“อีจุนโฮ” สารภาพ อยากเป็นนักแสดงที่ดี เล่นได้หลายบทบาท และอยากสร้างรอมคอมที่ทำให้คนดูใจสั่น

อีจุนโฮ สวมบทบาทเป็นตัวละครในซีรีส์ ด้วยคาแร็คเตอร์ สุดคลาสสิก หล่อลากไส้ รวยล้นฟ้า เฟอร์เฟ็กต์ เย็นชาน่าหมั่นไส้ และเกลียดรอยยิ้ม! ขณะที่ ยุนอา รับบทเป็น ชอนซารัง สาวสวยยิ้งเก่ง มองโลกในแง่ดี พนักงานโรงแรมคิง ธุรกิจของครอบครัวกูวอน แม้จะมีความแตกต่างอย่างชัดแจ้ง แต่สองหนุ่มสาวก็ตกหลุมรักกัน และต้องปิดบังความจากครอบครัวที่อาจไม่เห็นด้วย รวมทั้งเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนสาวที่อยากรู้อยากเห็นของซารังถือเป็นซีรีส์แนวตลกที่ค่อนข้างแตกต่างจากผลงานซีรีส์เรื่องก่อนๆ ของเขา โดยเฉพาะเรื่อง The Red Sleeve ที่เขารับบทเป็นกษัตริย์จองโจ ได้รับความนิยมสูงและประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยอีจุนโฮคว้าหลายรางวัลด้านการแสดงจากซีรีส์เรื่องนี้“ผมคิดว่าThe Red Sleeve เป็นผลงานชิ้นเอกที่ยังคงอยู่ในใจของผู้ชม” จุนโฮกล่าว “เมื่อต้องเลือกผลงานชิ้นต่อไป ผมตรวจสอบสคริปต์ด้วยความหวังว่าจะได้เจอแนวใหม่ๆ หรือบรรยากาศที่แตกต่างจากผลงานชิ้นก่อนๆ ของผม จนผมได้พบว่า King the Land เป็นละครที่ดูง่ายมาก ทุกคนสามารถติดตามมันได้ แม้จะมาดูเอาตอนกลางเรื่อง ผมตัดสินใจเข้าร่วมในละครเรื่องนี้ เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการบำบัดเล็กๆ น้อยๆ ที่ทุกคนสามารถเปิดดูได้ตลอดเวลา ขณะรับประทานอาหาร หรือไปที่ไหนสักแห่ง และยังคงสนุกกับมันได้อย่างสบายใจ ส่วน The Red Sleeve ทำให้ผมหวังว่าด้วยบรรยากาศที่ดีในกองถ่าย จะทำให้งานออกมาดี บางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงคิดว่า ถ้าผมรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับทีมงานและนักแสดงในกองถ่าย เราสามารถสร้างละครที่ดูสนุกได้ ผมหวังว่าผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศดีๆ ในขณะถ่ายทำด้วยครับ”ในการสวมบทบาทเป็นกษัตริย์จองโจ ใน The Red Sleeve นักแสดงหนุ่มที่ถนัดมือซ้าย ได้ฝึกฝนการใช้ตะเกียบสำหรับคนถนัดขวา! เรียนรู้การเขียนพู่กัน และการขี่ม้า นอกจากนี้เขายังลดน้ำหนักถึง 16 กิโลกรัม (35 ปอนด์) เพื่อทำให้ตัวละครของเขาดูสมจริงมากขึ้น“สำหรับ King the Land ตรงกันข้ามเลยครับ ผมพยายามที่จะเพิ่มน้ำหนักมากขึ้น” เขากล่าว “กูวอนเป็นคนที่เกลียดรอยยิ้มเนื่องจากบาดแผลในอดีต และเขามีทัศนคติแย่ๆ กับรอยยิ้ม ผมต้องการแสดงด้านที่ดูถูกเหยียดหยามของกูวอน หรือความประทับใจอย่างท่วมท้น แม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรเลยก็ตาม”“ผมพยายามแสดงให้กูวอนเป็นตัวละครที่ไร้ความรู้สึก และไร้ชีวิตชีวา เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาค่อยๆ ค้นพบรอยยิ้มที่หายไปของเขาผ่านซารังได้อย่างไร” จุนโฮกล่าว “ผมตั้งเป้าที่จะบรรยายการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยๆ ของกูวอน เมื่อสตอรี่พัฒนาขึ้น”คู่รักสุดโรแมนติกของเขาใน King the Land เป็นนักแสดงที่มีพื้นฐานมาจากไอดอลเคป๊อปคล้ายๆ กัน อิมยุนอา (Im Yoona) นักแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ เป็นสมาชิกของวงเคป๊อปยอดนิยมอย่าง Girls Generation เคยร่วมเป็นพิธีกรคู่กับ จุนโฮ ในรายการ MBC Gayo Daejejeon ในปี 2021 และ 2022 แต่ทั้งคู่รู้จักกันก่อนหน้านั้นมานานแล้ว“ตั้งแต่ก่อนที่เราจะร่วมงาน MBC Gayo Daejejeon ด้วยกัน