Review ซีรีส์ : “อันเล่อจ้วน” ซีรีส์จีนสืบสวนย้อนยุค เมื่อโจรสลัดสาวรุกองค์ชายรัชทายาทขี้อาย

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

เป็นซีรีส์อีกเรื่องที่ได้รับการจับตามองตั้งแต่แคสนักแสดงสำหรับ ‘อันเล่อจ้วน’ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า ‘อันเล่อ โฉมงามพลิกชะตา’ (The Legend of Anle – 2023) ซึ่งทันทีที่ออกฉายได้เพียง 2 วัน บน YOUKU ก็สามารถทำความนิยมทะลุ 8,000เปิดตัวด้วยเรตติ้งพุ่งขนาดนี้ ไม่แปลกใจเพราะตัวซีรีส์ได้พระนางระดับแม่เหล็กอย่าง ‘ตี๋ลี่เร่อปา’ นางเอกซูเปอร์สตาร์ มารับบทนำ ซึ่งเธอฝากผลงานซีรีส์เรตติ้งแรงมาแล้วมากมาย อาทิ ทาสปีศาจ (The Blue Whisper - 2022), ดุจดวงดาวเกียรติยศ (You Are My Glory - 2021), สตรีหาญ ฉางเกอ (The Long Ballad - 2021), สามชาติสามภพลิขิตเหนือเขนย (Eternal love of dream – 2020) อีกทั้งยังมาประกบคู่เป็นครั้งแรกกับพระเอกหน้าสวยอย่าง ‘กงจวิ้น’ ที่คอซีรีส์บ้านเรากีสสลบติดหนึบกันมาแล้วจากผลงานซีรีส์เรื่อง นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า (Word of Honor - 2021) และ เผลอใจรักคุณสามี (Begin Again - 2020)ทั้งนี้ ‘ตี๋ลี่เร่อปา’ มารับบทเป็น ตี้จื่อหยวน ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของตระกูลแม่ทัพชั้นสูง ซึ่งถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อแผ่นดินจนถูกประหารเก้าชั่วโคตร เหลือเพียงเธอผู้เดียวที่ได้รับการลดหย่อนโทษเนื่องจากเป็นคู่หมั้นขององค์รัชทายาท จึงถูกเนรเทศไปอยู่บนเขา ส่วน ‘กงจวิ้น’ รับบท องค์รัชทายาทหานเย่ผู้หล่อเหลา สุขุม อ่อนโยน ผู้เฝ้าคิดถึงตี้จื่อหยวน ไม่ยอมแต่งงานกับสตรีนางใดและพยายามที่จะปกป้องตี้จื่อหยวนให้พ้นโทษ‘อันเล่อจ้วน’ เป็นซีรีส์จีนย้อนยุคโรแมนติกดราม่า สร้างจากนวนิยายชื่อดังของนักเขียนเจ้าของนามปากกา ‘ซิงหลิง’ เจ้าของผลงานเดียวกับนิยายที่นำมาดัดแปลงเป็นซีรีส์เรื่อง ตำนานรักสองสวรรค์ (Ancient Love Poetry - 2021) โดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นการร่วมงานครั้งที่ 2 ระหว่างกงจวิ้น และ สองผู้กำกับ ‘เฉิงจื้อเชา’ และ ‘หม่าหัวกาน’ จากที่เคยทำงานด้วยกันในซีรีส์ นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า (Word of Honor - 2021)เส้นเรื่องหลักเล่าถึงตระกูลของตี้จื่อหยวน (ตี๋ลี่เร่อปา) ถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อแผ่นดิน