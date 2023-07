เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “My Lovely Liar” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : My Lovely Liarชื่อเรื่องเกาหลี :소용없어 거짓말 | so-yong-eobs-eo geo-jit-malชื่อเรื่องไทย : -แนวซีรีส์ : โรแมนติก, แฟนตาซี, ลึกลับ, ตลกผู้กำกับ : นัมซองอู (ผลงานกำกับซีรีส์ Love in Contract)ผู้เขียนบท : ซอจองอึน (ผลงานเขียนบทซีรีส์ Let Me Be Your Knight)จำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 65 นาทีออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : tvNวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 20.50 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 31 กรกฎาคม - 19 กันยายน 2566ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ : ทางแอป Viu และ Viu.com ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 20.15 น. (ตามไทย)หญิงสาวผู้มีความสามารถพิเศษติดตัวมาตั้งแต่เกิด นั่นคือการจับคำพูดโกหกคนอื่นได้ ด้วยความสามารถนี้ ทำให้เธอเป็นคนที่ไม่เชื่อใจใคร และยิ่งหมดศรัทธาในตัวของคนอื่นมากกว่าเดิมหากรู้ว่าเขาเป็นคนโกหก เธอจึงพยายามใช้ความสามารถนี้ในทางที่ดี จนได้ฉายาว่าเป็น “นักล่าคนโกหก ผู้รับใช้จิตวิญญาณแห่งความเป็นจริง” เธอเกลียดพลังนี้ เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนคำสาปมากกว่าพรจากฟ้าโปรดิวเซอร์ และนักประพันธ์เพลงชื่อดังระดับโลก เขาเป็นคนเก็บตัวมาแต่ไหนแต่ไร เป็นผู้ที่ไม่สามารถเผชิญหน้าหรือพูดคุยกับคนอื่นได้เหมือนคนทั่วไป เขาตกหลุมรักสาวข้างห้อง มกซลฮี แต่กลับตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม การได้พบกับ มกซลฮี ที่อ่านคนอื่นออกมองเห็นทุกอย่างได้ทะลุปรุโปร่ง ทำให้เขาอยากออกมาสู่โลกภายนอกอีกครั้งตำรวจนักสืบที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหาร ก่อนที่จะสารภาพรักกับ มกซลฮี ซึ่งเขาตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบเจ้าหน้าที่ของบริษัท J Entertainment ซึ่งรู้จักตัวตนของ คิมโดฮา เป็นอย่างดีนักร้องไอดอลสาวตัวท็อปของวงการ เจ้าของฉายา น้องสาวแห่งชาติร่วมด้วยอึนจียุน รับบท ฮวังโชร็อกคิมวอนฮุน รับบท โอโอแพคอันแนซาง รับบท มกแทซอบซอฮยอนชุล รับบท จองจุงกยูฮาจงอู รับบท แพคชีฮุนซงจินอู รับบท พัคมูจินพัคกยองฮเย รับบท คาสเซนดรา / ยุนเยซึลโจจินเซ รับบท โซโบโรแพคมินฮยอน รับบท โอกีจาจินกยอง รับบท ชาฮยังซุกซอจองยอน รับบท จองยอนมีแม้ว่าความสามารถนี้จะทำให้เธอสามารถหาเงินได้เป็นจำนวนมาก จากลูกค้าตั้งแต่ ไฮโซ หรือแม้กระทั่งลูกค้าแก๊งมาเฟียที่มาใช้บริการ “นักล่าคนโกหก ผู้รับใช้จิตวิญญาณแห่งความเป็นจริง” แต่เธอกลับคิดว่ามันไม่ใช่พรจากฟ้า แต่เป็นเหมือนคำสาปที่เธอไม่มีวันหลุดพ้นต่างหากอีกด้านหนึ่ง คิมโดฮา (รับบทโดย ฮวังมินฮยอน) โปรดิวเซอร์ และนักประพันธ์เพลงชื่อดังระดับโลก ผู้ไม่สามารถเผชิญหน้าหรือพูดคุยกับคนอื่น เนื่องจากเหตุการณ์ที่เขาได้เจอเกี่ยวกับอดีตแฟนสาว เขาตั้งเงื่อนไขต่างๆ ที่ทำให้เขาไม่ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปแต่แล้ววันหนึ่งมกซลฮีก็เข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมที่ คิมโดฮา ตกเป็นผู้ตกสงสัย เขายืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่กลับไม่มีใครเชื่อเขาเลยแม้แต่คนเดียว เมื่อคนสองคนที่ต่างจากคนอื่นมาพบกัน เรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีคู่รักคู่ไหนเคยได้สัมผัสจึงเกิดขึ้นเรียบเรียงจาก : viu.com, soompi.comภาพประกอบ : viu_thailand, jtbcdrama, hancinema.net