Scoop พิเศษ : “8 นักแสดง” เจ้าบทบาทแห่งวงการ K-Series บทดีก็ได้ บทร้ายก็ปัง!

วงการซีรีส์เกาหลีมีความแปลกใหม่และความตื่นเต้นเร้าใจให้เกาะติดอยู่เสมอ นอกจากเนื้อเรื่องที่มีหลายแนวให้เลือกชม ความก้าวล้ำของเอฟเฟ็กต์ ทั้งยังแน่นด้วยเหล่านักแสดงมากความสามารถ บางคนเห็นเล่นบทพระเอกอยู่ดี ๆ อ้าว! เปลี่ยนร่างเป็นฆาตกรโรคจิตได้อย่างเนียนสนิทชนิดลืมรอยยิ้มละมุนใจไปเลยเชียว เช่นเดียวกับนางเอกแสนจะน่ารักสดใสก็กลายเป็นออทิสติกในบัดดล จนเราได้ทำการคัดเลือกตัวตึงแห่งแวดวงการบันเทิงของเกาหลีใต้มาได้ 8 คน (จริง ๆ มีมากมายจนเขียนไม่หมด) ส่วนจะมีใครบ้าง...ไปดูกันดีกว่าโอปป้าหนุ่มหล่อวัย 40 ปี (เกิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 1983) รับบทพระรองในซีรีส์มานานถึง 11 ปี โดยมีซีรีส์แจ้งเกิดจากบทบาริสต้าหนุ่มเซอร์ใน “Coffee Prince” หล่อชนิดที่ทำให้ ‘คิมแจอุค’ ดังเป็นพลุแตกในชั่วข้ามคืน เฉกเช่นเดียวกับซีรีส์อีกหลายเรื่องที่เขาหล่อขโมยซีนพระเอกไปเนียน ๆ ก่อนที่โอปป้าจะได้รับบทพระเอกในซีรีส์ “Her Private Life” และ “Crazy Love” ถึงอย่างนั้น หลายคนก็ยังจดจำภาพรอยยิ้มเลือดเย็นชวนขนลุกในบทฆาตกรโรคจิต ‘โมแทกู’ จากซีรีส์ “Voice Season 1” ได้อย่างดี และเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แม้จะดาร์กสุดติ่งเลยก็ตามในเรื่องนี้โอปป้าต้องรับบทเป็นฆาตกรโรคจิตที่มีความสุขกับการทรมานเหยื่ออย่างเหี้ยมโหด ถึงขนาดที่เขาไม่อยากจะรับบทฆาตกรอีกเลย เพราะบทนี้ทำให้เขาเครียดหนักมากและท้าทายความสามารถขั้นสุด โอปป้าเคยให้สัมภาษณ์ถึงตัวละครสุดดาร์กนี้ว่า “ทุกคนสามารถกลายเป็นคนเย่อหยิ่ง อวดดี และจองหองได้เมื่อมีชื่อเสียงและอำนาจทางสังคม พวกเขาคิดว่า สิ่งเหล่านี้จะทำให้ตัวเองคงอยู่ตลอดไปและโลกจะให้อภัยพวกเขาเสมอ ไม่ว่าจะทำเลวแค่ไหนก็ตาม”ถึงแม้ครั้งหนึ่งโอปป้าจะเคยรับบทฆาตกรโรคจิต แต่หลายคนก็ยังหลงใหลใบหน้าหล่อเหลาและบุคลิกทรงแบดของโมแทกูอยู่ดี ที่ถึงจะร้ายแต่ก็รักนะยูว์เพียงแต่ขอไม่โรคจิตได้ป่ะ!อีกหนึ่งสามีแห่งชาติที่ไม่ว่า ‘อีจุนกิ’ โอปป้าหน้าเด็กวัย 41 ปี (เกิดเมื่อวันที่ 17 เมษายน 1982) จะรับบทไหนก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีตีบทแตกกระจุยกระจาย ไม่ว่าจะเป็น นักแสดงจำอวด LGBTQ แห่งยุคโชซอนใน “The King and The Clown” (กบฎรักจอมแผ่นดิน) ทนายความมาดขรึม อัยการหนุ่มไฟแรง จนถึงองค์รัชทายาทมาดแบดบอยในซีรีส์ “Moon Lover : Scarlet Heart