ซีรีส์ผีสิง “Revenant” จบเฮี้ยน! ลาจอด้วยเรตติ้งสูงสุด ด้าน “The Uncanny Counter 2” เปิดตัวดีด้วยเรตติ้งที่สูงกว่าซีซั่น 1 ส่วน “King the Land” เตี้ยลงไปสู่หนึ่งหลัก

เมื่อคืนวันที่ 29 กรกฎาคม ซีรีส์เกาหลีผีสิง ยอดนิยมจบลงด้วยเรตติ้ง ยอดผู้ชมสูงสุดตลอดทั้งเรื่อง จากข้อมูลผลสำรวจของ Nielsen Korea โดยตอนสุดท้ายของ Revenant ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 11.2 % (ตอนที่ 12) ครองอันดับหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันในทุกช่อง และยังสร้างสถิติใหม่ให้ตัวเองอย่างสวยงามขณะเดียวกัน “The Uncanny Counter” ซีซั่นที่ 2 ก็ได้ออกสตาร์ตอย่างสดใส ตอนแรกของ “The Uncanny Counter 2: Counter Punch” ทางช่อง tvN ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 3.9 % (ในขณะที่ซีซั่น 1 ออกอากาศตอนแรก ด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 2.7 % ในปี 2020)ฝั่ง “Durian's Affair” ทางช่อง TV Chosun ยังทำเรตติ้งสูงสุดสำหรับคืนวันเสาร์ ซึ่งโดยทั่วไปเรตติ้งจะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับวันอาทิตย์ โดยทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 5.5 % สำหรับตอนที่ 11 ในคืนนี้ส่วน “Numbers” ทางช่อง MBC อำลาจอไปเงียบๆ อย่างเจียมตน โดยทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 2.4 % สำหรับตอนจบ (ตอนที่ 12) ของซีรีส์ ในขณะที่ “King the Land” ทางช่อง JTBC ที่ถูกชาวเน็ต เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่า “Kiss the Land” พากันแซะหนักว่าเรื่องราวอืดอาดยืดยาด ขายแต่ฉากหวานพระนาง จนเรตติ้งเตี้ยลง ตกสู่ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศหนึ่งหลัก 9.4 % ในตอนที่ 13ท้ายที่สุดซีรีส์ครอบครัว “The Real Has Come” ทางช่อง KBS ยังคงเป็นรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดในทุกประเภทที่ออกอากาศในวันเสาร์ ตอนที่ 37 ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 20.6 %ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ ; hancinama.net, DisneyPlusTH ,NetflixTH