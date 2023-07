Prime Video คว้าลิขสิทธิ์ ซีรีส์เกาหลีสืบสวน สุดระทึกขวัญ “โหวตโทษประหาร | The Killing Vote” เตรียมสตรีม 10 สิงหาคม นี้

ล่าสุด Prime Video ประกาศตัวชัดแจ้งว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมทุนสร้าง พร้อมปักวันสตรีมในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ อีกกว่า 240 ประเทศทั่วโลก วันที่ 10 สิงหาคม นี้ผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งระดับโลก Prime Video ประกาศเตรียมสตรีมซีรีส์เกาหลีแนวสืบสวน สุดระทึก เรื่อง The Killing Vote หรือชื่อไทย “โหวตโทษประหาร” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม นี้ มีจำนวนทั้งหมด 12 ตอน โดยจะสตรีมพร้อมกันในวันแรกจำนวน 2 ตอน และรับชมตอนใหม่ได้ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1 ตอนThe Killing Vote ซีรีส์ซึ่งดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่องดังในชื่อเดียวกัน เรื่องนี้ จะพาคุณไปสำรวจความหมายของความยุติธรรม และนำเสนอการโหวตจากทั่วประเทศ สำหรับตัดสินโทษประหารชีวิต เพื่อต่อต้านอาชญากรที่ชั่วร้าย เรื่องราวจะเน้นไปที่บุคคลลึกลับ ผู้ดำเนินการลงโทษประหารชีวิตจากผลการโหวต และตำรวจที่ตามไล่ล่าเขานักแสดงนำในเรื่องนี้ล้วนเป็นยอดฝีมือทั้งสิ้นได้แก่ พัคแฮจิน, พัคซองอุง และ อิมจียอน โดย พัคแฮจิน จากผลงานเรื่อง From Now On, Showtime! และ Kkondae Intern (เด็กใหม่วัยเก๋า) รับบทเป็น คิมมูชาน หัวหน้าทีมตำรวจผู้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมเร็วที่สุด ส่วน พัคซองอุง จากผลงานล่าสุดเรื่อง Bloodhounds และ ปลดล็อกที เครื่องนี้มี CEO | Unlock My Boss รับบทเป็น ควอนซ็อกจู ผู้กำลังรับโทษจำคุกหลังจากเข้ามอบตัว ในคดีฆ่าผู้ร้ายที่ล่วงละเมิดทางเพศลูกสาววัย 8 ขวบ ของเขา และ อิมจียอน ดาวดวงร้อนจาก The Glory และล่าสุดใน “ปริศนาสวนคำลวง | Lies Hidden in My Garden” ที่สตรีมใน Prime Video รับบทเป็น จูฮยอน เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นคนเก่งที่สุดของทีมสืบสวนทางไซเบอร์“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้สานต่อความร่วมมือกับ SBS หนึ่งในสถานีโทรทัศน์ชั้นนำของเกาหลี ด้วยการนำซีรีส์ The Killing Vote มาสตรีมในบริการของเรา”(David Simonsen) ผู้อำนวยการ Prime Video ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว พร้อมเสริมอีกว่า “นี่เป็นความร่วมมือระดับโลกครั้งที่สองของเรากับ SBS ต่อจากซีรีส์ Payback เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และเป็นการยืนยันถึงความนิยมที่มีต่อซีรีส์แนวสืบสวนระทึกขวัญของผู้ชมของเรา ลูกค้า Prime Video ทั่วโลกสามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหาคุณภาพระดับพรีเมี่ยมจากประเทศเกาหลีได้มากขึ้น จากรายการหนังและซีรีส์เกาหลีของเราที่มีความหลากหลายและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”ด้านหัวหน้าแผนกธุรกิจคอนเทนต์จาก SBS Contents Hub กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Prime Video ซึ่งมอบโอกาสการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกให้แก่เรา และช่วยให้เราแสดงให้โลกเห็นอีกครั้ง ถึงเสน่ห์ที่เป็นสากลของเนื้อหาจากประเทศเกาหลี เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่รับชมซีรีส์ The Killing Vote จะได้พิจารณาความหมายที่แท้จริงของความยุติธรรม ในระหว่างที่เพลิดเพลินไปกับความตื่นเต้นระทึกใจของผลงานระดับมาสเตอร์พีซเรื่องนี้”ข้อมูลข่าว : Prime Videoภาพประกอบ : Prime Video และ SBS Drama