Ryeo” (ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์) ก่อนที่องค์ชายรัชทายาทจะทรงเกิดใหม่กลายเป็นฆาตกรโรคจิตใน “Flower of Evil" (ดอกไม้ปีศาจ) ซึ่งอีจุนกิเล่นได้หลอนขั้นสุดและเนื้อเรื่องก็ดี ถึงขนาดนิตยสาร Forbes ยกย่องให้เป็นหนึ่งในซีรีส์เกาหลีที่ดีที่สุดในปี 2020 เลยทีเดียวซีรีส์แนวทริลเลอร์เรื่องนี้แจ้งเกิดบทตัวร้ายให้โอปป้ากลายเป็นคนโรคจิตเต็มขั้น ว่าด้วยเรื่องราวของ ‘แบคฮีซอง’ (รับบทโดย อีจุนกิ) ลูกชายเจ้าของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ปกปิดตัวตนในอดีต และเริ่มต้นชีวิตใหม่กับ ‘ชาจีวอน’ (รับบทโดย มุนแชวอน) ตำรวจสายสืบหญิงแผนกคดีอาชญากรรมรุนแรง ภายใต้รอยยิ้มอบอุ่นอ่อนโยนของศิลปินหนุ่มที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายทำงานที่เขารักในบ้าน แถมยังเป็นสามีและคุณพ่อผู้แสนดี ใครเลยจะคิดว่า แบคฮีซองมีอีกร่างเป็นฆาตกรโรคจิต และใช้ชีวิตอยู่ข้างกายตำรวจที่ตามล่าหาตัวมากว่า 14 ปีแล้ว หลอนไปอีก!สามีแห่งชาติตลอดกาลอย่าง ‘อีดงอุก’ วัย 41 ปี (เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 1981) ที่ทั้งดูดีมีความกลูต้ายืนหนึ่ง ชนิดปิดไฟปั๊บก็เรืองแสงเลย นอกจากจะเล่นบทพระเอกได้ทุกแนวและทุกคาแร็กเตอร์ ทั้งบทหนุ่มมาดเซอร์ หนุ่มมาดเนี้ยบ หนุ่มทรงแบด ยมฑูตหนุ่มหล่อแสนซื่อใสที่กลายเป็นคู่จิ้นกับอีกหนึ่งสามีแห่งชาติอย่าง ‘กงยู’ จากซีรีส์ “Goblin” จนถึงคุณจิ้งจอกเก้าหางมาดกวนจากซีรีส์ “Tail of The Nine Tailed” ที่ฟาดเรตติ้งดีงามไปทั้ง 2 ซีซั่น นาทีนี้ใครเป็นคอซีรีส์สายเกาแล้วไม่รู้จักโอปป้าต้องบอกว่า “เธอไปอยู่ที่ไหนมา”แม้โอปป้าจะรับบทไหนก็ดูดีมีเสน่ห์ขั้นสุด แต่เมื่ออีดงอุกรับบทเป็นเพื่อนข้างห้องสุดหลอนในซีรีส์ “Strangers from Hell” (นรกคือคนอื่น) ที่โอปป้ารับบทเป็น ‘ซอมุนโจ’ ฆาตกรสุดอำมหิตเลือดเย็น น่ากลัว และโหดขั้นสุด ชนิดหลอกเอาเนื้อ...มาให้เพื่อนข้างห้องลองชิม ทำเอาแฟนคลับถึงกับแอบกลัวโอปป้ากันเลยทีเดียวเรียกว่าบทนี้ทำภาพลักษณ์หนุ่มหล่อ อบอุ่น ใจดี เฟรนด์ลี่ และรอยยิ้มละมุนของโอปป้าแหลกสลายเป็นผุยผงในพริบตา ถึงกับต้องขยี้ตาว่า นี่โอปป้าจริงหรือ? เพราะมันเป็นรอยยิ้มชวนสยองของฆาตกรโรคจิตที่ดันเป็นเพื่อนข้างห้องนี่สิ!