ในฐานะนักร้องและนักแสดง เรารู้จักกันมานานกว่า 15 ปี แล้วครับ” เขากล่าว “เรารู้จักกันตอนที่อายุยังน้อยด้วยกันทั้งคู่ แต่ ณ จุดนี้ในอาชีพการงานของผม ถ้าผมเจอใครซักคน เราจะกลายเป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนที่สบายใจในทุกครั้งที่เจอกัน เนื่องจากเราทั้งคู่มีอาชีพเป็นนักร้อง เราจึงรู้สึกสบายใจในฐานะเพื่อนในวงการ และเพื่อนร่วมงาน แต่มันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างที่ได้ทำงานร่วมกันในฐานะนักแสดงในกองถ่าย เราทำงานอย่างมืออาชีพด้วยบทบาทของใครของมัน และสนุกกับการถ่ายทำด้วยเคมีที่ดีครับ”เคมีของพวกเขาทั้งฟินและเป็นที่น่าจดจำจริงๆ แต่รอมคอมยังมีเคมีคู่หูเฮฮากับนักแสดง อันเซฮา (Ahn Se-ha) ซึ่งรับบทเป็น โนซังชิก เลขาและผู้ช่วยจอมซ่าของกูวอน จุนโฮ สังเกตว่านักแสดงมีช่วงเวลาที่ดีในการช่วยเหลือและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เหมือนกับตัวละครของพวกเขา ที่ร่วมงานกันใน King the Land อย่างม่วนจอย“นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ร่วมงานกับคุณอันเซฮา ผมจำได้ว่าการถ่ายทำทุกครั้งสนุกมาก และเราเล่นเกมด้วยกันด้วย” จุนโฮกล่าว “เราถ่ายทำด้วยกันครั้งแรก และส่งบทที่ยอดเยี่ยมให้กันตั้งแต่เริ่มต้น กูวอนและซังซิกแตกต่างกันมาก ตีกันเองตลอด แต่ก็เป็นคู่ที่ลงตัวมากๆ”นอกเหนือจากการเป็นนักแสดงยอดนิยมแล้ว จุนโฮ ยังเป็นนักร้อง นักเต้น นักแต่งเพลง และสมาชิกวงเคป๊อป 2PM เขาเปิดตัวในฐานะนักแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Cold Eyes และหลังจากนั้นก็ปรากฏตัวในซีรีส์เรื่อง Good Manager, Rain or Shine, Wok of Love และมาประสบความสำเร็จอย่างสูงเป็นที่ยอมรับในฐานะนักแสดงจาก The Red Sleeveบางครั้งไอดอลมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบ เมื่อพวกเขาเบนเข็มมาเป็นนักแสดง แต่การแสดงของอีจุนโฮกลับทำให้เสียงวิจารณ์แง่ลบเงียบลง เขาเป็นนักแสดงไอดอลคนแรกที่ชนะรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากงาน PD Awards ของเกาหลี และยังคว้ารางวัลนักแสดงยอดนิยม และนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาโทรทัศน์จากงาน Baeksang Arts Awards ครั้งที่ 58แม้ว่าตอนนี้จุนโฮจะเป็นนักแสดงที่เป็นที่ต้องการของบรรดาผู้ผลิต แต่เขาก็ยังเป็นสมาชิกของ 2PM ซึ่งรวมถึง นักร้อง นักแสดง อ๊คแทคยอน, นิชคุณ, จุนเค, อูยอง และ ชานซอง ต้นสังกัด JYP Entertainment ประกาศเมื่อต้นปีนี้ว่า 2PM จะมีคอนเสิร์ตที่กรุงโซลในเดือนกันยายนนี้ เพื่อฉลองครบรอบเดบิวต์ 15 ปี ในขณะเดียวกัน อีจุนโฮ ยังจะเดบิวต์ในฐานะนักร้องเดี่ยว แต่การแสดงก็ยังคงดึงดูดความสนใจของเขาเสมอ“ตั้งแต่เริ่มต้น ผมก็มีความฝันที่จะเป็นนักแสดงเหมือนกันครับ” จุนโฮกล่าว “ยังมีความฝันที่จะเป็นนักร้องด้วย ผมคิดว่าผมเริ่มต้นอาชีพของผมจากจุดไหนไม่สำคัญ ผมแค่ต้องการเป็นนักแสดงที่ดี และสามารถแสดงได้หลากหลายบทบาท”เขาชอบโรแมนติก คอมเมดี้ ความตลกขบขัน เพิ่มความสมจริงให้กับความโรแมนติก“ผมคิดว่าหลายคนชอบรอมคอมที่พวกเขาสามารถทิ้งความกังวลไว้ข้างหลังขณะดูละคร” จุนโฮกล่าวและว่า “มันทำให้หัวใจของพวกเขากระพือปีก และทำให้พวกเขามีความสุข ด้วยความที่ผมอยากทำงานที่ทำให้คนดูสนุกและผ่อนคลาย ก็เลยบังเอิญมาเจอละครเรื่องนี้ครับ”รับชม King the Land ออกอากาศทาง Netflixข้อมูลข่าว : www.forbes.comรูปภาพประกอบ ; JTBC Drama, hancinema.net