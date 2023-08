Happy Ending ฟินเว่อร์ “จุนโฮ&ยุนอา” พา “King the Land” ฟาดแรง อำลาจอด้วยสถิติเรตติ้งสูงสุด 13.8 % คนดูสดทะลุ 3.4 ล้านคน!

และเป็นการจบลงด้วยสถิติเรตติ้งจำนวนผู้ชมสูงสุดของการออกอากาศทั้งหมด 16 ตอนจบ จากข้อมูลผลสำรวจของ Nielsen Korea ตอนจบของซีรีส์เรื่อง “King the Land” ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 13.8 % ยอดคนดูสดสูงถึง 3.4 ล้านคน นับเป็นสถิติใหม่สำหรับซีรีส์สุดฮิตเรื่องนี้ ทีมรวดเดียวและทีมฟินซ้ำ พุ่งตัวเลยที่ NetflixTHในขณะเดียวกัน “Durian's Affair” ทางช่อง TV Chosun ก็พุ่งขึ้นสู่เรตติ้งสูงสุดเช่นกันเมื่อคืนนี้ เมื่อเหลือเวลาออนแอร์อีกเพียงหนึ่งสัปดาห์ ซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซี ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 7.2 % ก่อนหน้าที่จะถึงสองตอนสุดท้ายทางด้าน ซีรีส์ฮีโร่เกาหลี “The Uncanny Counter 2: Counter Punch” ทางช่อง tvN ซึ่งออกอากาศในช่วงเวลาใกล้เคียงกับ Durian's Affair ยังคงรักษาระดับเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศไว้ที่ 4.8 % จากคืนก่อนหน้าสำหรับตอนที่สี่สำหรับซีรีส์ขนาดยาว ขวัญใจครอบครัว “The Real Has Come!” ทางช่อง KBS ยังคงครองตำแหน่งรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดในวันอาทิตย์ โดยทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 22.8 % สำหรับคืนนี้ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : tv.jtbc.co.kr, ทวิตเตอร์ LEE JUNHO Official