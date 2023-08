“WATERFALL a new musical” แรงบันดาลใจจาก “ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิคัล”

นับเป็นข่าวดีสำหรับคอละครมิวสิคัล ที่จะได้สัมผัสความภาคภูมิใจสุดยิ่งใหญ่กับปรากฏการณ์ความร่วมมือครั้งสำคัญของยอดฝีมือจากบรอดเวย์ และ ถกลเกียรติ วีรวรรณ พร้อมด้วยทีมงานละครเวทีไทย ในละครเพลงอินเตอร์เรื่องใหม่ ที่ได้แรงบันดาลใจจาก “ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิคัล” (จากนวนิยาย ข้างหลังภาพ ของ ศรีบูรพา) สู่ละครเพลงรัก หลากรส สุดเข้มข้น WATERFALL a new musical เพื่อก้าวสู่เวทีโลก ณ โรงละคร เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ 13 กันยายน – 1 ตุลาคมนี้ 20 รอบการแสดงเท่านั้น! (ทุกรอบการแสดงมีคำบรรยายภาษาไทยประกอบการแสดง)กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น “ท่ามกลางสถานการณ์คุกรุ่นอันนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1930 แคเธอรีน หญิงสาวชาวอเมริกัน คู่หมั้นต่างชาติของรัฐมนตรีไทย ได้มีโอกาสพบกับ นพพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีผู้พาบททดสอบแห่งใจอันดื่มด่ำเร่าร้อนมาสู่เธอ ทั้งคู่ต้องก้าวผ่านแรงปรารถนาของกันและกัน รวมถึงอคติทางชาติพันธุ์มากมาย ก่อนเผชิญความแตกต่างหลากหลายมิติจากสังคมที่กำลังแปรเปลี่ยนรูปไป โดยมีฉากหลังเป็นสยามประเทศ ตัดสลับกับแดนอาทิตย์อุทัย ในยุคสมัยที่กระแสวัฒนธรรมตะวันตกแทรกซึมเข้ามาอย่างถึงขีดสุด เส้นทางสู่ธารน้ำตก “มิตาเกะ” ครั้งใหม่ที่จะพาเขาและเธอไปสู่เรื่องราวความรักและบทสรุปเช่นไร...มีเพียงแคเธอรีนกับนพพรเท่านั้นที่รู้”WATERFALL a new musical กำกับการแสดงโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ และนำแสดงโดยนักแสดงละครเวทีระดับโลก เปิดแสดง 13 กันยายน - 1 ตุลาคมนี้ จำนวน 20 รอบการแสดงเท่านั้น! ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ เตรียมตัวให้พร้อมกับสิทธิพิเศษในการซื้อบัตรชมละครเวที WATERFALL a new musical Pre-Sale วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2566 / Early Bird วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2566 / Public Sale เปิดขายบัตร 20 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ซื้อบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา (ทุกรอบการแสดงมีคำบรรยายภาษาไทยประกอบการแสดง)ศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นในละครเวที และรายการโทรทัศน์ ในด้านละครเวที เขาได้ร่วมงานกับหลายโชว์ทั้ง Broadway และ Off Broadway โดยผลงานที่ทำให้เขาเป็นที่จดจำของคนดู เช่น Aladdin, Here Lies Love, The King and I และ Merrily We Roll Along (Encore) ในปี 2018 เขาได้เป็นโฮสของรายการทีวีที่เป็นรายการเด็กชื่อดัง Blue's Clues & You! (จากการคัดเลือก 3,000 คน) และนับเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้นักร้อง และนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากประเทศอังกฤษ ที่ฝากผลงานละครเวทีชื่อดังไว้หลายเรื่อง เช่น The Wizard of Oz, Les Misérables, Sound of Music, Snow White and Seven Dwarfs, Grease ฯลฯDanielle Hope เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเป็นผู้ชนะจากการแข่งขันการประกวดร้องเพลง ในรายการทีวี Over The Rainbow (BBC) จากการคัดเลือก ผู้แข่งรวมกว่า 9,000 คน และทำให้เธอได้รับบท Dorothy ของ Andrew LloydWebber โปรดักชั่น The Wizard of Oz อีกด้วยนักแสดงชาวอเมริกาเชื้อสายฟิลลิปปินส์ ที่มีผลงานโดดเด่นทั้งในละครเวทีและทีวี แจ้งเกิดจากผลงานด้านละครเวที โดยบทที่ทำให้เขามีชื่อเสียง คือการแสดงบท Engineer จากเรื่อง Miss Saigon (2014) โดยเขาได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจาก Laurence Olivier Award for Best Actor in a Musical และได้รับรางวัลสาขาเดียวกันนี้จาก Whatsonstage.com Award ในปี 2016 เขายังรับบทต่างๆ มีผลงานโดดเด่นอีกมากมายจากภาพยนตร์ รายการทีวี รวมถึงซีรีส์ที่ฉายบน Netflix อีกด้วย เช่น The Mentalist, DesignatedSurvivor, The Assassination of Gianni Versace, American Horror Story: Apocalypse, Ratched ฯลฯผู้เขียนบท และ ประพันธ์เพลงRichard Maltby Jr. นักเขียนบทละครเวทีชื่อดังชาวอเมริกา ที่มีความสามารถหลากหลาย รวมถึงงานกำกับการแสดง และ งานเรียบเรียงคำร้อง ด้วยผลงานของ Richard Maltby ที่โดดเด่น ทำให้เขาถูกเสนอชื่อในการเข้าชิงรางวัลกว่า 14 ครั้ง จากสถาบันต่างๆ และผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้o1978 Tony Award, Best Direction of a Musical – Ain’t Misbehavingo1990 Outer Critics Circle Award for Best Score – Closer Than Evero1999 Tony Award for Best Direction of a Musical – Fosseo2001 Laurence Olivier Award – Fosseผลงานของเขามีมากมาย รวมถึงงานที่โดดเด่นอื่นๆ เช่น การร่วมเรียบเรียงคำร้อง ใน Andrew Lloyd Webber’s “Song and Dance” (1986) และใน “Miss Saigon” (Evening Standard Award 1990 และ Tony Nomination: Best Score, 1991)ผู้ประพันธ์ดนตรีDavid Shire นักแต่งดนตรีและเพลงชื่อดังชาวอเมริกา ที่มีผลงานหลากหลายในละครเวที หนัง และ ทีวี ตัวอย่างของผลงานเพลงที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีทั้งซาวน์แทรคจากภาพยนตร์ และผลงานด้านดนตรี เช่น Saturday Night Fever, The Big Bus, The Taking of Pelham One Two Three, The Conversation และ All The President’s Menเขาได้รับรางวัล Academy Award for Best Song จากผลงานเพลง “It Goes Like It Goes” ในภาพยนตร์เรื่อง Norma Rae (1979) และเคยร่วมงานกับศิลปินชื่อดัง Barbra Streisand ในการเป็น Accompanist อยู่หลายปี และมีผลงานเพลงที่ร่วมบันทึกถึง 5 เพลงด้วยกัน