ไอดอลมากความสามารถที่มีผลงานโดดเด่นอย่างมากในฐานะนักแสดง ‘อกแท็กยอน’ แห่งวง 2PM หนุ่มราศีมังกรวัย 34 ปี (เกิดวันที่ 27 ธันวาคม 1988) มีผลงานแจ้งเกิดมาแล้วจากซีรีส์หลายเรื่อง เพราะไม่ว่าจะเล่นเรื่องไหนแท็กยอนก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีตีบทแตกเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ตรวจการลับที่หลงใหลการกินเป็นชีวิตจิตใจในซีรีส์ Secret Royal of Inspector & Joy คนเห็นผีและนักปราบผีใน Bring it on, Ghost ชายหนุ่มที่เกิดมาพร้อมพลังวิเศษในการเห็นสาเหตุการตายของผู้คนใน The Game : Towards Zero และล่าสุดกับบทลูกครึ่งแวมไพร์สุดเปิ่นใน “HeartBeat” (2023) หรือ “จังหวะหัวใจ” ซีรีส์รอมคอม-แฟนตาซี ที่ทำให้เขาดูมุ้งมิ้งน่ารักไม่ไหว ><แต่ก่อนจะมารับบทหนุ่มแวมไพร์หัวใจอ่อนแอ หลายคนยังจดจำภาพของ “จาจุนอู” และ “จางฮันซอก” ตัวร้ายในซีรีส์เรื่องดังอย่าง “Vincenzo” ที่แท็กยอนแสดงออกมาได้ดีทั้ง 2 คาแร็กเตอร์ ช่วงอีพีแรก ๆ เขารับบทเป็นเด็กฝึกงานในบริษัทกฎหมายที่สุดแสนจะซื่อใสและน่าเอ็นดูเกินต้าน เอะอะตามติดนางเอกแจและปกป้องดูแลชนิดจงอางหวงไข่ ก่อนที่เขาจะเผยร่างจริงเป็นถึง CEO ของ Bebel Group ที่มีทั้งความดาร์กและความโรคจิต เวลาดีก็แววตาซื่อใสไร้พิษสงจนผู้ชมแทบดูไม่ออกเลยว่า พอคืนร่างเป็น CEO สายดาร์กแล้วแท็กยอนจะเล่นได้แบดบอยสุดพลัง โดยเฉพาะรอยยิ้มและแววตาที่เปลี่ยนไปราวกับกาสะลอง-ซองปีบ ชนิดที่ไม่อยากเป็นศัตรูกับเขาเลยล่ะ!มาถึงซุป’ตาร์ฝ่ายหญิงที่แจ้งเกิดจากบทเมียน้อยร้อยลีลาในซีรีส์ “A World of Married Couple” (2020) ที่ฮันโซฮีเล่นดีตีบทกระจุย ชนิดที่ชมรมเมียหลวงทั่วโลกถึงกับออกอาการหมั่นไส้กันเลยทีเดียว ตัวแม่แห่งวงการซีรีส์เกาหลีได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes Korea Selected Power Celebrity 40 ให้เป็นหนึ่งในเซเลบริตี้ผู้ทรงอิทธิพลของเกาหลีลำดับที่ 39 ในปี 2021 และเลื่อนขั้นมาสู่ลำดับที่ 28 ในปี 2022 ที่ผ่านมา แน่นอนว่า เธอยังเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแบรนด์เนมชื่อดังทั้งเกาหลีและแบรนด์ระดับโลกอีกด้วยนักแสดงสาววัย 28 ปีคนนี้ (เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 1994) สร้างเซอร์ไพร์สให้วงการ K-Drama มาแล้วเพราะหลังจากที่เธอรับบทเมียน้อยใจกล้าจนแม่ค้าอยากจะแถมเปลือกทุเรียนให้ฟรี ๆ เธอก็พลิกบทบาทสู่การเป็น ‘ยูนาบี’ ศิลปินสาวช่างฝันและน่าทะนุถนอมในซีรีส์โรแมนติก-ดราม่า “Nevertheless” (2021) ก่อนที่ปีเดียวกัน เธอจะพลิกคาแร็กเตอร์มาเป็นนักฆ่าสาวมาดเท่ใน “My Name” ออนแอร์ทาง Netflix ทั้งสองเรื่อง และก็เรตติ้งดีไม่มีแผ่วจนทำให้ปี 2021-2022 