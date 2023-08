“ไบร์ท-นนกุล” นำทีมพิสูจน์รักแท้เหนือกาลเวลา กับซีรีส์วายย้อนยุค “หอมกลิ่นความรัก”

บริษัท YYDS Entertainment โดย คุณหยวน-ว่าน ทับกระจ่าง และ บริษัท DEE HUP HOUSEโดย คุณบอส-อนุสรณ์ ลิ้มประเสริฐ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์วายพีเรียดที่แฟนๆรอคอยที่สุด เรื่องราวความรักและการเดินทางก้าวข้ามของเวลากับซีรีส์ “หอมกลิ่นความรัก (I Feel You Linger In The Air) ” นำทีมโดย ไบร์ท- รพีพงศ์ ทับสุวรรณ และ นนกุล-ชานน สันตินธรกุล นอกจากนี้ยังได้มีนักแสดงมากความสามารถมาเสริมทัพ ไกด์-กันตพล ชมภูพันธ์ , คิม-ธิติสรรค์ กู๊ดเบิร์น , จูน-ธีรตี บุตรดีหงษ์ , อติล่า - อาร์เธอร์ อภิชาติ กานโยซ์ ,เทียน - อัจฉรี บัวเขียว และ อาตุ่ย พุทธชาติ พงศ์สุชาติ ภายใต้การกำกับความรักสุดละมุนหัวใจโดย “ตี๋-บัณฑิต สินธนภารดี” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 66 ณ Q Stadium ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ซีรีส์ หอมกลิ่นความรัก (I Feel You Linger In The Air) สร้างขึ้นจากนิยายชื่อดังของนักเขียนมากฝีมือ VIOLET RAIN ที่ทาง YYDS Entertainment และ DEE HUP HOUSE ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานจากปลายปากกาสู่จอแก้ว นับว่าเป็นครั้งแรกของซีรีส์วายพีเรียดในประเทศไทย และเป็นครั้งแรกของ 2 พระเอกอย่าง “ไบร์ท-รพีพงศ์” และ “นนกุล-ชานน” ในการพลิกบทบาททางการแสดงครั้งสำคัญรับเล่นซีรีส์วายครั้งแรก เรียกเสียงฮือฮาจากแฟน ๆ ซีรีส์ ได้ตั้งแต่เปิดรายชื่อนักแสดงนำ ที่งานนี้ต้องบอกเลยว่าเคมีทั้งคู่ไม่ธรรมดา เชื่อว่าจะพาแฟน ๆ อินไปกับความรักที่เดินทางข้ามผ่านกาลเวลาได้อย่างแน่นอน ซึ่งนอกจากนี้ซีรีส์ยังจัดเต็มไปด้วยเพลงประกอบซีรีส์ถึงสามบทเพลง ด้วยศิลปินวงคุณภาพ อาทิ COCKTAIL , ASIA7 และ อิมเมจ สุธิตา ติดตามฟังกันได้ เร็ว ๆ นี้หอมกลิ่นความรัก (I Feel You Linger In The Air) เรื่องราวของ จอม (นนกุล-ชานน) สถาปนิกหนุ่มที่ต้องมาควบคุมการออกแบบและปรับปรุงเรือน เก่าแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ ทว่าในการมาทำงานครั้งนี้จอมกลับฝันสุดแสน ประหลาดอยู่บ่อยครั้งถึงตนเองและชายปริศนาในสมัยอดีต ในขณะเดียวกัน จอมต้องเผชิญกับความเสียใจเมื่อถูกคนรักหนุ่มขอยุติความสัมพันธ์ เคราะห์ซ้ำกำซัดยังขับรถมาประสบอุบัติเหตุพุ่งชนขอบกั้นสะพานจนเขาตกลงไปใน แม่น้ำปิง เหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อจอมโผล่จากน้ำขึ้นมาแล้วพบ ว่าอยู่ในราวปี พ.ศ.๒๔๗๐ จอมยังได้พบเจอกับชายที่เขาฝันถึงมาตลอด อย่าง คุณใหญ่ (ไบร์ท- รพีพงศ์) ลูกชายคนกลางของหลวงเทพนิติธรรม เจ้าของเรือน พลาธิปที่เขากำลังรีโนเวทอยู่นั่นเอง จอมต้องเริ่มปรับตัวกับ สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตใหม่ที่ไม่คุ้นชิน ไปพร้อม ๆ กับการก่อร่าง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเขาและคุณใหญ่ที่รู้สึกราวกับเชื่อมต่อกันได้แม้ไม่เคยพบเจอกันมาก่อน ภายใต้บริบทของยุคสมัยที่ไม่เป็นใจให้ทั้งคู่นัก แต่ความรักและความปรารถนากลับเกิดขึ้นมาอย่างมิอาจต้านทาน…ติดตามความรักที่เหนือกาลเวลา ได้ใน ซีรีส์ หอมกลิ่นความรัก (I Feel You Linger In The Air)ทุกวันศุกร์ เวลา 22:15 น. โดยจะออกอากาศพร้อมกัน ทางช่อง one31 และ ทางแอปพลิเคชัน YOUKU International ออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม นี้ พิเศษกับเวอร์ชัน UNCUT ตั้งแต่เวลา 23:30 น. เป็นต้นไป ทางแอป YOUKU International เท่านั้น! ดูเลย https://qr.youku.com/pr?c=xaYZpfrZB0kvลิ้งค์ตัวอย่างทีเซอร์https://fb.watch/m8EajAJBDI/?mibextid=Nif5oz