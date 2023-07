ซีรีส์จีน “ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์” ยืน1 ทั่วโลก ยอดผู้ชมทะลุ 30 ล้านเร็ว ใน 4 วัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้งานดีย์ทั้งสี่ ที่มาปักใจในหญิงเดียว กินกันไม่ลงจริงๆ ทั้ง จางหว่านอี้ (องค์ชาย ชางเสวียน) เติ้งเหวย (ถูซานจิ่ง) ถานเจี้ยนซื่อ (เซียงหลิ่ว) และลุ้นการมาถึงของอีกหนึ่งผู้ หวังหงอี้ (ชื่อสุ่ยเฟิงหลง) สงสารก็แต่ “หยางจื่อ” ในบท องค์หญิงเสี่ยวเยา และซินแส เสี่ยวลิ่ว จะเลือกไผน้อ ถือเป็นซีรีส์จีนแนวโรแมนติก แฟนตาซี มีลูกผสมระหว่างเทพเซียน อภินิหาร กับ กำลังภายใน ที่ดูเพลินเหลือเกินล่าสุด WeTV ประกาศว่า “ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ | Lost You Forever” ภาค 1 นอกจากยอดผู้ชมในจีนจะทะลุ 30 ล้านอย่างรวดเร็ว ในเวลาเพียง 4 วัน (24-27 ก.ค.) ไปแล้ว ซีรีส์ยังขึ้นอันดับ 1 ในทุกประเทศทั่วโลกที่ออกฉาย อาทิ โปรตุเกส, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เกาหลีใต้, สหรัฐอเมริกา และ ไท้ยแลนด์อ่านย่อที่นี่ : https://mgronline.com/drama/detail/9660000066952ข้อมูลข่าว : WeTV Official, ละครออนไลน์ภาพประกอบ : WeTV Official, weibo.com