เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ | The Uncanny Counter ซีซั่น 2” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : The Uncanny Counter 2: Counter Punchชื่อเรื่องเกาหลี : 경이로운 소문 2: 카운터 펀치 | keyong-i-ro-un so-mun-2: ka-un-teo peon-chiชื่อเรื่องไทย : เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ ซีซั่น 2แนวซีรีส์ : แอ็คชั่น, แฟนตาซี, ลึกลับ, ระทึกขวัญการจัดเรตซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : ยูซอนดง (ผลงานกำกับซีรีส์ The Uncanny Counter, OCN, 2020)ผู้เขียนบท : คิมแซบม (ผลงานเขียนบทซีรีส์ The Uncanny Counter, OCN, 2020)ดัดแปลงจากเว็บตูน : The Uncanny Counterผู้แต่งและวาดภาพเว็บตูน : จางอีผู้ผลิต : Betty & Creatorsจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 75 นาทีออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : tvN และ สตรีมมิ่ง tving, Netflixวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 21.20 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 29 กรกฎาคม - วันที่ 3 กันยายน 2566ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : Netflix วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 21.00 น. (โดยประมาณ)เด็กหนุ่มกำพร้า ที่จู่ๆ ก็ได้รับพลังวิเศษจาก ทำให้เขาเข้าร่วมกลุ่ม เคาน์เตอร์ ที่มีหน้าที่ตามล่าและจับปีศาจร้ายบนโลกมนุษย์ส่งกลับไปยังปรโลก เป็นเคาน์เตอร์อายุน้อยที่สุด แต่มีพลังมากที่สุด มีความเร็วกว่ามนุษย์ปกติ มีพลังจิต และเมื่อเขาโกรธที่เห็นคนถูกรังแก จะยิ่งแข็งแกร่งกว่าเดิม ขนาดสามารถทำลายสิ่งรอบตัวได้โดยง่ายดายอดีตตำรวจสายสืบที่สูญเสียความทรงจำจากการถูกฆ่า และได้กลายมาเป็นเสาหลักของทีมเคาน์เตอร์ มีความแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อ และยังเป็นคนที่ไม่อาจอยู่นิ่งเฉยเมื่อเห็นความอยุติธรรมตรงหน้า เป็นที่ปรึกษาของโซมุนอีกด้วยหญิงสาวผู้มีความสามารถพิเศษในการอ่านความทรงจำของคนอื่นได้โดยการสัมผัสร่างกาย และยังสามารถตรวจหาตำแหน่งของปีศาจร้ายได้ แม้ว่าปีศาจร้ายเหล่านั้นจะอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโล ถูกคาโมทักจับคู่ให้กับโซมุนเบื้องหน้าคือ เชฟประจำร้านบะหมี่อ็อนนี่ เจ้าของเมนูสุดอร่อย เบื้องหลังเป็นสมาชิกเคาน์เตอร์คนสำคัญ ผู้มีพลังวิเศษสามารถเยียวยารักษาอาการบาดเจ็บได้ ถือเป็นเสาหลักทีมเคาน์เตอร์ด้วยกันรวยไม่รู้เรื่อง และเป็นสมาชิกที่มีอายุมากที่สุดในทีมเคาน์เตอร์ มีหน้าที่จัดการดูแลสิ่งต่างๆ ของเคาน์เตอร์ที่เป็นทางการและที่ต้องใช้เงิน ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างหรูหราหมาเห่า สมเป็นตำนานเคาน์เตอร์ผู้มั่งคั่งเด็กหนุ่มชาวนาชาวไร่ เงอะงะ ซุ่มซ่าม แต่จิตใจงดงาม แสนดี เป็นเคาน์เตอร์น้องใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทีมจากการพิจารณาของยุง หลังรอดตายจากอุบัติเหตุรถชน ขณะที่เข้าไปช่วยเหลือคนอื่นนักผจญเพลิงผู้มุ่งมั่น ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ช่วยชีวิตของ โซมุน (โจบยองกยู) และเป็นคนที่ไม่สามารถเมินเฉยต่อความอยุติธรรมได้ปีศาจร้ายที่มีความฝันที่จะเป็นนักล่าอันดับต้นๆ แต่สุดท้ายถูกความชั่วเข้าครอบงำ กลายเป็นอสูรร้ายสุดทรงพลัง และชั่วร้ายที่สุด เพราะสามารถดูดพลังเคาน์เตอร์ได้ปีศาจตัวร้ายที่ทั้งทรงพลัง และเป็นตัวละครแห่งความชั่วร้ายบริสุทธิ์1 ใน 3 ปีศาจร้าย ที่ทรงพลังมุนซุก รับบทเป็น วีเกนคิมโซรา รับบทเป็น กีรันอีชานฮยอง รับบทเป็น ควอนซูโฮยุนจูซาง รับบทเป็น ฮาซอกกูอีจูชิล รับบทเป็น จางชุนอ๊กคิมอึนซู รับบทเป็น คิมอุงมินอีจีวอน รับบทเป็น อิมจูยอนอึนเยจุน รับบทเป็น อูชิกฮงจีฮี รับบทเป็น อีมินจีซองบยองซุก รับบทเป็น ชินจองแอคาโมทัก (รับบทโดย ยูจุนซัง) เปิดสำนักงานรับจ็อบเป็นนักสืบ ขณะที่ โดฮานา (รับบทโดย คิมเซจอง) ใช้ทักษะในการอ่านความทรงจำและตรวจจับที่อยู่ปีศาจช่วยคนคลายความทุกข์ ด้าน ชูแมอ๊ก ใช้ทักษะในการเยียวยาช่วยเหลือผู้คน ส่วน มหาเศรษฐี ชเวจางมุล (รับบทโดย อันซ็อกฮวัน) ก็มุ่งมั่นใช้เงินเหลือใช้ทำงานด้านการกุศลช่วยคนยากไร้ที่ถนัด และ โซมุน (รับบทโดย โจบยองกยู) ของเรา ก็กลับไปตั้งใจเรียนหนังสือ รวมทั้งคอยดูแล คุณตา ฮาซ็อกกู (รับบทโดย ยุนจูซัง) กับ คุณยาย จางชุนอ๊ก (รับบทโดย อีจูซิล) อย่างดีแต่เมื่อได้รับสัญญาณการมาถึงของ เหล่าปีศาจร้าย ตนใหม่ จากโดฮานา 5 เคาน์เตอร์ ในคราบพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวอ็อนนี่ ก็พร้อมออกปฏิบัติภารกิจไล่ล่าจับปีศาจทันที โดยได้รับ นาจ็อกบง (รับบทโดย ยูอินซู) เด็กหนุ่มบ้านนาชาวไร่ จิตใจดี ซึ่งรอดตายจากการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ มาร่วมทีม เคาน์เตอร์ ตามเกณฑ์ของยุงทว่าศึกครั้งนี้ไม่ง่ายเอาเลย แถมทุกคนต้องแลกด้วยชีวิต เพราะ 3 ปีศาจร้าย พิลกวัง (รับบทโดย คังยงกี) เกลลี่ (รับบทโดย คิมฮีโอรา) และ หว่อง (รับบทโดย คิมฮยอนอุค) ทั้งแข็งแกร่งทรงพลัง และอัปเกรดความชั่วร้ายไปถึงขั้นสุด โดยเฉพาะ พิลกวัง สามารถดูดกินพลังเคาน์เตอร์ ได้อีกด้วย คิดดู๊เรียบเรียงจาก : Netflix.com, soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบ : tvN Drama, Netflix, hancinema.net