และถูกกวาดล้างประหารเก้าชั่วโคตร ขณะที่ตี้จื่อหยวนซึ่งเป็นคู่หมั้นขององค์รัชทายาทหานเย่ (กงจวิ้น) ถูกเนรเทศให้ไปยังเขาไต้ซานและห้ามออกจากที่นั่นชั่วชีวิตเวลาผ่านไป 10 ปี องค์รัชทายาทหานเย่ยังคงเฝ้าคิดถึงตี้จื่อหยวน และไม่ยอมแต่งงานกับสตรีนางใด ตลอดเวลาที่ผ่านมาองค์รัชทายาทได้แต่ส่งของกำนัลไปให้ตี้จื่หยวนโดยไม่ได้พบหน้าค่าตากันเลย (ประมาณว่าหมั้นกันตั้งแต่เด็ก) และเฝ้าขออภัยโทษให้ตี้จื่อหยวนได้ลงจากเขาไต้ซานต่อฮ่องเต้เจียหนิงผู้เป็นบิดา โดยหารู้ไม่ว่าอีกด้านตี้จื่อหยวนได้เปลี่ยนชื่อเป็นเหรินอันเล่อและได้เป็นผู้นำแห่งเผ่าอันเล่อ โจรสลัดผู้มีชื่อเสียงแห่งคราบสมุทรในเวลานั้นราชสำนักกำลังเตรียมรับมือกับโจรสลัดตงเฉียน หานเย่จึงได้เดินทางมายังมหาสมุทรเพื่อทำการปราบปรามแต่กลับได้บังเอิญพบกับเหรินอันเล่อ ในคราบของสตรีชุดแดงผู้หาญกล้าเกินหญิง โดยไม่รู้ว่านางคือคู่หมั้นที่เฝ้าคิดถึง เหรินอันเล่อพากองพลกว่าสามหมื่นนาย ซึ่งเป็นไร่พลของตัวเองช่วยองค์รัชทายาทปราบโจรสลัดตงเฉียนได้อย่างราบคาบและได้ขอตำแหน่งพระชายาเป็นของรางวัล โดยใช้กองพลกว่าสามหมื่นนายเป็นสินสมรสการที่โจรสลัดสาวเข้ามาเสนอตัวเพื่อเป็นพระชายา อันเป็นการแทรกแซงราชสำนักของเหรินอันเล่อนั้นเป็นเพียงฉากบังหน้า เพื่อให้คนทั่วไปมองว่านางเป็นเพียงสตรีไร้ยางอาย เป็นเพียงหญิงที่ต้องความงามของบุรุษจนมาขอเป็นพระชายา หากแท้จริงเบื้องหลังนางต้องการเข้าไปปั่นป่วนราชสำนัก เพื่อสืบหาความจริงและล้างมลทินให้แก่วงศ์ตระกูลฟังๆ ดูพล็อตอาจดูเคร่งเครียด แต่ตัวซีรีส์กลับนำเสนอออกมาได้อย่างสนุกสนาน ครบรส ชวนติดตาม มีทั้งความรัก ตลก การต่อสู้ ชิงไหวชิงพริบ แก้แค้น โดยพล็อตจะอยู่ที่ตัวนางเอกเป็นหลัก แต่ค่อนข้างผูกเนื้อเรื่องออกมาแนวเนื้อจริงกว่าที่ควรจะเป็นจนเหมือนแนวการ์ตูนมากกว่าจะเป็นนิยาย โดยมีแบล็คกราวน์ของเรื่องเป็นการสืบคดีที่เกิดขึ้นในราชสำนักเป็นเรื่องๆ ระหว่างสืบคดีของเหรินอันเล่อและหานเย่ ก็ทำให้ทั้งสองเรียนรู้จิตใจซึ่งกันและกันมาขึ้นจากคู่กัดก็กลายเป็นเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันตามที่บอกว่าเนื้อเรื่องเหนือจริงไปบ้าง หมายความว่าถ้าดูตามหลักความเป็นจริง จะว่าไปแล้วตระกูลตี๋ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏถูกประหารทั้งตระกูล แต่องค์รัชทายาท (ตอนนั้นอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น) กลับขอเสด็จปู่ซึ่งเป็นฮ่องเต้ในเวลานั้นขอแต่งตั้งตี้จื่อหยวนให้เป็นพระชายา