เป็นปีทองของฮันโซฮีเลยก็ว่าได้แฟนคลับหลายคนต่างก็ลุ้นกันว่า ซีรีส์เรื่องต่อไปเธอจะรับบทตัวร้ายหรือนางฟ้า แต่ที่แน่ ๆ ตอนนี้คนที่เคยหมั่นไส้เมียน้อยร้อยลีลาก็พากันตกหลุมรักเธอไปแล้วตัวแม่แห่งวงการซีรีส์แนวโรแมนติก-ดราม่าต้องยกให้ ‘ซองเฮเคียว’ นักแสดงมากฝีมือวัย 41 ปี (เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 1981) โด่งดังจากบทนางเอกซีรีส์เรื่องแรกอย่าง “Autumn in my Heart” หรือ “รักนี้ชั่วนิรันดร์” ที่สร้างชื่อเสียงให้เธอโด่งดังไปทั่วเอเชีย ยุโรป จนถึงอเมริกา ต่อด้วย “Full House” หรือ “สะดุดรักที่พักใจ” และซีรีส์ชื่อดังอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น “That Winter The Wind Blows” หรือ “สายลมรักในฤดูหนาว” และ “Worlds Within” หรือ “รักนี้ไม่ต้องมีบท” รวมถึง “Descendants of the Sun” หรือ “ชีวิตเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอ” จนเธอได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes Korea ให้เป็นหนึ่งในเซเลบริตี้ผู้ทรงอิทธิพลของเกาหลี ลำดับที่ 7 ในปี 2017 (Forbes Korea Selected Power Celebrity) และไต่ขึ้นมาสู่ลำดับที่ 6 ในปี 2018แต่หลังจากซองเฮเคียวรับมือกับมรสุมความรักกับซงจุงกิ คู่จิ้นที่กลายเป็นคู่ชีวิตและหย่าร้างกันในเดือนกรกฎาคม 2019 ซองเฮเคียวก็กลับมาทวงบัลลังก์นางเอกอีกครั้งจากซีรีส์ “The Glory” ที่เรตติ้งแรงจนติด Top 10 ของ Netflix ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับลุคใหม่ในบทบาทของ ‘มุนดงอึน’ เหยื่อของการรังแกอย่างโหดเหี้ยมในโรงเรียน จนเธอลุกขึ้นมาตามล้างแค้นเพื่อนร่วมรุ่นทีละคน ๆ ด้วยใบหน้าที่เย็นชาและแทบจะไม่เห็นเธอยิ้มเลยสักครั้งในเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่พิสูจน์ฝีมือการแสดงเหนือชั้นของซองเฮเคียว และแน่นอนว่า แฟนคลับหลายคนก็ปลื้มแม่กับบทนี้เป็นอย่างมาก ถึงขนาดเฝ้ารอซีซั่น 3 (ถ้ามี) เพราะอยากเห็นแม่รับบท ‘ล่า’ ให้สะใจ!ซุป’ตาร์รุ่นใหญ่วัย 52 ปี (เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 1970) ที่มาพร้อมดีกรีความสามารถขั้นเฉียบขาด แม่สามารถพูดได้ 5 ภาษา ผ่านการแสดงมาแล้วแทบจะทุกคาแร็กเตอร์ทั้งดราม่า แอ็กชั่น จนถึงคอมเมดี้ แม่เล่นดีชนิดที่แฟนคลับแทบจะลืมไปเลยว่าแม่มีกี่ร่าง? โดยเฉพาะบทบาทของผู้พิพากษาคดีเยาวชนในซีรีส์ "Juvenile Justice" ที่แม่เล่นดีตีบทแตกกระจุย มีความเกรี้ยวกราด ฟาดไม่ยั้ง