้วยนักร้องดังแห่งยุค เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิล์ด ซีนีม่า ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ก่อนจะที่เข้าฉายจริงวันที่ 11 ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์โดยสาวเบลล่า-ราณี เปิดเผยเกี่ยวกับผลงานการพากย์เสียงเป็นนางสีดาในครั้งนี้ ว่า “รู้สึกตื่นเต้นกับผลงานครั้งนี้มากๆ กับบทพระแม่สีดา หรือ นางสีดา ตัวละครที่มีบุคลิกน่ารักและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด ซึ่งการทำงานครั้งนี้ นับว่าเป็นการทำงานที่มีความกดดันเล็กน้อย เพราะเป็นการพากย์เสียงแอนิเมชันครั้งแรกด้วย แต่ก็รู้สึกสนุกและตื่นเต้นไปกับการทำงานมากๆ เช่นกัน เพราะจะได้เห็นตัวละครจากวรรณคดีไทยที่เราเคยอ่านกันมาได้ออกมาโลดแล่นบนจอ จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้มาชมกัน รับรองว่าสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจไปกับเนื้อเรื่องตัวละคร และภาพที่สวยมากๆ อยากให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆ ทีมงานคนไทย และขอฝากตัวสำหรับนางสีดา ผลงานการพากย์เสียงครั้งแรก หวังว่าทุกคนจะชอบค่ะ”ส่วนหนุ่ม เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ ที่ได้มาร่วมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็ต่างรู้สึกปลื้มใจที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์แอนิเมชันฟอร์มยักษ์ฝีมือคนไทย ที่หยิบยกเอาตัวละครในวรรณคดีที่คุ้นเคย มาดัดแปลงและสร้างสรรค์ให้โลดแล่นบนจอเงิน อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสและร่วมเป็นกำลังใจติดตามความสนุกสนานไปด้วยกัน รวมถึงรับฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เพราะๆ แถมฉาก MV สวยๆ ที่จะทำให้อินกับเรื่องราวนี้มากขึ้นไปอีกด้านทีมผู้บริหารบริษัท RiFF Studio อย่าง พีท-สรพีเรศ ทรัพย์เสริมศรี ที่คราวนี้รับหน้าที่ในการเขียนบทภาพยนตร์ พร้อมควบตำแหน่งผู้อำนวยการสร้าง กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของ นักรบมนตรา ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องแรกที่ RiFF Studio ตั้งใจทำทุกขั้นตอนกับเงินลงทุนที่มากกว่า 200 ล้านบาท จากความฝันที่อยากมีหนังที่เป็นคนผลิตเอง จนได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมา และเริ่มผลิตงานให้กับลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติ จนเมื่อพร้อมตนเองและพี่ตุลย์ (วีรภัทร ชินะนาวิน) จึงได้เริ่มลงมือเขียนบทจากแรงบันดาลใจที่มีต่อวรรณคดี “รามเกียรติ์” และเราอยากให้เด็กๆ รุ่นหลังมีความทรงจำของฮีโร่คนไทย โดยตั้งใจให้ “หนุมาน” เป็นตัวหลัก สำหรับเรื่องนี้ และมันคือความสำเร็จกับการทำงานที่ต้องใช้คนจำนวนมาก ในการสร้างภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องแรกของไทย และถือเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ขณะที่ ตุลย์-วีรภัทร ชินะนาวิน หนึ่งในทีมผู้บริหารบริษัท RiFF Studio