เพราะให้รอดพ้นจากการประหารมาได้ กลายมารับโทษเป็น ซึ่งเสด็จปู่ยอมแต่งตั้งตี้จื่อหยวนเป็นพระชายาได้อย่างไร? ในเมื่อตระกูลโดนข้อหากบฏ นี่เป็นเรื่องที่ฟังดูไม่ค่อยจะสมเห็นสมผลเท่าไรเรื่องที่หนึ่งเท่านั้นไม่พอเมื่อเหรินอันเล่อปรากฏตัวขึ้นและดึงดั้นจะเป็นพระชายาของหานเย่องค์รัชทายาท โดยเอาทหารสามหมื่นนายมาล่อ โดยหวังว่าทางราชสำนักจะเห็นแก่ผลประโยชน์ทางการเมืองเห็นว่านางและพรรคพวกของนางจะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง รับนางเป็นพระชายา ทั้งที่เหรินอันเล่อรู้ดีอยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าทางหนึ่งหานเย่ไม่มีทางยอมรับนางอยู่แล้ว เพราะหานเย่มีตี้จื่อหยวนอยู่ในใจอยู่แล้ว (ตี้จื่อหยวนกับเหรินอันเล่อก็คนเดียวกันนั้นละ ผู้ชมรู้ไง แต่หานเย่ไม่รู้)อีกทางหนึ่งทางราชสำนักคงไม่มีทางยอมรับโจรสลัดเช่นนางมาเป็นพระชายา แต่ความที่เหรินอันเล่อช่วยชีวิตหานเย่เอาไว้แถมปราบโจรสลัดตงเฉียน ซึ่งเป็นภัยต่อราชสำนัก อีกทั้งทางราชสำนักในใจก็นึกอยากได้กองกำลังสามหมื่นนายของเหรินอันเล่อมาเป็นฐานกำลังของราชสำนัก จะปฏิเสธเสียทีเดียวก็ไม่เสียดายสุดท้ายจึงเสนอให้เหรินอันเล่อมารับตำแหน่งรองผู้พิพากษาศาลต้าหลี่เป็นการสร้างผลงานไปก่อน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติว่าเหมาะจะเป็นพระชายาหรือไม่?ด้วยกระบวนการที่กล่าวมาทั้งหมด หากใครเป็นแฟนซีรีส์แนวย้อนยุคยิ่งถ้าเป็นแนววังหลังด้วยแล้ว จะรู้สึกว่าเส้นทางการเข้ามาเป็นพระชายาของเหรินอันเล่อ ไม่ค่อยสมเหตุสมผล ออกจะแปลกประหลาดพิสดารเสียด้วยซ้ำ ผู้หญิงสามารถมารับข้าราชการได้ด้วย? แถมมาจากการเป็นโจรสลัดอีกต่างหาก?แต่ก็นั่นละถ้าดูแบบไม่คิดอะไรมาก ความสนุกของซีรีส์เรื่องนี้ก็อยู่ที่ตรงนี้ละ เพราะด้วยตัวละครของเหรินอันเล่อ ถึงจะเป็นสาวน้อยหน้าตาสวยงดงาม แต่กลับมีวรยุทธ์เป็นเลิศ นิสัยเปิดเผยห้าวหาญ ตรงไปตรงมา ฉลาดแสนกล เพราะเส้นทางการไปสู่การเป็นพระชายาของเธอนี้ เธอหาได้สนใจไม่ เพียงแต่แทรกซึมให้ตัวเองเข้ามาในราชสำนักของราชวงศ์ทีละน้อย เพื่อค่อยๆ สืบความเบื้องหลังและบุคคลใส่ร้ายตระกูลของเธอ โดยมี ‘ลั่วหมิงซี’ (หลิวอวี่หนิง) อาลักษณ์กรมอาญา ซึ่งเป็นเพื่อนวัยเด็กของตี้จื่อหยวนและหานเย่คอยช่วยเหลือ เป็นกุนซือที่ปรึกษาให้นางเพื่อวางแผนแก้แค้นสกุลหาน หรือก็คือสกุลของหานเห่นั่นเอง เรียกว่าตระกูลของพระเอกเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในการตายของตระกูลนางเอกว่างั้นสำหรับสายตะมุตะมิสามารถคลิกมาตามเรื่องนี้กันได้ ไม่ต้องกลัวว่าจะดูแล้วเครียดเกินไป เพราะด้วยเคมีดีงามดีต่อใจของคู่พระนาง เพราะทุกครั้งที่เหรินอันเล่อเจอหานเย่ทีไรเป็นต้องมาสายรุกกระเซ้าเย้าแหย่พระเอกของเราเรื่องการแต่งงานจนหานเย่ของเราเสียสมาธิ ให้ความรู้สึกเหมือนฤาษีจะเสียตบะยังไงไม่รู้ ซึ่งเหรินอันเล่อก็พยายามหาโอกาสเข้าหาหานเย่ทุกครั้งที่มีโอกาสชนิดไม่แคร์สายตาผู้ใด จนเรียกว่าแทบจะเป็นจุดขายเรียกแขกของซีรีส์เรื่องนี้เลยก็ว่าได้ทั้งงานสายตา ตามตื๊อ หรือขายขนมจีบหานเย่ผู้สงบเสงี่ยมด้วยคำพูดหวานๆ ชนิดว่าอ้อนหนัก อ้อนแรง จนพระเอกของเราเสียอาการทุกครั้ง ทำเอาผู้ชมเขิลแทบทุกฉากไป ประมาณว่าผัวเขาเราเขิน และหานเย่ของเรามักตีหน้าตึงปฏิเสธอันเล่อด้วยคำเดิมเสมอว่าในใจของเขามีเพียงตี้จื่อหยวนเท่านั้น แต่เหรินอันเล่อก็มิได้ยอมแพ้ตามตื้อหานเย่รัวๆและสำหรับใครที่เป็น FC ตี๋ลี่เร่อปา ต้องมาเจิมเรื่องนี้ เพราะเธอเล่นบทเหรินอันเล่อได้น่ารักน่าเอ็นดูมาก เพราะต้องมีการผสมความห้าวกับความเป็นสายรุกผู้ได้ไม่เกินงาม บอกเลยบทนี้ถ้าเล่นไม่ดีจะน่ารำคาญมาก แต่เร่อปาเธอทำได้เอาอยู่น่าเอ็นดูจริงๆ ขณะเดียวกันเมื่อเธอต้องสวมบท ‘ตี้จื่อหยวน’ เธอต้องแสดงออกเป็นหญิงสวยที่เด็ดเดี่ยว สงบนิ่ง ใบหน้าเต็มไปด้วยการใช้ความคิด ต่างจาก ‘เหรินอันเล่อ’ ที่ต้องถ่ายทอดหญิงสาวที่ดูร่าเริง ซุกซน ฉลาดแสนกล ซึ่งเธอถ่ายทอดบุคลิกที่แตกต่างของผู้หญิงทั้งสองออกมาได้ดีเลยทีเดียวส่วนตัวละครสมทบก็จะค่อยๆ ปรากฏออกมาระหว่างการดำเนินเรื่อง เพื่อมาเสริมเรื่องราวให้เข้มข้มน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น โดยแต่ละตัวก็จะมีปมและปูมหลังที่ไม่ได้บอกให้คนดูรู้ แต่ให้คนดูรู้ความจริง ไปพร้อมๆ กัน ขณะที่เรื่องราวดำเนินไปนางเอกของเราก็เริ่มเกิดอาการหวั่นไหวไปกับความดีของพระเอก ขณะที่ตัวพระเอกเองก็เริ่มสงสัยในฐานะของนางเอกว่าแท้จริงแล้วอันเล่อทำเช่นนี้ไปเพื่ออะไร? และแท้จริงแล้วนางเป็นใคร? มีเบื้องหลังอื่นหรือไม่? เรียกว่าทุกตัวละครไม่มีใครโง่ โดยปมสำคัญอยู่ที่ว่าเส้นทางความรักของตัวละครหลักจะมาบรรจบกันได้หรือไม่ ความแค้นของทั้งสองจะลงเอยกันด้วยดีหรือไม่? ติดตามต่อได้ทาง YOUKU และ MONOMAX จำนวน 39 ตอนจบSoftlenshttps://mydramalist.com/https://www.monomax.me