ขณะเดียวกันแม่ก็มีมุมเมตตาเหล่าเยาวชนคนดีที่ทำให้คนดูเข้าใจถึงเหตุผลที่เธอเป็นผู้พิพากษาสายลุยแบบนี้ เล่นดีจนซีรีส์ติด Top 10 ของ Netflix ในหลายประเทศทั่วโลกนอกจากนี้ แม่ยังลุกขึ้นมาสวมชุดฮันบกสวยหรูดูแพงกับบทราชินีผู้ปราดเปรื่องในซีรีส์ "Under The Queen's Umbrella" หรือ "ใต้ร่มราชินี" สวมจิตวิญญาณของความเป็นแม่ที่ทั้งรักและทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูก ซึ่งเธอสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีจนหลายคนอินน้ำตาแตกไม่เพียงบทบาทในซีรีส์ของเธอจะเป็น "ผู้หญิงแกร่ง" แต่ในชีวิตจริงเธอก็เป็นสตรองไม่แพ้กัน คิมฮเยซูใช้ชีวิตอย่างสมรรถะเพื่อชดใช้หนี้ที่แม่ของเธอก่อไว้ แม้ปมชีวิตของเธอจะดราม่าไม่แพ้ซีรีส์ที่แม่เล่น แต่เธอก็ยังเข้าถึงทุกบทบาทได้อย่างน่าประทับใจจนเราต้องปรบมือรัว ๆ ให้คิมฮเยซูเลยทีเดียว!ปิดท้ายกันที่นักแสดงสาววัย 31 ปี (เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 1992) ที่ทำให้บทบาทของ "อูยอนอู" กลายเป็นตัวละครที่รักของผู้ชมทั่วโลกจากซีรีส์เรื่อง "Extraordinary Attorney Woo" หรือ "อูยอนอู ทนายอัจฉริยะ" ที่เธอรับบทเป็นผู้ป่วยด้วยโรคสมองที่มีภาวะออทิสติกสเปกตรัมตั้งแต่กำเนิด ด้วยความสามารถในการจดจำประมวลกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบเข้าขั้นอัจฉริยะ แถมยังจินตนาการเป็นเลิศ มีความคลั่งวาฬชนิดหาตัวจับยาก และการมองโลกในแง่มุมที่ซื่อใสจริงใจของทนายอูยอนอู ซึ่งพัคอึนบินก็สามารถถ่ายทอดบุคลิกท่าทางและการมองโลกในแบบของอูยอนอูออกมาได้อย่างสมจริง จนถึงขั้นที่ผู้ชมเกิดอาการอินและคิดว่าเธอป่วยด้วยโรคนี้จริง ๆ หรือเปล่า เทพมากหญิง!ต้องบอกว่า พัคอึนบินเกิดมาเพื่อโลกแห่งการแสดงโดยแท้ เธอเข้าสู่วงการนางแบบโฆษณาตั้งแต่อายุเพียง 4 ขวบ จากนั้นเธอก็เข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดงเด็กจากซีรีส์อีกหลายเรื่อง ทั้งยังได้รับเสียงชื่นชมถึงฝีมือการแสดงอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะรับบทไหนเธอก็ทำออกมาได้ดีและทุ่มเทอย่างสุดความสามารถ จึงพิสูจน์ให้เห็นว่า เธอมีความรักในอาชีพนี้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ เธอยังผ่านการเล่นละครเวทีและภาพยนตร์มาแล้วหลายต่อหลายเรื่องแน่นอนว่าการที่เธอทุ่มเทให้กับบทบาทอูยอนอูทำให้เธอคว้ารางวัลรางวัลใหญ่จากเวทีแดซังหรือ Beaksang Arts Awards 2023 ไปครองได้สำเร็จ ชนิดที่ไม่ค้านสายตากรรมการและผู้ชมทั่วโลกเลยล่ะ