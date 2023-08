“เหวินจวิ้นฮุย - จางเหมี่ยวอี๋” ในซีรีส์รอมคอมเรื่องใหม่ “นิทานรักของสองเรา”

ใครที่กำลังมองหาซีรีส์จีนดูง่ายเบาสมอง ไม่เครียด อ้ายขอแนะนำออริจินัลซีรีส์จีนแนวโรแมนติก-คอเมดี้เรื่องใหม่มาแรงของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) อย่างเรื่อง นิทานรักของสองเรา (Exclusive Fairy Tale) กับเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่าง หลิงเชา (รับบทโดย เหวินจวิ้นฮุย) ชายหนุ่มผู้รักในอิสระและเย็นชา และ เซียวทู่ (รับบทโดย จางเหมี่ยวอี๋) หญิงสาวที่มีนิสัยสดใสร่าเริงและมองโลกในแง่บวก ทั้งคู่ได้รู้จักและเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่สมัยเด็ก มิตรภาพของพวกเขาได้แน่นแฟ้นขึ้น ผ่านเรื่องราวต่างๆ ด้วยกันมากมายจนพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นความรักที่มั่นคง แต่แล้วทั้งคู่ก็มีเหตุที่ต้องแยกจากกัน ความรักของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นต้องติดตามนิทานรักของสองเรา (Exclusive Fairy Tale) ดัดแปลงมาจากนวนิยายยอดนิยมแห่งยุคอย่าง "Once We Come Across Love" ที่เรียกว่าตั้งแต่ตีพิมพ์ก็ได้รับกระแสนิยมอย่างมาก จนได้ กงยวี่ชือ ผู้กำกับสาวมากฝีมือมาทำเป็นซีรีส์ต่อ โดยได้สองคู่พระนางชื่อดังแห่งยุคมาร่วมแสดงในครั้งนี้อย่าง เหวินจวิ้นฮุย หรือ จุน พระเอกและนักร้องหนุ่มสุดฮอตขวัญใจแฟนๆ ทั้งเอเชีย ได้มาประกบคู่กับ จางเหมี่ยวอี๋ นางเอกสาวน่ารักยิ้มหวาน ที่เคมีของทั้งคู่นั้นดีมากๆ บอกได้เลยว่าถ้าแฟนๆ ได้มีโอกาสดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วจะตกหลุมรักอย่างไม่รู้ตัว โดยตั้งแต่ออกอากาศก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆ ทั่วทั้งเอเชีย จนขึ้นแท่นเป็นซีรีส์มาแรงอันดับหนึ่งบน iQIYI (อ้ายฉีอี้)เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ของเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กจนพัฒนากลายเป็นความรักที่มั่นคงของผู้ใหญ่จะเป็นอย่างไร ร่วมกันเดินทางสำรวจความรักของพวกเขาได้แล้วใน นิทานรักของสองเรา (Exclusive Fairy Tale) รับชมครบทุกตอนบนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้น!