ควบตำแหน่งผู้กำกับภาพยนตร์อีกตำแหน่ง ได้เปิดเผยว่า หลังจากสั่งสมประสบการณ์กว่า 20 ปี ในวงการโปรดักชัน จนมาเป็นผู้บริหารแบบเต็มตัวของ RiFF Studio ที่ได้ผลิตผลงานมากมายทั้งในไทยและต่างประเทศ ทำให้ได้เรียนรู้กระบวนการ การทำงานอย่างเป็นระบบ โดยนักรบมนตราจะถูกถ่ายทอดผ่านภาพที่สวยงามและมีเรื่องราวน่าสนใจ จากการคิดและต่อยอดไอเดียใหม่ๆ ในการออกแบบ การสื่อสาร และเข้าใจได้ไม่ยาก ผสมผสานการดีไซน์ต่างๆ ที่มีกลิ่นไอ ระหว่างตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเป็นสไตล์ของ RiFF เท่านั้น แม้ว่าคนที่ไม่เคยรู้เรื่องราวของรามเกียรติ์มาก่อน ก็เชื่อว่าจะเข้าใจได้ง่าย เพราะเราเอามาตีความใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น อยากให้ดูอย่างสนุกและมีความสุขไปกับมัน ที่สำคัญอยากทำให้น้องๆ ที่ทำงานในวงการนี้ได้รู้ว่า การทำงานในสายอาชีพนี้ สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ และเราก็สามารถเป็นเจ้าของผลงานดีๆ เจ๋งๆ ที่มาจากฝีมือคนไทยได้เช่นเดียวกันสำหรับภาพยนตร์เรื่อง “นักรบมนตรา : ตำนานแปดดวงจันทร์” (Mantra Warrior : The legend of the eight moons) เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่หยิบยกเรื่องราวบางส่วนของรามเกียรติ์มาตีความใหม่ทั้งหมด โดยบอกเล่าถึงมหาศึกสงครามระหว่างกองทัพแห่งองค์ราม และ จักรพรรดิทศกัณฐ์ ที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานไม่รู้จักจบสิ้นในจักรวาลอีกห้วงมิติหนึ่ง ซึ่งในระหว่างที่สู้รบนั้น องค์รามได้เกิดพลาดท่าถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวพระแม่สีดาขึ้นยานหนีไป เพราะตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าในทุกๆ 500 ปี พลังแห่งเทพที่สามารถสร้างหรือทำลายทุกสรรพสิ่งในพริบตา จะตื่นขึ้นในร่างสตรีนางหนึ่ง ซึ่งทศกัณฐ์เชื่อว่าพลังอันยิ่งใหญ่ที่หลับใหลนี้อยู่ในตัวพระแม่สีดา ทำให้องค์รามต้องส่ง “วายุ” “เวฬา” และ “บุษบา” นักรบทั้งสามเพื่อออกติดตามนำตัวพระแม่สีดากลับคืนมา แต่ก็ถูกขัดขวางด้วยพละกำลังอันมหาศาลจากราชาพาลี แม่ทัพผู้แข็งแกร่งที่ไม่เคยพ่ายแพ้ในศึกสงคราม และหนทางเดียวที่จะชิงตัวพระแม่สีดากลับคืนมาและเอาชนะศึกสงครามระดับจักรวาลในครั้งนี้ได้ คือต้องรอคอยนักรบในตำนานที่ถูกเรียกขานว่า นักรบมนตราที่จะถือกำเนิดในห้วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์ทั้งแปดแห่งดาววานาราเรียงตัวกันเท่านั้น!แต่ใครจะเป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นนักรบมนตราคนต่อไป? และถ้าพลังลึกลับที่หลับใหลของพระแม่สีดาถูกปลุกให้ตื่นขึ้น ทั้งจักรวาลจะมีชะตากรรมอย่างไร? เตรียมเข้าร่วมสู้ศึกมหากาพย์แห่งสงครามที่มีจักรวาลเป็นเดิมพันในภาพยนตร์แอนิเมชันฟอร์มยักษ์สัญชาติไทย “นักรบมนตรา : ตำนานแปดดวงจันทร์” 11 ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ Facebook : นักรบมนตรา ตำนานแปดดวงจันทร์ Mantra WarriorTeaser : https://www.youtube.com/watch?v=t7pDrw_OCtI