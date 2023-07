เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “หน่วยล่าทหารหนีทัพ | D.P. ซีซั่น 2” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : D.P. Season 2ชื่อเรื่องเกาหลี : D.P. 시즌2 | D.P.-si-jeun-2ชื่อเรื่องไทย : หน่วยล่าทหารหนีทัพ 2แนวซีรีส์ : ทหาร, ดราม่าผู้กำกับ : ฮันจุนฮี ผลงานกำกับซีรีส์ D.P. ซีซั่น 1 และ The King of Desert กับ คิมโบทง ผลงานกำกับซีรีส์ The King of Desertผู้เขียนบท : ฮันจุนฮี ผลงานเขียนบทซีรีส์ D.P. ซีซั่น 1 และ คิมโบทง ผลงานเขียนบทซีรีส์ The King of Desertดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่อง : D.P. Dog’s Dayผู้แต่งเว็บตูน : คิมโบทงผู้ผลิต : Climax Studio และShotcakeออกอากาศในไทยพร้อมเกาหลี ทาง : Netflix พากย์ไทย พร้อมซับไทยจำนวนตอนออกอากาศ : 6 ตอนจบ ตอนละ 45 นาทีวันเวลาออกอากาศ : เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. (ตามไทย)นิสัยเงียบขรึม สุขุม และใจเย็น เป็นคนที่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ เก่ง เข้ามาในหน่วยดีพีอวยยศเป็นสิบตรี ด้วยทักษะการช่างสังเกตและความอดทนของเขาเมื่อถูกรังแก ไปเข้าตานายทหารที่ดูเเลหน่วยดีพีเข้า จึงถูกเรียกให้ไปช่วยตามทหารหนีทัพกลับเข้ากรมกองอย่างปลอดภัย และถูกตั้งเป็นหัวหน้าทีมทหารรุ่นพี่ ยศสิบโท เก๋าเกม หัวหน้าหน่วยดีพี ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นคนกะล่อน เอาตัวรอดเก่งในทุกสถานการณ์ แต่เขากลับเป็นคนที่พึ่งพาได้ และเป็นคนที่คอยช่วยเหลือ อันจุนโฮ อยู่เสมอหัวหน้าหน่วยดีพี รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี แต่ต้องเผชิญกับสารพันในกองทัพ อึดอัดที่ต้องถูกปิดปากให้ปกปิดเรื่องเลวร้ายในค่ายทหาร ตามคำสั่งของเบื้องบนผู้บังคับการในหน่วยสารวัตรทหาร เรียนจบจากโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นคนที่ใส่ใจแค่ในเรื่องผลลัพธ์ที่ออกมาดีเท่านั้นเพราะความสำเร็จในชีวิตการเป็นทหารคือฝันขั้นสุดของนายทหารคนนี้หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ประจำกองบัญชาการกองทัพบกหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานอัยการ กระทรวงกลาโหมร่วมด้วย- ชเวฮยอนอุค รับบทเป็น ชินอาฮวี- จองซ็อกยง รับบทเป็น โอมินอู- โกคยองพโย รับบทเป็น พัคซองอู- อีซอล รับบทเป็น ชินฮเยยอน- ยูซูบิน รับบทเป็น พัคเซอุง- อิมซองแจ รับบทเป็น นาจุงซ็อก- มุนซังฮุน รับบทเป็น คิมรูลี- คิมบอมซู รับบทเป็น จ่า คิมอิลซ็อก- พัคเซจุน รับบทเป็น ฮอกียองสิบตรี อันจุนโฮ (รับบทโดย จองแฮอิน) ต้องรับมือกับชีวิตใหม่ในค่ายทหาร เมื่อได้รับการแต่งตั้ง จาก พันโทยางดูกวาน (รับบทโดย อีกยูฮอ) ผู้บังคับการสารวัตรทหารคนใหม่ ให้เป็นหัวหน้าทีมแทน สิบโท ฮันโฮยอล (รับบทโดย คูคโยฮวัน) ที่อู้งาน พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทหารนานถึงสามเดือนแล้วและมีคำสั่งให้ พลทหาร พัคเซอุง (รับบทโดย ยูซูบิน) เป็นลูกทีม หลังเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ สิบตรีโจซ็อกบง (รับบทโดย โชฮยอนชอล) ก่อขึ้นอย่างไม่มีใครคาดคิดขณะเดียวกัน จ่าสิบโท พัคบอมกู (รับบทโดย คิมซองกยุน) หัวหน้าหน่วยทหารหนีทัพ ประจำกองพลสารวัตรทหารที่ 103 ก็ถูกสอบสวน พร้อมลงโทษทางวินัย หัวหน้าหน่วยดีพีรู้สึกอึดอัดและกดดันอย่างหนักที่ต้องปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด โดยเฉพาะประเด็นที่กองทัพให้ออกเอกสารเป็นคำให้การของเขาว่าสาเหตุที่ โจซ็อกบง ก่อเหตุ เพราะเป็นผู้ป่วยทางจิต ซึ่งมี โอมินอู (รับบทโดย จองซ็อกยง) เป็นผู้รับผิดชอบสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดฟาก ร้อยโท อิมจีซ็อบ (รับบทโดย ซนซ็อกกู) ก็ถูกสอบสวนทางวินัยเช่นกัน พร้อมกับรอคำสั่งย้ายไปสังกัดหน่วยอื่นอิมจีซ็อก แนะนำให้ พัคบอมกู ยอมรับคำให้การดังกล่าว เพราะหากเรื่องบานปลายถึงขั้นขึ้นศาลทหาร ก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อกองพลสารวัตรทหารที่ 103ระหว่างนั้น ได้เกิดการโจมตีชนิดเหนือความคาดหมาย ช็อกทุกคนในกองทัพจากทหารใหม่ คิมรูลี (รับบทโดย มุนซังฮุน) โดย คิมรูลี ได้ถ่ายคลิประบดระบาย และเปิดเผยแรงจูงใจในการก่อเหตุกราดยิงเพื่อนทหารจนมีคนเสียชีวิต บอกว่าหากไม่ทำแบบนี้คนที่ตายคือเขาเองเพราะถูกรังแก แถมด่าแม่เขาทุกวันจากผู้เสียชีวิตซออึน (รับบทโดย คิมจีฮยอน) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานอัยการ กระทรวงกลาโหม เตรียมแผนล่อเพื่อหาทางจับตัวเขา ฝ่ายจุนโฮกับโฮยอลซึ่งกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้ง พยายามหยุดยั้งสถานการณ์ไม่ให้บานปลาย และได้ติดต่อแม่ของคิมรูลีมาช่วยเกลี้ยกล่อมอีกแรงจากการระงับเหตุการณ์ที่คิมรูลีก่อขึ้นได้อย่างเรียบร้อย ทำให้คู่หูจุนโฮกับโฮยอลได้รับประกาศนียบัตรยกย่องจากกองทัพแบบไม่คาดคิด ในเวลาต่อมาทั้งคู่เตรียมเดินหน้าออกจับทหารหนีทัพที่โดนรังแกไม่หยุดหย่อน ด้วยตัวตนที่แตกต่างเพราะเขาเป็นLGBTQทางด้าน อิมจีซ็อบ กับ บอมกู ได้ล่วงรู้ว่าการสืบสวนคดีการเสียชีวิตในกองทีพอาจมีเงื่อนงำบางอย่าง ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเจอข้อกล่าวหาร้ายแรงจากสังคมหลังจากพบข้อมูลลับที่รัฐบาล พยายามปกปิด จุนโฮจึงตัดสินใจทำเรื่องสำคัญเพื่อเปลี่ยนแปลง ฝ่าย โอมินอู ก็ออกตามล่าหาเบาะแสชิ้นสำคัญ เพื่อหาทางปิดบังเรื่องฉาวโฉ่ที่จุนโฮพยายามแฉ ไม่ให้รั่วออกไปจากค่ายทหาร ในสถานการณ์วิกฤต โฮยอล ตัดสินใจทำข้อตกลงบางอย่างกับกองทัพ เพื่อช่วยจุนโฮที่ตกที่นั่งลำบาก ในการต่อสู้เพื่อทวงคืนความยุติธรรม แต่แล้วกลับเกิดเหตุพลิกผันที่ไม่คาดคิด ในการพิจารณาคดีของคณะรัฐบาลเรียบเรียงจาก : Netflix, soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบจาก : Netflix, hancinema.net