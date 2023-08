Netflix เตรียมสาดความฟินต่อเนื่อง “King the Land” ปูทางให้แล้วอย่างสวยงาม ส่องพาเหรดกองทัพซีรีส์เกาโรแมนติกจ่อคิวออนแอร์

King the Land เรื่องรักเปี่ยมเสน่ห์ระหว่างทายาทหนุ่มหล่อผู้เย็นชา และพนักงานสาวของโรงแรมผู้มีชีวิตชีวา ซึ่งมีชีวิตเกี่ยวพันกันใน King Hotel จากจุดเริ่มต้นด้วยความเข้าใจผิดแบบการ์ตูนๆ ค่อยๆ บานสะพรั่งเป็นเรื่องราวความรักที่มาพร้อมอุปสรรคอันน่าติดตาม พิสูจน์ให้เห็นว่าเสียงหัวเราะและความรัก ทำให้โลกหมุนไปแท้ทรูแต่เดี๋ยวก่อน ยังมีความโรแมนติกอีกเพียบๆ! และหากคุณชื่นชอบ King the Land คุณจะต้องรักกองทัพซีรีส์ล็อตต่อไปอย่างแน่นอน เพราะ Netflix เตรียมขนซีรีส์ใหม่เกาหลีเรื่องใหม่อีกมากมาย ที่พร้อมจะมาเสิร์ฟสาดความฟินให้หัวใจคุณเต้นระรัวสัมผัสประสบการณ์โรแมนติกกับเรื่องราวลึกลับใน Behind Your Touch นี่ไม่ใช่รอมคอมทั่วไป แต่เป็น “คอมรอม” ที่จะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ฮันจีมิน นักแสดงผู้มีชื่อเสียงจากบทบาทในผลงานแนวโรแมนติกหลายเรื่องของเธอ มารับบทเป็นสัตวแพทย์ในเมืองเล็กๆ ที่มีพรสวรรค์พิเศษ อ่านจิตใจคนและสิ่งของได้โดยการสัมผัสก้น! เธอใช้ความสามารถนี้ร่วมมือกับนักสืบตกกระป๋องเพื่อไขคดีอาชญากรรมในละแวกใกล้เคียง คาดว่าประกายไฟแห่งรักจะบินว่อนตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคมวันที่ 23 สิงหาคมนี้ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องราวความรักที่ท้าทายโชคชะตาใน Destined with You นำแสดงโดยนักแสดงสาว โจโบอา และ ไอดอลนักร้องเคป๊อป โรอุน ติดตามการเดินทางของทนายความชั่วโมงบินสูงซึ่งต้องต่อสู้กับคำสาปของครอบครัว และข้าราชการสาวที่ดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา ซึ่งเธออาจเป็นเพียงกุญแจเดียวสู่ความอยู่รอดของเขามาต่อกันที่ ซีรีส์เดินทางข้ามเวลา ย้อนเวลา ใน A Time Called You นำแสดงโดย อันฮโยซ็อบ จากBusiness Proposal และ จอนยอบีน จาก Vincenzo เรื่องราวความรักที่อยู่เหนือกาลเวลา ตัวตน และคำสัญญา พบซีรีส์ที่เต็มไปด้วยช่วงเวลาแสนซาบซึ้งและชวนน้ำตาไหลพัคอึนบิน ทนายผู้น่าเกรงขามจาก Extraordinary Attorney Woo กำลังกลับมาอย่างโดดเด่นบน Netflix แต่ครั้งนี้เธอได้รับบทบาทสำคัญใน Castaway Diva ซีรีส์พล็อตสุดล้ำที่ไม่เหมือนใคร พัคอึนบินสวมบทเป็นซอมกฮา นักร้องผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์และความหวัง แต่ต้องกลายเป็นผู้ติดเกาะแสนโดดเดี่ยวบนเกาะร้างเป็นเวลาถึง 15 ปี ในความสันโดษกลางความเงียบสงบ มันได้จุดประกายความทะเยอทะยานของเธออีกครั้ง มกฮาตัดสินใจกลับคืนสู่สังคม และออกเดินทางสู่การเป็นนักร้องตามความฝัน อย่าพลาดชม Castaway Divaสุดท้ายนี้ เตรียมเชียร์ความรักท่ามกลางชื่อเสียงใน Doona! ได้เลย! ซูจี ที่การแสดงยากจะหาใครเทียบ รับบทเป็นอดีตไอดอลเคป๊อปที่ชีวิตต้องมาพัวพันกับนักศึกษาวิทยาลัย นำแสดงโดย ยังเซจง ความสัมพันธ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้ของพวกเขา จะทนทานต่อสายตาที่เพ่งเล็งจับจ้องได้หรือไม่ โปรดติดตามข้อมูลข่าว : theboxofficeboss.comภาพประกอบ : hancinema.net