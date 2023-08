มาแรงเกินต้าน “หอดอกบัวลายมงคล” ทะยานสู่ซีรีส์อันดับหนึ่ง!

เรียกได้ว่าปังตั้งแต่ยังไม่ได้ออกอากาศ สำหรับออริจินัลซีรีส์จีนพีเรียดฟอร์มยักษ์แห่งปีของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) อย่าง หอดอกบัวลายมงคล (Mysterious Lotus Casebook) ที่กระแสความนิยมมาแรงเกินต้าน ซึ่งหลังจากออกอากาศแค่เพียงตอนแรก ก็ขึ้นแท่นซีรีส์จีนมาแรง พร้อมได้รับเสียงตอบรับที่ล้นหลามจากทั้งแฟนๆ ชาวไทยและต่างประเทศ โดย หอดอกบัวลายมงคล (Mysterious Lotus Casebook) บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของ หลี่เซี่ยงอี๋ (รับบทโดย เฉิงอี้) หัวหน้าของสำนักซื่อกู้และเป็นปรมาจารย์อันดับหนึ่งแห่งยุทธภพ หลังจากการปะทะและต่อสู้ร่วมกับ ตี๋เฟยเซิง (รับบทโดย เซียวซุ่นเหยา) ผู้นำแห่งสำนักจินยวน ทั้งคู่ก็ได้หายตัวไปอย่างปริศนาท่ามกลางคลื่นสีน้ำเงิน สิบปีต่อมา หลี่เหลียนฮวา (รับบทโดย เฉิงอี้) หมอเทวดาก็ได้ปรากฏตัวในเมืองอย่างลึกลับ เขานำหอดอกบัวเดินทางทั่วยุทธจักรเพื่อรักษาชาวบ้านประทังชีวิตไปวันๆ จนเขาได้พบกับ ฟางตัวปิ้ง (รับบทโดย เจิ้งซุนซี) ชายหนุ่มที่ใฝ่ฝันจะเป็นชายผู้ยิ่งใหญ่ในยุทธจักร ทั้งหลี่เหลียนฮวาและฟางตัวปิ้งกลายเป็นสหายในที่สุด จนพวกเขาได้บังเอิญพบกับตี๋เฟยเซิงอีกครั้ง ตี๋เฟยเซิงล่วงรู้ว่า หลี่เหลียนฮวา นั่นก็คือ หลี่เซี่ยงอี๋ คู่ปรับเมื่อสิบปีก่อนที่ปลอมตัวมาอย่างลึกลับ แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่าง ทั้งสามจึงร่วมกันเดินทางในยุทธภพเพื่อแก้ไขคดีปริศนาในเมืองต่างๆ มากมาย จนได้ก่อเกิดเป็นมิตรภาพอันแน่นแฟ้นไปโดยปริยายหอดอกบัวลายมงคล (Mysterious Lotus Casebook) ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่รวมนักแสดงระดับคุณภาพไว้ในเรื่องเดียว ไม่ว่าจะเป็น เฉิงอี้ พระเอกหนุ่มสามีแห่งชาติที่ครองใจแฟนๆ อย่างล้นหลามกับฝีมือการแสดงขั้นเทพ , เจิ้งซุนซี พระเอกหนุ่มได้ฝากผลงานสุดฮิตไม่ว่าจะเป็น ตำนานเจียหนาน (Rebirth For You) และ ดาบเสียดฟ้า (Heroes) , เซียวซุ่นเหยา นักแสดงยิ้มสวยจากซีรีส์ ปลุกสวรรค์สยบปฐพี (Legend of Awakening) ร่วมด้วย เฉินตูหลิง นักแสดงสาวมากฝีมือ จากซีรีส์ อนาเธอร์ มี (Another Me) และ Myth of Sword อีกทั้งยังได้ 2 ผู้กำกับฝีมือขั้นเทพอย่าง กั๋วหู่ ที่ได้กำกับซีรีส์พีเรียดฟอร์มยักษ์อย่าง ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม ภาคอดีต (One and Only) ร่วมด้วย เริ่นไห่เถา ที่ได้ฝากซีรีส์สุดฮอตอย่าง เจ้าสาวโจรสลัด 2 (The Romance of Hua Rong 2) เรียกได้ว่าเพียงแค่เห็นรายชื่อนักแสดงและผู้กำกับแล้ว รับประกันความยิ่งใหญ่และอลังการได้เลย แฟนๆ ไม่ผิดหวังแน่นอน!เมื่อยุทธภพปั่นป่วนไปด้วยเหตุวุ่นวายสุดอาถรรพ์ หมอเทวดา อย่าง หลี่เหลียนฮวาและพองเพื่อน จะใช้ความรู้ที่มีสืบหาต้นตอของคดีต่างๆ ได้หรือไม่? ติดตามรับชมออริจินัลซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) หอดอกบัวลายมงคล (Mysterious Lotus Casebook) ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 19:00 น. บน iQIYI (อ้ายฉีอี้) ที่เดียวเท่านั้น!