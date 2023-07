tvN ปล่อยภาพ “อีจุนกิ-จางดงกอน-คิมอ๊กบิน” นำทีมนักแสดง “Arthdal Chronicles 2” ร่วมอ่านบท ประกาศความพร้อมลงจอให้ดูแน่นอน กันยายน นี้

ซีรีส์ Arthdal Chronicles ทางช่อง tvN เป็นผลงานแนวแฟนตาซีมหากาพย์ เรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนอาณาจักรอาธ ในตำนานโบราณ 4 ปีหลังจากจบซีซั่นแรก ซีรีส์จะกลับมาในซีซั่นที่ 2 ในชื่อ “Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon” วางแผนลงจอในเดือนกันยายนนี้Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon จะเกิดขึ้นประมาณหนึ่งทศวรรษหลังจากซีซั่นที่ 1 โดยมี อีจุนกิ (Lee Joon-gi) และ ชินเซคยอง (Shin Se-kyung) จะเข้าร่วมแสดงในฐานะนักแสดงนำแทนคนเก่า อีจุนกิ จะรับบทบาทคู่แฝด อึนซอม และ ซายา (แทน ซงจุงกิ ในซีซั่นที่ 1) ในขณะที่ ชินเซคยอง จะรับบทเป็น ทันยา (แทน คิมจีวอน)ในขณะเดียวกัน จางดงกอน (Jang Dong-gun) และ คิมอ๊กบิน (Kim Ok-bin) จะกลับมารับบทเป็น ทากน และ แทอัลฮา ตามลำดับในตารางงานลำดับแรกสำหรับซีซั่น 2 นักแสดงทั้งหมด ได้มารวมตัวกันเพื่ออ่านสคริปต์ ยกเว้น ชินเซคยอง ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ในวันนั้น เนื่องจากสมาชิกหลายคนเคยร่วมงานกันมาแล้วในซีซั่น 1 และแต่ละคนจึงมีความสุขมากๆ ที่ได้มาพบหน้ากันอีกครั้ง บรรยากาศจึงครื้นเครง เฮฮา และมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษ เมื่อนักแสดงได้จุดประกายเคมีของพวกเขาเมื่อสี่ปีที่แล้วอีกครั้งนักแสดงน้องใหม่ของทีม อีจุนกิ ยังได้สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมงาน ด้วยการแสดงที่สมบทบาทของเขา ทั้งในบท อึนซอม และ ซายา แม้จะมีเพียงแค่น้ำเสียงของเขาจากการอ่านบท แต่นักแสดงหน่มก็สามารถสร้างบุคลิกที่ตรงกันข้ามของฝาแฝดทั้งสองได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนี้ จางดงกอน และ คิมอ๊กบิน ยังตอกย้ำนักแสดงและทีมงาน ด้วยการแสดงที่น่าประทับใจจากซีซั่น 1 หลังจากไม่เจอหน้ากัน 4 ปี รุ่นใหญ่ทั้งสองยังเผยเสน่ห์และการแสดงอันทรงพลังตลอดการอ่านบทตัวแทนทีมงานผู้ผลิต Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon กล่าวว่า “การอ่านบท ถือเป็นช่วงเวลาอันมีค่าที่เราได้รู้สึกถึงความรักและความเสน่หาของนักแสดงที่มีต่อละครเรื่องนี้อีกครั้ง” ทีมงานคนเดิมกล่าวต่ออีกว่า “The Sword of Aramoon จะบรรยายถึงการต่อสู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างพระเอกทากอน และ อึนซอม ซึ่งกลายมาเป็นศัตรูตัวฉกาจของกัน เช่นเดียวกับเรื่องราวสนุกสนานที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่หลากหลายระหว่างตัวละคร โปรดตั้งตารอสงครามที่ดุเดือดและสิ้นหวัง เช่นเดียวกับการค้นหาว่าใครจะครอบครอง อาธดัล และกลายเป็นฮีโร่ของตำนานบทใหม่ในท้ายที่สุด”ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : tvN Drama